https://arabic.sputniknews.com/20220719/اليابان-تمدد-احتجاز-المشتبه-به-في-اغتيال-شينزو-آبي-1065295862.html
اليابان تمدد احتجاز المشتبه به في اغتيال شينزو آبي
اليابان تمدد احتجاز المشتبه به في اغتيال شينزو آبي
حصلت السلطات اليابانية على موافقة المحكمة لتمديد احتجاز المشتبه به في اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي في وقت سابق من الشهر الجاري، لمدة 10 أيام أخرى لحين... 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T15:37+0000
2022-07-19T15:37+0000
2022-07-19T15:37+0000
شينزو آبي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0b/1064940278_0:0:2356:1325_1920x0_80_0_0_4cc3a86568702a8fc07e4e62e992542e.jpg
كان آبي هو أحد أكثر السياسيين نفوذا في اليابان قد اغتيل في 8 يوليو/ تموز بمحافظة نارا غربي البلاد، وهو ما سبب صدمة في بلد معروف بالأمن والسيطرة الصارمة على السلاح.تم إلقاء القبض على القاتل المزعوم تيتسويا ياماغامي البالغ من العمر 41 عاما على الفور بعد إطلاق النار وخضع للاستجواب، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس"، اليوم الثلاثاء.ويمكن أن يحتجز حتى 29 يوليو/ تموز، حيث يتعين على ممثلو الادعاء أن يقرروا إذا ما كانوا سيوجهون له اتهامات القتل رسميا.وقالت شرطة محافظة نارا إن ياماغامي الذي خدم في البحرية اليابانية في أوائل العقد الأول من القرن الحالي أبلغ المحققين أنه قتل آبي بسبب شائعات عن صلات بين رئيس الوزراء السابق وجماعة دينية كان يكرهها.وبحسب ما ورد فإن ياماغامي كان حزينا لأن تبرعات والدته الهائلة لهذه الجماعة أدت إلى إفلاس أسرته.وتولى شينزو آبي منصب رئيس وزراء لأطول فترة في تاريخ اليابان، قاد خلالها إصلاحات اقتصادية طموحة وأرسى علاقات دبلوماسية أساسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220715/وزير-خارجية-كوريا-الجنوبية-يزور-اليابان-لبحث-العلاقات-الثنائية--1065103877.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0b/1064940278_0:0:2300:1725_1920x0_80_0_0_5dda5af5f128b9264f2179c2db1c38fe.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شينزو آبي
اليابان تمدد احتجاز المشتبه به في اغتيال شينزو آبي
تابعنا عبر
حصلت السلطات اليابانية على موافقة المحكمة لتمديد احتجاز المشتبه به في اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي في وقت سابق من الشهر الجاري، لمدة 10 أيام أخرى لحين توجيه الاتهامات الرسمية.
كان آبي هو أحد أكثر السياسيين نفوذا
في اليابان قد اغتيل في 8 يوليو/ تموز بمحافظة نارا غربي البلاد، وهو ما سبب صدمة في بلد معروف بالأمن والسيطرة الصارمة على السلاح.
تم إلقاء القبض على القاتل المزعوم تيتسويا ياماغامي البالغ من العمر 41 عاما على الفور بعد إطلاق النار وخضع للاستجواب، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس"
، اليوم الثلاثاء.
ويمكن أن يحتجز حتى 29 يوليو/ تموز، حيث يتعين على ممثلو الادعاء أن يقرروا إذا ما كانوا سيوجهون له اتهامات القتل رسميا.
وقالت شرطة محافظة نارا إن ياماغامي الذي خدم في البحرية اليابانية في أوائل العقد الأول من القرن الحالي أبلغ المحققين أنه قتل آبي بسبب شائعات عن صلات بين رئيس الوزراء السابق وجماعة دينية كان يكرهها.
وبحسب ما ورد فإن ياماغامي كان حزينا لأن تبرعات والدته الهائلة لهذه الجماعة أدت إلى إفلاس أسرته.
وتولى شينزو آبي منصب رئيس وزراء لأطول فترة في تاريخ اليابان، قاد خلالها إصلاحات اقتصادية طموحة وأرسى علاقات دبلوماسية أساسية.