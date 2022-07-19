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https://arabic.sputniknews.com/20220719/بورصة-طهران-تبدأ-بتداول-ثنائية-الريال-والروبل-1065273973.html
بورصة طهران تبدأ بتداول ثنائية "الريال والروبل"
بورصة طهران تبدأ بتداول ثنائية "الريال والروبل"
قال محافظ البنك المركزي الإيراني علي صلح آبادي، اليوم الثلاثاء، إن "بورصة طهران للعملات بدأت التعامل بثنائية الريال الإيراني والروبل الروسي". 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T10:52+0000
2022-07-19T10:58+0000
إيران
روسيا
اقتصاد
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وقال صلح آبادي إن "فتح التداول بالروبل مع الريال الإيراني خطوة مهمة في تطوير العلاقات الاقتصادية بين إيران وروسيا".ووفقًا له، يمكن لمواطني روسيا المقيمين في إيران أيضًا استخدام معدل أزواج العملات هذا لتلبية احتياجاتهم من العملة الإيرانية. وأوضح أن قاعدة اقتران الروبل والريال الإيراني ستكون تنافسية على أساس العرض والطلب، مثل أسعار السوق الأخرى.وأضاف صلح آبادي: "يوجد الآن 5000 طالب طب إيراني في روسيا سيتمكنون من تلبية احتياجاتهم من خلال فتح حسابات بالروبل والريال، وبالإضافة إلى ذلك، ستتمكن دول آسيا الوسطى التي تعمل بالروبل أيضًا من استخدام هذا السوق".وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني يوم أمس الاثنين، أن بوتين وأردوغان وصلا إلى طهران، استعدادا للمشاركة في القمة الثلاثية، التي ستتناول عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
https://arabic.sputniknews.com/20220630/المركزي-الروسي-يطرح-ورقة-نقدية-جديدة-من-فئة-100-روبل-فيديو-1064454976.html
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إيران, روسيا, اقتصاد

بورصة طهران تبدأ بتداول ثنائية "الريال والروبل"

10:52 GMT 19.07.2022 (تم التحديث: 10:58 GMT 19.07.2022)
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الذهاب إلى بنك الصورروبل
روبل - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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قال محافظ البنك المركزي الإيراني علي صلح آبادي، اليوم الثلاثاء، إن "بورصة طهران للعملات بدأت التعامل بثنائية الريال الإيراني والروبل الروسي".
وقال صلح آبادي إن "فتح التداول بالروبل مع الريال الإيراني خطوة مهمة في تطوير العلاقات الاقتصادية بين إيران وروسيا".
ووفقًا له، يمكن لمواطني روسيا المقيمين في إيران أيضًا استخدام معدل أزواج العملات هذا لتلبية احتياجاتهم من العملة الإيرانية. وأوضح أن قاعدة اقتران الروبل والريال الإيراني ستكون تنافسية على أساس العرض والطلب، مثل أسعار السوق الأخرى.
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وأضاف صلح آبادي: "يوجد الآن 5000 طالب طب إيراني في روسيا سيتمكنون من تلبية احتياجاتهم من خلال فتح حسابات بالروبل والريال، وبالإضافة إلى ذلك، ستتمكن دول آسيا الوسطى التي تعمل بالروبل أيضًا من استخدام هذا السوق".
وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني يوم أمس الاثنين، أن بوتين وأردوغان وصلا إلى طهران، استعدادا للمشاركة في القمة الثلاثية، التي ستتناول عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
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