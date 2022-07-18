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https://arabic.sputniknews.com/20220718/العراق-إحباط-محاولة-تفخيخ-دراجة-نارية-في-الأنبار-1065246893.html
العراق... إحباط محاولة تفخيخ دراجة نارية في الأنبار
العراق... إحباط محاولة تفخيخ دراجة نارية في الأنبار
أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق، إحباط عملية تفخيخ دراجة نارية في محافظة الأنبار. 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T13:52+0000
2022-07-18T13:52+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء هذا في بيان صادر عن المديرية اليوم الاثنين بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقالت المديرية إن قواتها تمكنت من دهم مخبأ يضم دراجة نارية في قرية الكراغول، شمالي الرطبة، مشيرة إلى أنها كانت مجهزة للتفخيخ بهدف تنفيذ عملية إرهابية.وأوضحت المديرية أن مفارز الجهد الهندسي قامت برفع الدراجة وتفجيرها تحت السيطرة.وبعملية أخرى في محافظة نينوى، تمكنت قوات المديرية من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين "في كمائن نصبت لهما بسيطرتي الشهيد يوسف - الرمادي الانبار، والشهيد سبهان".وقالت إن أحدهما عمل كعنصر أمني لعصابات تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا ودول أخرى).
https://arabic.sputniknews.com/20220718/العراق-هيئة-النزاهة-تستدعي-اثنين-من-كبار-المسؤولين-بتهم-فساد-1065226982.html
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أخبار العراق اليوم

العراق... إحباط محاولة تفخيخ دراجة نارية في الأنبار

13:52 GMT 18.07.2022
© Photo / Iraqi Ministry of Interiorالجيش العراقي يشرع بعملية واسعة لتأمين طقوس دينية في شرق البلاد
الجيش العراقي يشرع بعملية واسعة لتأمين طقوس دينية في شرق البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2022
© Photo / Iraqi Ministry of Interior
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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق، إحباط عملية تفخيخ دراجة نارية في محافظة الأنبار.
جاء هذا في بيان صادر عن المديرية اليوم الاثنين بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
أفراد الشرطة العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2022
العراق... "هيئة النزاهة" تستدعي اثنين من كبار المسؤولين بتهم فساد
08:25 GMT
وقالت المديرية إن قواتها تمكنت من دهم مخبأ يضم دراجة نارية في قرية الكراغول، شمالي الرطبة، مشيرة إلى أنها كانت مجهزة للتفخيخ بهدف تنفيذ عملية إرهابية.
وأوضحت المديرية أن مفارز الجهد الهندسي قامت برفع الدراجة وتفجيرها تحت السيطرة.
وبعملية أخرى في محافظة نينوى، تمكنت قوات المديرية من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين "في كمائن نصبت لهما بسيطرتي الشهيد يوسف - الرمادي الانبار، والشهيد سبهان".
وقالت إن أحدهما عمل كعنصر أمني لعصابات تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا ودول أخرى).
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Украинские военнопленные в исправительном учреждении ДНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة...آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:21 GMT
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