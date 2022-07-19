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https://arabic.sputniknews.com/20220719/استدعاء-رئيس-جنوب-أفريقيا-للتحقيق-في-مزاعم-خطف-وتستر-على-سرقة-1065293361.html
استدعاء رئيس جنوب أفريقيا للتحقيق في مزاعم خطف وتستر على سرقة
استدعاء رئيس جنوب أفريقيا للتحقيق في مزاعم خطف وتستر على سرقة
أعلنت هيئة مراقبة الفساد في جنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء، أنها ستستخدم صلاحيات الاستدعاء، للحصول على إجابات من الرئيس سيريل رامافوزا بشأن مزاعم حول تستره على... 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T14:57+0000
2022-07-19T14:57+0000
جنوب أفريقيا
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وقال مكتب الدفاع العام إن الموعد النهائي لرامافوزا للإجابة على الأسئلة المتعلقة بالاقتحام انتهى يوم الاثنين، بعد رفض طلب التمديد. وقال المتحدث باسم المكتب أوبا سيغالوي لوكالة "فرانس برس" عبر رسالة نصية "نعتزم استدعاء المعلومات التي نطلبها من الرئيس".وفتحت هيئة الرقابة تحقيقا في يونيو/ حزيران بشأن الانتهاكات المحتملة لقانون الأخلاق التنفيذي بعد اتهام رامافوزا برشوة لصوص للتكتم على سرقة في فبراير/ شباط 2020 في مزرعة، حيث يُزعم أن 4 ملايين دولار نقدا سرقت من هناك.القضية، التي زادت الضغط على الرئيس وسط التوترات المتصاعدة داخل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم، تنبع من تقرير للشرطة قدمه رئيس المخابرات الوطنية السابق آرثر فريزر الشهر الماضي.زعم فريزر أن اللصوص اقتحموا مزرعة "فالا فالا" المملوكة لرامافوزا في شمال شرق البلاد حيث وجدوا النقود مخبأة في الأثاث. كما زعم فريزر أن رامافوزا أخفى السرقة عن الشرطة وسلطات الضرائب، واتهم رئيس الدولة بـ"تنظيم خطف واستجواب اللصوص"، ثم دفعهم إلى الصمت.اعترف رامافوزا بالسرقة لكنه نفى مزاعم الخطف والرشوة، قائلا إنه أبلغ الشرطة بالسرقة. كما اعترض على مبلغ المال المتضمن وقال إن الأموال جاءت من مبيعات مشروعة من مزرعته.
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جنوب أفريقيا

استدعاء رئيس جنوب أفريقيا للتحقيق في مزاعم خطف وتستر على سرقة

14:57 GMT 19.07.2022
© AP Photo / Sumaya Hishamرئيس دولة جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا
رئيس دولة جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
© AP Photo / Sumaya Hisham
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أعلنت هيئة مراقبة الفساد في جنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء، أنها ستستخدم صلاحيات الاستدعاء، للحصول على إجابات من الرئيس سيريل رامافوزا بشأن مزاعم حول تستره على سرقة في منزله الفاخر.
وقال مكتب الدفاع العام إن الموعد النهائي لرامافوزا للإجابة على الأسئلة المتعلقة بالاقتحام انتهى يوم الاثنين، بعد رفض طلب التمديد. وقال المتحدث باسم المكتب أوبا سيغالوي لوكالة "فرانس برس" عبر رسالة نصية "نعتزم استدعاء المعلومات التي نطلبها من الرئيس".
وفتحت هيئة الرقابة تحقيقا في يونيو/ حزيران بشأن الانتهاكات المحتملة لقانون الأخلاق التنفيذي بعد اتهام رامافوزا برشوة لصوص للتكتم على سرقة في فبراير/ شباط 2020 في مزرعة، حيث يُزعم أن 4 ملايين دولار نقدا سرقت من هناك.
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القضية، التي زادت الضغط على الرئيس وسط التوترات المتصاعدة داخل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم، تنبع من تقرير للشرطة قدمه رئيس المخابرات الوطنية السابق آرثر فريزر الشهر الماضي.
زعم فريزر أن اللصوص اقتحموا مزرعة "فالا فالا" المملوكة لرامافوزا في شمال شرق البلاد حيث وجدوا النقود مخبأة في الأثاث. كما زعم فريزر أن رامافوزا أخفى السرقة عن الشرطة وسلطات الضرائب، واتهم رئيس الدولة بـ"تنظيم خطف واستجواب اللصوص"، ثم دفعهم إلى الصمت.
اعترف رامافوزا بالسرقة لكنه نفى مزاعم الخطف والرشوة، قائلا إنه أبلغ الشرطة بالسرقة. كما اعترض على مبلغ المال المتضمن وقال إن الأموال جاءت من مبيعات مشروعة من مزرعته.
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