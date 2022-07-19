https://arabic.sputniknews.com/20220719/الرئيس-الإيراني-حددنا-حجم-التبادل-التجاري-مع-تركيا-بـ-30-مليار-دولار-1065296943.html
الرئيس الإيراني: حددنا حجم التبادل التجاري مع تركيا بـ 30 مليار دولار
الرئيس الإيراني: حددنا حجم التبادل التجاري مع تركيا بـ 30 مليار دولار
وصف الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، زيارة نظيره التركي رجب طيب أردوغان لبلاده بأنها تشكل منعطفا مهما في علاقات الجانبين. 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T15:58+0000
2022-07-19T15:58+0000
2022-07-19T15:58+0000
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي مشترك، اليوم الثلاثاء، في قصر سعد أباد بالعاصمة طهران، بحسب وكالة "الأناضول".وقال رئيسي إنه بحث مع نظيره التركي قضايا الاستثمار وتطوير العلاقات الاقتصادية خلال اللقاءات.أضاف الرئيس الإيراني أن مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية حاليا بين البلدين ليس كافيا، ويمكن رفعه إلى مستوى أعلى.وأوضح رئيسي أنه تم تحديد حجم التبادل التجاري بين البلدين بـ 30 مليار دولار، الأمر الذي يعني إمكانية رفعه 3 أضعاف.وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، استقبل في وقت سابق صباح اليوم، رجب طيب أردوغان، في طهران، وأقيمت للرئيس التركي مراسم استقبال رسمية، وتم عزف النشيد الوطني لكلا البلدين.
https://arabic.sputniknews.com/20220719/الرئيس-الإيراني-يستقبل-نظيره-التركي-في-طهران-1065266022.html
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أخبار إيران, أخبار تركيا اليوم
الرئيس الإيراني: حددنا حجم التبادل التجاري مع تركيا بـ 30 مليار دولار
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وصف الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، زيارة نظيره التركي رجب طيب أردوغان لبلاده بأنها تشكل منعطفا مهما في علاقات الجانبين.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي مشترك، اليوم الثلاثاء، في قصر سعد أباد بالعاصمة طهران، بحسب وكالة "الأناضول"
.
وقال رئيسي إنه بحث مع نظيره التركي
قضايا الاستثمار وتطوير العلاقات الاقتصادية خلال اللقاءات.
أضاف الرئيس الإيراني أن مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية حاليا بين البلدين ليس كافيا، ويمكن رفعه إلى مستوى أعلى.
وأوضح رئيسي أنه تم تحديد حجم التبادل التجاري بين البلدين بـ 30 مليار دولار، الأمر الذي يعني إمكانية رفعه 3 أضعاف.
وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، استقبل في وقت سابق صباح اليوم، رجب طيب أردوغان، في طهران، وأقيمت للرئيس التركي مراسم استقبال رسمية، وتم عزف النشيد الوطني لكلا البلدين.