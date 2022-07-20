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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220720/الاتحاد-الأوروبي-يقدم-مساعدات-عسكرية-جديدة-لأوكرانيا-بنصف-مليار-يورو-1065359154.html
الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بنصف مليار يورو
الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بنصف مليار يورو
أعلن جوزيب بوريل، المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد رصد حزمة مساعدات عسكرية جديدة (خامسة) لأوكرانيا بقيمة... 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T20:54+0000
2022-07-20T20:54+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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القاهرة - سبوتنيك. ونشر بوريل تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، أوضح من خلالها أنه "شارك في اجتماع المجموعة الوزارية الدفاعية للاتصال بشأن أوكرانيا. ووافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تعبئة الدفعة الخامسة من المساعدات العسكرية بقيمة 500 مليون يورو لتقديم مزيد من الدعم للقوات المسلحة الأوكرانية. الاتحاد الأوروبي لا يزال ثابتا على دعمه لأوكرانيا مع الشركاء".وتستمر منذ يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وبحسب وزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/ آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.من جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
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روسيا, أخبار أوكرانيا

الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بنصف مليار يورو

20:54 GMT 20.07.2022
© Sputnik . Valentin Kapustin / الذهاب إلى بنك الصورالمروحية الهجومية "كا-52" (التمساح) في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
المروحية الهجومية كا-52 (التمساح) في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2022
© Sputnik . Valentin Kapustin
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أعلن جوزيب بوريل، المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد رصد حزمة مساعدات عسكرية جديدة (خامسة) لأوكرانيا بقيمة 500 مليون يورو.
القاهرة - سبوتنيك. ونشر بوريل تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، أوضح من خلالها أنه "شارك في اجتماع المجموعة الوزارية الدفاعية للاتصال بشأن أوكرانيا. ووافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تعبئة الدفعة الخامسة من المساعدات العسكرية بقيمة 500 مليون يورو لتقديم مزيد من الدعم للقوات المسلحة الأوكرانية. الاتحاد الأوروبي لا يزال ثابتا على دعمه لأوكرانيا مع الشركاء".
وتستمر منذ يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وبحسب وزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/ آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
من جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
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