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العراق... 3 مقترحات لحسم تسمية مرشح رئاسة الجمهورية
العراق... 3 مقترحات لحسم تسمية مرشح رئاسة الجمهورية
كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الثلاثاء، عن تبادل 3 مقترحات مع الاتحاد الوطني الكردستاني، لحسم تسمية مرشح رئاسة الجمهورية العراقية. 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T19:35+0000
2022-07-19T19:35+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء هذا في تصريحات تلفزيونية للنائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، جياي تيمور، بحسب وكالة الأنباء العراقية.وقال تيمور إن "هناك بوادر لحلحة الأزمة والتوصل إلى اتفاق بتسمية مرشح كردي لرئاسة الجمهورية".وأوضح أن هناك 3 مقترحات لحل الأزمة أحدها قدمه الاتحاد الوطني الكردستاني وينص على أن يتنازل عن جميع المناصب السيادية في الحكومة الاتحادية المقبلة مقابل تولي مرشحه برهم صالح المنصب لولاية ثانية.في المقابل طرح الحزب الديمقراطي الكردستاني نفس الفكرة بأن يتنازل هو الآخر عن المناصب مقابل منصب الرئيس.وعن الطرح الثالث، قال إنه ينص على تنازل برهم صالح عن الترشيح مقابل تقديم الحزبين مرشح تسوية كردي للمنصب من المستقلين.وبين أنه لم تحسم حتى الآن تسمية مرشح متفق عليه معبرا عن تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق".
https://arabic.sputniknews.com/20220718/العراق-هيئة-النزاهة-تستدعي-اثنين-من-كبار-المسؤولين-بتهم-فساد-1065226982.html
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أخبار العراق اليوم

العراق... 3 مقترحات لحسم تسمية مرشح رئاسة الجمهورية

19:35 GMT 19.07.2022
© AFP 2022 / Craig Ruttle الرئيس العراقي برهم صالح
 الرئيس العراقي برهم صالح - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
© AFP 2022 / Craig Ruttle
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كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الثلاثاء، عن تبادل 3 مقترحات مع الاتحاد الوطني الكردستاني، لحسم تسمية مرشح رئاسة الجمهورية العراقية.
جاء هذا في تصريحات تلفزيونية للنائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، جياي تيمور، بحسب وكالة الأنباء العراقية.
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أمس, 08:25 GMT
وقال تيمور إن "هناك بوادر لحلحة الأزمة والتوصل إلى اتفاق بتسمية مرشح كردي لرئاسة الجمهورية".
وأوضح أن هناك 3 مقترحات لحل الأزمة أحدها قدمه الاتحاد الوطني الكردستاني وينص على أن يتنازل عن جميع المناصب السيادية في الحكومة الاتحادية المقبلة مقابل تولي مرشحه برهم صالح المنصب لولاية ثانية.
في المقابل طرح الحزب الديمقراطي الكردستاني نفس الفكرة بأن يتنازل هو الآخر عن المناصب مقابل منصب الرئيس.
وعن الطرح الثالث، قال إنه ينص على تنازل برهم صالح عن الترشيح مقابل تقديم الحزبين مرشح تسوية كردي للمنصب من المستقلين.
وبين أنه لم تحسم حتى الآن تسمية مرشح متفق عليه معبرا عن تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق".
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