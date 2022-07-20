https://arabic.sputniknews.com/20220720/الاتحاد-الأوروبي-يتبنى-حزمة-العقوبات-السابعة-ضد-روسيا-1065346004.html
الاتحاد الأوروبي يتبنى حزمة العقوبات السابعة ضد روسيا
الاتحاد الأوروبي يتبنى حزمة العقوبات السابعة ضد روسيا
تبنت لجنة الممثلين الدائمين في المجلس الأوروبي حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، هي السابعة منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وتشمل حظرًا على استيراد... 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T15:20+0000
2022-07-20T15:20+0000
2022-07-20T15:20+0000
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال مندوب ليتوانيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي أرنولداس برانكيفيتشيوس، في تغريدة عبر تويتر، "حزمة العقوبات السابعة. تبنينا في لجنة الممثلين الدائمين في الاتحاد الأوروبي حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، تشمل حظرا على (استيراد) الذهب، وقيودا جديدة على الصادرات، وتجميد أصول مصرف سبيربنك، وتدابير بحق أكثر من 50 فردا وكيانا بينهم سياسيون وقادة عسكريون، وأثرياء وإعلاميون".بدورها، أعلنت الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي عبر "تويتر" أن "السفراء وافقوا على حزمة العقوبات المقبلة ردا على العدوان الروسي ضد أوكرانيا... وسيعتمد المجلس الأوروبي هذه الحزمة من خلال إجراء كتابي ينتهي غدا عند الساعة 10:00 صباحا (بتوقيت وسط أوروبا)، وستدخل العقوبات حيز النفاذ بعد نشرها غدا في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي".يُذكر أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطيران الروسي، في محاولة للضغط على موسكو لوقف عملياتها العسكرية في الأراضي الأوكرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220718/الخارجية-المجرية-الحزمة-الجديدة-من-العقوبات-الاوروبية-صد-روسيا-لن-تشمل-الطاقة-وغازبروم-بنك-1065245984.html
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العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا
الاتحاد الأوروبي يتبنى حزمة العقوبات السابعة ضد روسيا
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تبنت لجنة الممثلين الدائمين في المجلس الأوروبي حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، هي السابعة منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وتشمل حظرًا على استيراد الذهب من روسيا.
موسكو - سبوتنيك. وقال مندوب ليتوانيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي أرنولداس برانكيفيتشيوس، في تغريدة عبر تويتر، "حزمة العقوبات السابعة. تبنينا في لجنة الممثلين الدائمين في الاتحاد الأوروبي حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا
، تشمل حظرا على (استيراد) الذهب، وقيودا جديدة على الصادرات، وتجميد أصول مصرف سبيربنك، وتدابير بحق أكثر من 50 فردا وكيانا بينهم سياسيون وقادة عسكريون، وأثرياء وإعلاميون".
بدورها، أعلنت الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي عبر "تويتر" أن "السفراء وافقوا على حزمة العقوبات المقبلة
ردا على العدوان الروسي ضد أوكرانيا... وسيعتمد المجلس الأوروبي هذه الحزمة من خلال إجراء كتابي ينتهي غدا عند الساعة 10:00 صباحا (بتوقيت وسط أوروبا)، وستدخل العقوبات حيز النفاذ بعد نشرها غدا في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي".
يُذكر أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطيران الروسي، في محاولة للضغط على موسكو لوقف عملياتها العسكرية في الأراضي الأوكرانية.