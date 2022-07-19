https://arabic.sputniknews.com/20220719/انخفاض-حيازات-الصين-من-الديون-الأمريكية-أدنى-تريليون-دولار-لأول-مرة-منذ-2010-1065297831.html
انخفاض حيازات الصين من الديون الأمريكية أدنى تريليون دولار لأول مرة منذ 2010
انخفاض حيازات الصين من الديون الأمريكية أدنى تريليون دولار لأول مرة منذ 2010
انخفضت حيازات الصين من الديون الأمريكية إلى ما دون تريليون دولار لأول مرة منذ 12 عاما وسط ارتفاع أسعار الفائدة التي جعلت سندات الخزانة أقل جاذبية. 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T16:25+0000
2022-07-19T16:25+0000
2022-07-19T16:25+0000
العالم
اقتصاد
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102952/37/1029523751_0:17:4642:2628_1920x0_80_0_0_bb124fab20705b5ab8a25f0b5d674833.jpg
استمرارا للاتجاه الذي بدأ في أوائل عام 2021، انخفضت محفظة ديون الحكومة الأمريكية في الصين خلال مايو/ أيار إلى 980.8 مليار دولار، وفقا لبيانات وزارة الخزانة الصادرة يوم الاثنين الماضي.ويمثل هذا انخفاضا بنحو 23 مليار دولار عن شهر أبريل/ نيسان، وانخفاضا بنحو 100 مليار دولار، أو 9% عن العام السابق، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي" عن بيانات الوزارة.يأتي انخفاض الديون مع رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة لإيقاف التضخم الذي وصل إلى أسرع معدل له منذ عام 1981. عندما ترتفع عائدات السندات، تنخفض أسعاره، مما يعني خسارة رأس المال للمستثمرين الذين يبيعون السندات قبل الاستحقاق.يعزى الانخفاض في حصة الصين أيضا إلى عمل بكين على تنويع محفظة ديونها الخارجية، كما أنها كانت المرة الأولى منذ مايو 2010 التي تنخفض فيها حيازات الصين إلى أقل من تريليون دولار. تعد اليابان الآن أكبر حامل للديون الأمريكية بقيمة 1.2 تريليون دولار.جاءت الفترة المشمولة بالتقرير قبل أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي معدلات الاقتراض بمقدار 0.75 نقطة مئوية في يونيو، ومن المحتمل أن يكون هناك زيادة أخرى بنفس الحجم الأسبوع المقبل.
https://arabic.sputniknews.com/20220711/صندوق-النقد-عدم-تخفيف-أعباء-الدول-المثقلة-بالديون-يسبب-دوامة-مدمرة-1064945578.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102952/37/1029523751_250:0:4098:2886_1920x0_80_0_0_59cb2e5b6e33e3e48efc776604b7329e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, اقتصاد, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
انخفاض حيازات الصين من الديون الأمريكية أدنى تريليون دولار لأول مرة منذ 2010
تابعنا عبر
انخفضت حيازات الصين من الديون الأمريكية إلى ما دون تريليون دولار لأول مرة منذ 12 عاما وسط ارتفاع أسعار الفائدة التي جعلت سندات الخزانة أقل جاذبية.
استمرارا للاتجاه الذي بدأ في أوائل عام 2021، انخفضت محفظة ديون الحكومة الأمريكية في الصين خلال مايو/ أيار إلى 980.8 مليار دولار، وفقا لبيانات وزارة الخزانة الصادرة يوم الاثنين الماضي.
ويمثل هذا انخفاضا بنحو 23 مليار دولار عن شهر أبريل/ نيسان، وانخفاضا بنحو 100 مليار دولار، أو 9% عن العام السابق، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي" عن بيانات الوزارة.
يأتي انخفاض الديون مع رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة لإيقاف التضخم
الذي وصل إلى أسرع معدل له منذ عام 1981. عندما ترتفع عائدات السندات، تنخفض أسعاره، مما يعني خسارة رأس المال للمستثمرين الذين يبيعون السندات قبل الاستحقاق.
يعزى الانخفاض في حصة الصين أيضا إلى عمل بكين على تنويع محفظة ديونها الخارجية، كما أنها كانت المرة الأولى منذ مايو 2010 التي تنخفض فيها حيازات الصين إلى أقل من تريليون دولار. تعد اليابان الآن أكبر حامل للديون الأمريكية بقيمة 1.2 تريليون دولار.
جاءت الفترة المشمولة بالتقرير قبل أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي معدلات الاقتراض بمقدار 0.75 نقطة مئوية في يونيو، ومن المحتمل أن يكون هناك زيادة أخرى بنفس الحجم
الأسبوع المقبل.