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بداية الاجتماع الثنائي بين بوتين وأردوغان
https://arabic.sputniknews.com/20220719/الرئيس-الروسي-يلتقي-نظيره-التركي-في-طهران-1065298434.html
بداية الاجتماع الثنائي بين بوتين وأردوغان
بداية الاجتماع الثنائي بين بوتين وأردوغان
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" ببداية الاجتماع الثنائي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الإيرانية... 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T16:27+0000
2022-07-19T16:55+0000
أخبار تركيا اليوم
روسيا
رجب طيب أردوغان
فلاديمير بوتين
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وأعلن الرئيس الروسي أنه "لم يتم حل جميع القضايا المتعلقة بتصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود حتى الآن، لكن حقيقة وجود تفاعل أمر جيد بالفعل".وشكر الرئيس الروسي نظيره التركي على جهوده "للوساطة في توفير منصة تركية للمفاوضات بشأن مشاكل الغذاء ومشاكل تصدير الحبوب عبر البحر الأسود".
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أخبار تركيا اليوم, روسيا, رجب طيب أردوغان, فلاديمير بوتين

بداية الاجتماع الثنائي بين بوتين وأردوغان

16:27 GMT 19.07.2022 (تم التحديث: 16:55 GMT 19.07.2022)
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
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أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" ببداية الاجتماع الثنائي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الإيرانية طهران.
وأعلن الرئيس الروسي أنه "لم يتم حل جميع القضايا المتعلقة بتصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود حتى الآن، لكن حقيقة وجود تفاعل أمر جيد بالفعل".

وشكر الرئيس الروسي نظيره التركي على جهوده "للوساطة في توفير منصة تركية للمفاوضات بشأن مشاكل الغذاء ومشاكل تصدير الحبوب عبر البحر الأسود".

"بوساطتكم، تقدمنا إلى الأمام، صحيح، لم يتم حل جميع القضايا بعد، لكن حقيقة وجود تفاعل أمر جيد بالفعل".

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