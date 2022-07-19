https://arabic.sputniknews.com/20220719/الرئيس-الروسي-يلتقي-نظيره-التركي-في-طهران-1065298434.html
بداية الاجتماع الثنائي بين بوتين وأردوغان
بداية الاجتماع الثنائي بين بوتين وأردوغان
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" ببداية الاجتماع الثنائي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الإيرانية... 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T16:27+0000
2022-07-19T16:27+0000
2022-07-19T16:55+0000
أخبار تركيا اليوم
روسيا
رجب طيب أردوغان
فلاديمير بوتين
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وأعلن الرئيس الروسي أنه "لم يتم حل جميع القضايا المتعلقة بتصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود حتى الآن، لكن حقيقة وجود تفاعل أمر جيد بالفعل".وشكر الرئيس الروسي نظيره التركي على جهوده "للوساطة في توفير منصة تركية للمفاوضات بشأن مشاكل الغذاء ومشاكل تصدير الحبوب عبر البحر الأسود".
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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أخبار تركيا اليوم, روسيا, رجب طيب أردوغان, فلاديمير بوتين
بداية الاجتماع الثنائي بين بوتين وأردوغان
16:27 GMT 19.07.2022 (تم التحديث: 16:55 GMT 19.07.2022) تابعنا عبر
يتبع
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" ببداية الاجتماع الثنائي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الإيرانية طهران.
وأعلن الرئيس الروسي أنه "لم يتم حل جميع القضايا المتعلقة بتصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود حتى الآن، لكن حقيقة وجود تفاعل أمر جيد بالفعل".
وشكر الرئيس الروسي نظيره التركي على جهوده "للوساطة في توفير منصة تركية للمفاوضات بشأن مشاكل الغذاء ومشاكل تصدير الحبوب عبر البحر الأسود".
"بوساطتكم، تقدمنا إلى الأمام، صحيح، لم يتم حل جميع القضايا بعد، لكن حقيقة وجود تفاعل أمر جيد بالفعل".