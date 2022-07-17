https://arabic.sputniknews.com/20220717/غانتس-يبحث-مع-قائد-القيادة-الوسطى-الأمريكية-أنشطة-إيران-المزعزعة-للاستقرار-عبر-وكلائها-1065198231.html

غانتس يبحث مع قائد القيادة الوسطى الأمريكية "أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار عبر وكلائها"

غانتس يبحث مع قائد القيادة الوسطى الأمريكية "أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار عبر وكلائها"

كشف وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، مساء اليوم الأحد، أنه "بحث مع قائد القيادة الوسطى الأمريكية مايكل كوريلا التحديات الإقليمية وتعزيز التعاون بالشرق... 17.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-17T19:18+0000

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وقال غانتس، إنه "بحث مع قائد القيادة الوسطى الأمريكية الأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار عبر الوكلاء بالساحة البحرية"، مشيرا إلى أن "قائد القيادة الوسطى الأمريكية، أكد أهمية نظام دفاع صاروخي متكامل وقيام تعاون أمني إقليمي".وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي، أن المحادثات "ركزت على التحديات الإقليمية، مع التركيز على العدوان الإيراني، وضرورة تعميق الأنشطة مع جميع الشركاء".وكان يائير لابيد، رئيس الوزراء الإسرائيلي، قال في وقت سابق اليوم، إن بلاده تحتفظ لنفسها بحق التصرف الكامل بشأن البرنامج النووي الإيراني.ونشرت الصفحة الرسمية لرئيس الوزراء الإسرائيلي على "تويتر" تغريدة جديدة صباح اليوم الأحد، نقلت من خلالها على لسان لابيد، معارضة بلاده الاتفاق النووي الإيراني.وأكد لابيد أن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل كانت تاريخية، حققت إنجازات سياسية وأمنية واقتصادية ستعزز بلاده لسنين طويلة، وأنه أوضح لبايدن معارضة إسرائيل للاتفاق النووي الإيراني.وغادر الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس السبت، المملكة العربية السعودية، بعد زيارة استغرقت يومين شارك خلالها في قمة جدة التي انعقدت صباح أمس.وبدأت جولة بايدن بزيارة إسرائيل منذ يوم الأربعاء، فيما وصل مساء الجمعة إلى السعودية، وعقد لقاءين منفصلين، مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.ويعتبر بايدن أول رئيس أمريكي يزور الشرق الأوسط منذ 11 سبتمبر/ أيلول 2001 دون أن تصحبه قوات تشارك في أي عمليات عسكرية.

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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية