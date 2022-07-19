عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220719/إيران-إسرائيل-لا-تجرؤ-ولا-تمتلك-القدرة-لمواجهتنا-عسكريا-وتهديدات-قادتها-مجرد-حرب-نفسية-1065269011.html
إيران: إسرائيل لا تجرؤ ولا تمتلك القدرة لمواجهتنا عسكريا وتهديدات قادتها مجرد "حرب نفسية"
إيران: إسرائيل لا تجرؤ ولا تمتلك القدرة لمواجهتنا عسكريا وتهديدات قادتها مجرد "حرب نفسية"
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الثلاثاء، أن "الكيان الصهيوني لا يمتلك القدرة لمواجهة إيران عسكريا"، مشيرا إلى أن "التهديدات... 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T09:15+0000
2022-07-19T09:15+0000
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0d/1065016262_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_2a83cd00aa24dbcfcee454de5fafc1fc.jpg
وقال كنعاني، في مقابلة أجراها مع قناة "العالم" تبث مساء اليوم، إن "الرد الإيراني على أية حماقة يرتكبها الكيان الصهيوني سيكون مدمرا"، مشيرا إلى أن بلاده تلقت رسائل إيجابية مؤخرا من السعودية والإمارات والأردن لتحسين العلاقات الثنائية".وأكد أن "قمة طهران الثلاثية المنعقدة اليوم الثلاثاء بين إيران وروسيا وتركيا لا تعتبر في مواجهة قمة جدة الأخيرة"، قائلا إن القمة الثلاثية، "ليست في مواجهة قمة جدة أو أية مبادرات من دول المنطقة للتعاون الإقليمي".وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، قال الأحد الماضي، إن الدبلوماسية قد تفشل، لكن الاستعداد لخيار عسكري ضد البرنامج النووي الإيراني "واجب أخلاقي"، على حد وصفه.وقال كوخافي: "منع إيران من التسلح النووي من خلال الدبلوماسية هو الطريقة المفضلة". واستدرك بقوله: "لكن التاريخ أثبت مرات عديدة أن الدبلوماسية يمكن أن تفشل أو تنجح فقط فترة زمنية – ثم تواجه انتهاك أو خيانة".بدوره، قال يائير لابيد، رئيس الوزراء الإسرائيلي، في وقت سابق، إن بلاده تحتفظ لنفسها بحق التصرف الكامل بشأن البرنامج النووي الإيراني.ونشرت الصفحة الرسمية لرئيس الوزراء الإسرائيلي على "تويتر" تغريدة جديدة نقلت من خلالها على لسان لابيد، معارضة بلاده الاتفاق النووي الإيراني.وأكد لابيد أن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل كانت تاريخية، حققت إنجازات سياسية وأمنية واقتصادية ستعزز بلاده لسنين طويلة، وأنه أوضح لبايدن معارضة إسرائيل للاتفاق النووي الإيراني.وغادر الرئيس الأمريكي جو بايدن، السبت الماضي، المملكة العربية السعودية، بعد زيارة استغرقت يومين شارك خلالها في قمة جدة التي انعقدت صباح السبت.وبدأت جولة بايدن بزيارة إسرائيل منذ يوم الأربعاء، فيما وصل مساء الجمعة إلى السعودية، وعقد لقاءين منفصلين، مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0d/1065016262_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_92f89a31ee71db1917aeebadd22216b6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم

إيران: إسرائيل لا تجرؤ ولا تمتلك القدرة لمواجهتنا عسكريا وتهديدات قادتها مجرد "حرب نفسية"

09:15 GMT 19.07.2022
© AFP 2022 / ATTA KENAREالمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفى بمقر الخارجية الإيرانية في طهران، اليوم الأربعاء، 13 يوليو/تموز 2022
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفى بمقر الخارجية الإيرانية في طهران، اليوم الأربعاء، 13 يوليو/تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
© AFP 2022 / ATTA KENARE
تابعنا عبرTelegram
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الثلاثاء، أن "الكيان الصهيوني لا يمتلك القدرة لمواجهة إيران عسكريا"، مشيرا إلى أن "التهديدات الإسرائيلية الأخيرة ضد طهران حرب نفسية".
وقال كنعاني، في مقابلة أجراها مع قناة "العالم" تبث مساء اليوم، إن "الرد الإيراني على أية حماقة يرتكبها الكيان الصهيوني سيكون مدمرا"، مشيرا إلى أن بلاده تلقت رسائل إيجابية مؤخرا من السعودية والإمارات والأردن لتحسين العلاقات الثنائية".
وأكد أن "قمة طهران الثلاثية المنعقدة اليوم الثلاثاء بين إيران وروسيا وتركيا لا تعتبر في مواجهة قمة جدة الأخيرة"، قائلا إن القمة الثلاثية، "ليست في مواجهة قمة جدة أو أية مبادرات من دول المنطقة للتعاون الإقليمي".
وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، قال الأحد الماضي، إن الدبلوماسية قد تفشل، لكن الاستعداد لخيار عسكري ضد البرنامج النووي الإيراني "واجب أخلاقي"، على حد وصفه.
وقال كوخافي: "منع إيران من التسلح النووي من خلال الدبلوماسية هو الطريقة المفضلة". واستدرك بقوله: "لكن التاريخ أثبت مرات عديدة أن الدبلوماسية يمكن أن تفشل أو تنجح فقط فترة زمنية – ثم تواجه انتهاك أو خيانة".
بدوره، قال يائير لابيد، رئيس الوزراء الإسرائيلي، في وقت سابق، إن بلاده تحتفظ لنفسها بحق التصرف الكامل بشأن البرنامج النووي الإيراني.
ونشرت الصفحة الرسمية لرئيس الوزراء الإسرائيلي على "تويتر" تغريدة جديدة نقلت من خلالها على لسان لابيد، معارضة بلاده الاتفاق النووي الإيراني.
وأكد لابيد أن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل كانت تاريخية، حققت إنجازات سياسية وأمنية واقتصادية ستعزز بلاده لسنين طويلة، وأنه أوضح لبايدن معارضة إسرائيل للاتفاق النووي الإيراني.
وغادر الرئيس الأمريكي جو بايدن، السبت الماضي، المملكة العربية السعودية، بعد زيارة استغرقت يومين شارك خلالها في قمة جدة التي انعقدت صباح السبت.
وبدأت جولة بايدن بزيارة إسرائيل منذ يوم الأربعاء، فيما وصل مساء الجمعة إلى السعودية، وعقد لقاءين منفصلين، مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ми-8МТВ пролетает над полевым аэродромом в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала