https://arabic.sputniknews.com/20220718/تسلا-تدمج-أكبر-سوق-لألعاب-الفيديو-في-العالم-داخل-سياراتها-1065231624.html
"تسلا" تدمج أكبر سوق لألعاب الفيديو في العالم داخل سياراتها
"تسلا" تدمج أكبر سوق لألعاب الفيديو في العالم داخل سياراتها
أعلن الملياردير، إيلون ماسك، أن شركته "تسلا" للسيارات الكهربائية تتطلع إلى توسيع مجموعتها من الألعاب داخل سياراتها الكهربائية، من خلال إضافة "ستيم"، وهي أكبر... 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T10:12+0000
2022-07-18T10:12+0000
2022-07-18T10:13+0000
شركة تسلا
مجتمع
منوعات
إيلون ماسك
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وقال ماسك عبر "تويتر" إن "تسلا" تحرز تقدما في الاندماج مع "ستيم"، ويمكننا توقع تقديم عرض تجريبي ربما الشهر المقبل".وتوفر شركة "تسلا" بالفعل عدد من الألعاب من خلال "تسلا أركيد" المضمنة داخل سياراتها، مثل "سونيك" و"كاب هيد"، إلا ان إضافة واجهة المتجر الرقمية لـ"ستيم" يمكن أن يمنح المستخدمين إمكانية الوصول إلى الكثير من الألعاب الشهيرة.ولم يوضح إيلون ماسك في تغريدته ما إذا كان الاندماج الذي أعلن عنه سيسمح لسائقي سيارات "تسلا" بإجراء عمليات شراء على "ستيم" أثناء الجلوس في سياراتهم، أو ما إذا كانت هناك أي ألعاب لا تستطيع سيارات "تسلا" دعمها.لكن من المرجح أن الاندماج الجديد قد يتيح ألعابا مثل "Cuberpunk 2077" و"The Witcher".وفي العام الماضي، تعرضت شركة "تسلا" للانتقادات، عندما سمحت للسائقين بلعب ألعاب الفيديو أثناء وضع القيادة، وخاصة من الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة في أمريكا، الأمر الذي أجبرها على التراجع عن هذا التغيير، وسحب مرة أخرى طريقة اللعب أثناء القيادة.
https://arabic.sputniknews.com/20211224/تسلا-تلغي-ألعاب-الفيديو-داخل-سياراتها-أثناء-القيادة-1054525840.html
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شركة تسلا, مجتمع, منوعات, إيلون ماسك
"تسلا" تدمج أكبر سوق لألعاب الفيديو في العالم داخل سياراتها
10:12 GMT 18.07.2022 (تم التحديث: 10:13 GMT 18.07.2022) تابعنا عبر
أعلن الملياردير، إيلون ماسك، أن شركته "تسلا" للسيارات الكهربائية تتطلع إلى توسيع مجموعتها من الألعاب داخل سياراتها الكهربائية، من خلال إضافة "ستيم"، وهي أكبر سوق لألعاب الفيديو في العالم.
وقال ماسك عبر "تويتر" إن "تسلا" تحرز تقدما في الاندماج مع "ستيم"، ويمكننا توقع تقديم عرض تجريبي ربما الشهر المقبل".
وتوفر شركة "تسلا" بالفعل عدد من الألعاب من خلال "تسلا أركيد" المضمنة داخل سياراتها، مثل "سونيك" و"كاب هيد"، إلا ان إضافة واجهة المتجر الرقمية لـ"ستيم" يمكن أن يمنح المستخدمين إمكانية الوصول إلى الكثير من الألعاب الشهيرة.
ولم يوضح إيلون ماسك في تغريدته ما إذا كان الاندماج الذي أعلن عنه سيسمح لسائقي سيارات "تسلا" بإجراء عمليات شراء على "ستيم" أثناء الجلوس في سياراتهم، أو ما إذا كانت هناك أي ألعاب لا تستطيع سيارات "تسلا" دعمها.
لكن من المرجح أن الاندماج الجديد قد يتيح ألعابا مثل "Cuberpunk 2077" و"The Witcher".
24 ديسمبر 2021, 14:51 GMT
وفي العام الماضي، تعرضت شركة "تسلا" للانتقادات، عندما سمحت للسائقين بلعب ألعاب الفيديو أثناء وضع القيادة، وخاصة من الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة في أمريكا، الأمر الذي أجبرها على التراجع عن هذا التغيير، وسحب مرة أخرى طريقة اللعب أثناء القيادة.