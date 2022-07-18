https://arabic.sputniknews.com/20220718/إيران-أصبحنا-قادرين-فنيا-على-صنع-قنبلة-نووية-1065250149.html
إيران: أصبحنا قادرين "فنيا" على صنع قنبلة نووية
إيران: أصبحنا قادرين "فنيا" على صنع قنبلة نووية
قال كمال خرازي، أحد كبار مستشاري الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي، إن بلاده "قادرة فنيا" على صنع قنبلة نووية، في تصريحات تأتي مباشرة عقب زيارة الرئيس... 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T15:12+0000
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وأضاف خرازي، وهو رئيس المجلس الاستراتيجي للسياسات الخارجية الإيراني، خلال مقابلة مع قناة "الجزيرة" (نقلت جزءا منها فرانس24)، أن واشنطن لم تقدم ضمانات بشأن الحفاظ على الاتفاق النووي المبرم عام 2015، محذرا من أن "أي استهداف لأمننا من دول الجوار سيقابل برد مباشر على هذه الدول وإسرائيل".وتعهد بايدن، خلال رحلته التي استمرت أربعة أيام، وزار فيها إسرائيل والسعودية، واجتمع في نهايتها بعدد من القادة العرب، تعهد بمنع إيران من "امتلاك سلاح نووي".وقال خرازي في تصريحاته يوم الأحد: "خلال أيام قليلة تمكنا من تخصيب اليورانيوم إلى نحو 60% ويمكننا بسهولة إنتاج يورانيوم مخصب بنسبة 90%... إيران لديها السبل الفنية لصنع قنبلة نووية لكنها لم تتخذ بعد قرار صنعها".وأكدت إيران مرارا أنها لا تخصب اليورانيوم بغرض تطوير أسلحة دمار شامل ولكن للاستخدامات المدنية فقط، وقالت إن بوسعها وقف خرقها للاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات وعادت للاتفاق.بعد انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 2018 من الاتفاق وإعادة فرض عقوبات صارمة، أعلنت طهران عدم التزامها بالقيود النووية التي فرضتها الاتفاقية.في مارس/ آذار الماضي، تم الاتفاق بشكل أساسي على الخطوط العريضة لاتفاق جديد بعد محادثات غير مباشرة بين طهران وإدارة بايدن في فيينا على مدى 11 شهرا، لكن المحادثات انهارت بعد ذلك.
https://arabic.sputniknews.com/20220717/غانتس-يبحث-مع-قائد-القيادة-الوسطى-الأمريكية-أنشطة-إيران-المزعزعة-للاستقرار-عبر-وكلائها-1065198231.html
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أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن
إيران: أصبحنا قادرين "فنيا" على صنع قنبلة نووية
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قال كمال خرازي، أحد كبار مستشاري الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي، إن بلاده "قادرة فنيا" على صنع قنبلة نووية، في تصريحات تأتي مباشرة عقب زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف خرازي، وهو رئيس المجلس الاستراتيجي للسياسات الخارجية الإيراني، خلال مقابلة مع قناة
"الجزيرة" (نقلت جزءا منها فرانس24)
، أن واشنطن لم تقدم ضمانات بشأن الحفاظ على الاتفاق النووي المبرم عام 2015، محذرا من أن "أي استهداف لأمننا من دول الجوار سيقابل برد مباشر على هذه الدول وإسرائيل".
وتعهد بايدن، خلال رحلته التي استمرت أربعة أيام، وزار فيها إسرائيل والسعودية، واجتمع في نهايتها بعدد من القادة العرب، تعهد بمنع إيران من "امتلاك سلاح نووي
".
وقال خرازي في تصريحاته يوم الأحد: "خلال أيام قليلة تمكنا من تخصيب اليورانيوم إلى نحو 60% ويمكننا بسهولة إنتاج يورانيوم مخصب بنسبة 90%... إيران لديها السبل الفنية لصنع قنبلة نووية لكنها لم تتخذ بعد قرار صنعها".
وأكدت إيران مرارا أنها لا تخصب اليورانيوم بغرض تطوير أسلحة دمار شامل ولكن للاستخدامات المدنية فقط، وقالت إن بوسعها وقف خرقها للاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات وعادت للاتفاق.
بعد انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 2018 من الاتفاق وإعادة فرض عقوبات صارمة، أعلنت طهران عدم التزامها بالقيود النووية
التي فرضتها الاتفاقية.
في مارس/ آذار الماضي، تم الاتفاق بشكل أساسي على الخطوط العريضة لاتفاق جديد بعد محادثات غير مباشرة بين طهران وإدارة بايدن في فيينا على مدى 11 شهرا، لكن المحادثات انهارت بعد ذلك.