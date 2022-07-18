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https://arabic.sputniknews.com/20220718/سفير-نيجيريا-لدى-روسيا-بلادنا-لا-تمانع-الانضمام-إلى-مجموعة-بريكس-1065206545.html
سفير نيجيريا لدى روسيا: بلادنا لا تمانع الانضمام إلى مجموعة "بريكس"
سفير نيجيريا لدى روسيا: بلادنا لا تمانع الانضمام إلى مجموعة "بريكس"
أعلن سفير نيجيريا لدى روسيا، عبدالله شيخو، أن بلاده لا تعارض الانضمام إلى مجموعة "بريكس". 18.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-18T06:50+0000
2022-07-18T06:50+0000
مجموعة بريكس
العالم
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موسكو، 18 يوليو - سبوتنيك. وقال السفير النيجيري لوكالة "سبوتنيك": "نعم، إن هذا أمر ممكن، وسيتوقف على معايير العضوية. نيجيريا لا تعارض أن تكون عضوا في مجموعة "بريكس"، كي تضمن المصالح الاقتصادية في التعاون مع الشركاء الآخرين في العالم".وأضاف السفير: "نحن لم نبدأ المفاوضات بعد، لكن هذا الأمر ممكن في المستقبل. نأمل أنه عندما تبدأ المناقشة، سيكون لدينا فهم لفوائد الانضمام إلى هذا التكتل".وفي وقت سابق، أعلنت رئيسة المنتدى الدولي لدول مجموعة "بريكس"، بورنيما أناند، عن انضمام محتمل في القريب العاجل لدول جديدة إلى المجموعة.
https://arabic.sputniknews.com/20220716/مستقبل-بريكس-بعد-انضمام-متوقع-لمصر-والسعودية-وتركيا-1065146713.html
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مجموعة بريكس, العالم

سفير نيجيريا لدى روسيا: بلادنا لا تمانع الانضمام إلى مجموعة "بريكس"

06:50 GMT 18.07.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصوربريكس
بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko
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أعلن سفير نيجيريا لدى روسيا، عبدالله شيخو، أن بلاده لا تعارض الانضمام إلى مجموعة "بريكس".
موسكو، 18 يوليو - سبوتنيك. وقال السفير النيجيري لوكالة "سبوتنيك": "نعم، إن هذا أمر ممكن، وسيتوقف على معايير العضوية. نيجيريا لا تعارض أن تكون عضوا في مجموعة "بريكس"، كي تضمن المصالح الاقتصادية في التعاون مع الشركاء الآخرين في العالم".
وأضاف السفير: "نحن لم نبدأ المفاوضات بعد، لكن هذا الأمر ممكن في المستقبل. نأمل أنه عندما تبدأ المناقشة، سيكون لدينا فهم لفوائد الانضمام إلى هذا التكتل".
وفي وقت سابق، أعلنت رئيسة المنتدى الدولي لدول مجموعة "بريكس"، بورنيما أناند، عن انضمام محتمل في القريب العاجل لدول جديدة إلى المجموعة.
مستقبل بريكس بعد انضمام متوقع لمصر والسعودية وتركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
مستقبل "بريكس" بعد انضمام متوقع لمصر والسعودية وتركيا
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