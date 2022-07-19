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اليابان تمدد احتجاز المشتبه به في اغتيال شينزو آبي
اليابان تمدد احتجاز المشتبه به في اغتيال شينزو آبي
حصلت السلطات اليابانية على موافقة المحكمة لتمديد احتجاز المشتبه به في اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي في وقت سابق من الشهر الجاري، لمدة 10 أيام أخرى لحين... 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T15:37+0000
2022-07-19T15:37+0000
شينزو آبي
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كان آبي هو أحد أكثر السياسيين نفوذا في اليابان قد اغتيل في 8 يوليو/ تموز بمحافظة نارا غربي البلاد، وهو ما سبب صدمة في بلد معروف بالأمن والسيطرة الصارمة على السلاح.تم إلقاء القبض على القاتل المزعوم تيتسويا ياماغامي البالغ من العمر 41 عاما على الفور بعد إطلاق النار وخضع للاستجواب، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس"، اليوم الثلاثاء.ويمكن أن يحتجز حتى 29 يوليو/ تموز، حيث يتعين على ممثلو الادعاء أن يقرروا إذا ما كانوا سيوجهون له اتهامات القتل رسميا.وقالت شرطة محافظة نارا إن ياماغامي الذي خدم في البحرية اليابانية في أوائل العقد الأول من القرن الحالي أبلغ المحققين أنه قتل آبي بسبب شائعات عن صلات بين رئيس الوزراء السابق وجماعة دينية كان يكرهها.وبحسب ما ورد فإن ياماغامي كان حزينا لأن تبرعات والدته الهائلة لهذه الجماعة أدت إلى إفلاس أسرته.وتولى شينزو آبي منصب رئيس وزراء لأطول فترة في تاريخ اليابان، قاد خلالها إصلاحات اقتصادية طموحة وأرسى علاقات دبلوماسية أساسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220715/وزير-خارجية-كوريا-الجنوبية-يزور-اليابان-لبحث-العلاقات-الثنائية--1065103877.html
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شينزو آبي

اليابان تمدد احتجاز المشتبه به في اغتيال شينزو آبي

15:37 GMT 19.07.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev  / الذهاب إلى بنك الصور رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي خلال لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي 2019 في حرم FEFU في جزيرة روسكي. 5 سبتمبر 2019
 رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي خلال لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي 2019 في حرم FEFU في جزيرة روسكي. 5 سبتمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev
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حصلت السلطات اليابانية على موافقة المحكمة لتمديد احتجاز المشتبه به في اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي في وقت سابق من الشهر الجاري، لمدة 10 أيام أخرى لحين توجيه الاتهامات الرسمية.
كان آبي هو أحد أكثر السياسيين نفوذا في اليابان قد اغتيل في 8 يوليو/ تموز بمحافظة نارا غربي البلاد، وهو ما سبب صدمة في بلد معروف بالأمن والسيطرة الصارمة على السلاح.
رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2022
وزير خارجية كوريا الجنوبية يزور اليابان لبحث العلاقات الثنائية
15 يوليو, 15:14 GMT
تم إلقاء القبض على القاتل المزعوم تيتسويا ياماغامي البالغ من العمر 41 عاما على الفور بعد إطلاق النار وخضع للاستجواب، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس"، اليوم الثلاثاء.
ويمكن أن يحتجز حتى 29 يوليو/ تموز، حيث يتعين على ممثلو الادعاء أن يقرروا إذا ما كانوا سيوجهون له اتهامات القتل رسميا.
وقالت شرطة محافظة نارا إن ياماغامي الذي خدم في البحرية اليابانية في أوائل العقد الأول من القرن الحالي أبلغ المحققين أنه قتل آبي بسبب شائعات عن صلات بين رئيس الوزراء السابق وجماعة دينية كان يكرهها.
وبحسب ما ورد فإن ياماغامي كان حزينا لأن تبرعات والدته الهائلة لهذه الجماعة أدت إلى إفلاس أسرته.
وتولى شينزو آبي منصب رئيس وزراء لأطول فترة في تاريخ اليابان، قاد خلالها إصلاحات اقتصادية طموحة وأرسى علاقات دبلوماسية أساسية.
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