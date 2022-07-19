https://arabic.sputniknews.com/20220719/عبد-اللهيان-إيران-تشد-على-اليد-الممدودة-تجاهها-وتولي-أهمية-لتوطيد-العلاقات-مع-جيرانها-1065294358.html

عبد اللهيان: إيران تشد على اليد الممدودة تجاهها وتولي أهمية لتوطيد العلاقات مع جيرانها

عبد اللهيان: إيران تشد على اليد الممدودة تجاهها وتولي أهمية لتوطيد العلاقات مع جيرانها

شدد وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، على أن بلاده تولي أهمية لتوطيد العلاقات مع الدول المجاورة. 19.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-19T15:18+0000

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2022-07-19T15:18+0000

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وكتب على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، أن "إيران تشد على اليد الممدودة تجاهها، وتمضي نحو توطيد العلاقات مع جيرانها، في إطار منح الأولوية للجيران في سياستها الخارجية".وتابع وزير الخارجية الإيراني أن بلاده "تؤكد دوما على مسؤولية أبناء المنطقة في استتباب الأمن والاستقرار، وتشجع على التعاون البنّاء والمثمر، في سبيل ازدهار المنطقة و تنميتها الاقتصادية الشاملة".وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد رحبت، يوم الأربعاء الماضي، بتصريحات رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، الأخيرة، مؤكدة أن "هناك مجالاً لتعزيز التعاون بين إيران والأردن".وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، خلال مؤتمر صحفي، "رؤيتنا للأردن كدولة مسلمة إيجابية، وأعتقد أن هناك أساسا لتعزيز التعاون في كل من القضايا الثنائية والإقليمية، وأن البلدين لديهما قدرات جيدة في هذا المجال"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.وكان رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، أعلن الأحد الماضي، أن "عمان منفتحة على علاقات صحية مع إيران".وبشأن المحادثات مع مصر، أوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن "هناك تواصلا دبلوماسيا مباشرا بين البلدين وأن المحادثات الرسمية الدبلوماسية جعلتهما بغنى عن الوسيط"، مؤكدا أن البلدين شهدا تعاونا بناء خلال السنوات الماضية.وحول العلاقات بين إيران والسعودية، قال: إن "المحادثات بين البلدين كانت إيجابية، وتأجيل عقد الجولة الجديدة يعود إلى العمل على اتخاذ خطوات ملموسة في الجولة القادمة".

https://arabic.sputniknews.com/20220703/وزير-الخارجية-الإيراني-مصر-دولة-مهمة-في-العالم-الإسلامي-ولم-تجر-طهران-مفاوضات-مباشرة-معها-حتى-الآن-1064566431.html

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