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الجيش الصيني يتهم الولايات المتحدة بمحاولة تدمير السلام في منطقة مضيق تايوان
الجيش الصيني يتهم الولايات المتحدة بمحاولة تدمير السلام في منطقة مضيق تايوان
اتهمت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة، بالعمل على تدمير السلام في منطقة مضيق تايوان. 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T04:14+0000
2022-07-20T04:14+0000
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بكين - سبوتنيك. وقال الناطق باسم قيادة المنطقة الشرقية بجيش التحرير الشعبي الصيني، شي يي، في بيان تعليقا على عبور المدمرة الأمريكية "يو.إس.إس. بينفولد" مضيق تايوان، إن الولايات المتحدة، تعتبر المدمر الرئيسي للسلام في منطقة مضيق تايوان.وأضاف البيان، أن "الاستفزازات والعروض المستمرة من قبل الولايات المتحدة تظهر بشكل كامل أنها مدمرة للسلام والاستقرار، وتشكل تهديدا للأمن في مضيق تايوان".وأكد البيان أن قوات قيادة المنطقة الشرقية العسكرية بالجيش الصيني، في حالة تأهب دائم لحماية سيادة وسلامة الأراضي الصينية. مشيرا إلى أن القوات الصينية تابعت المدمرة الأمريكية وراقبتها أثناء مرورها بالمضيق.وتشكل مسألة جزيرة تايوان نقطة توتر بين الصين والولايات المتحدة، بسبب محاولات الأخيرة استفزاز القيادة الصينية في بكين، عن طريق الانخراط مع تايوان في عدة أنشطة وإرسال وفود من الكونغرس الأمريكي إلى الجزيرة بمعزل عن الصين، التي تعتبر الجزيرة جزءا لا يتجزأ من أراضيها.
https://arabic.sputniknews.com/20220719/إعلام-رئيسة-مجلس-النواب-الأمريكي-نانسي-بيلوسي-تزور-تايوان-الشهر-المقبل-1065264168.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تايوان
الجيش الصيني يتهم الولايات المتحدة بمحاولة تدمير السلام في منطقة مضيق تايوان
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اتهمت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة، بالعمل على تدمير السلام في منطقة مضيق تايوان.
بكين - سبوتنيك. وقال الناطق باسم قيادة المنطقة الشرقية بجيش التحرير الشعبي الصيني، شي يي، في بيان تعليقا على عبور المدمرة الأمريكية "يو.إس.إس. بينفولد" مضيق تايوان، إن الولايات المتحدة، تعتبر المدمر الرئيسي للسلام في منطقة مضيق تايوان
.
وأضاف البيان، أن "الاستفزازات والعروض المستمرة من قبل الولايات المتحدة تظهر بشكل كامل أنها مدمرة للسلام والاستقرار، وتشكل تهديدا للأمن في مضيق تايوان".
وأكد البيان أن قوات قيادة المنطقة الشرقية العسكرية بالجيش الصيني، في حالة تأهب دائم لحماية سيادة وسلامة الأراضي الصينية. مشيرا إلى أن القوات الصينية تابعت المدمرة الأمريكية وراقبتها أثناء مرورها بالمضيق.
وتشكل مسألة جزيرة تايوان نقطة توتر بين الصين والولايات المتحدة، بسبب محاولات الأخيرة استفزاز القيادة الصينية في بكين، عن طريق الانخراط مع تايوان في عدة أنشطة وإرسال وفود من الكونغرس الأمريكي
إلى الجزيرة بمعزل عن الصين، التي تعتبر الجزيرة جزءا لا يتجزأ من أراضيها.