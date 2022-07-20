https://arabic.sputniknews.com/20220720/السلطات-الهندية-تفرج-عن-سفينة-شحن-روسية-1065340530.html
السلطات الهندية تفرج عن سفينة شحن روسية
السلطات الهندية تفرج عن سفينة شحن روسية
أفرجت السلطات الهندية، اليوم الأربعاء، عن سفينة الشحن الروسية "م ف مايا-1"، التي احتجزتها أمس الثلاثاء في ميناء كوشين الهندي. 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T13:43+0000
2022-07-20T13:43+0000
2022-07-20T13:43+0000
روسيا
أخبار الهند اليوم
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وأكد القنصل العام الروسي في مدينة تشيناي الهندية، أوليغ أفدييف، أن السفينة المذكورة ستغادر الميناء الهندي متوجهة إلى نقطة سيرها التالية.وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن سفينة الشحن وصلت إلى ميناء كوشين يوم الاثنين الماضي محملة بشحنة سلاح للبحرية الهندية وتم فرض حجز عليها، أمس الثلاثاء، وفق دعوى رفعتها شركة الخدمات الساحلية الإستونية Bunker Partner OU لعدم دفع حوالي 24000 دولار قيمة تزويدها بالوقود.وأمرت المحكمة العليا في ولاية كيرالا في مدينة كوتشي، بتفريغ السفينة، نظرا لأن حمولتها لم تكن مرتبطة بالدعوى القضائية، وبعد ذلك ظلت السفينة تحت رقابة سلطة ميناء كوشين حتى رفع الحجز. بعد ذلك أجرى أصحاب السفينة مفاوضات وتوصلوا إلى اتفاق مع الشركة الإستونية التي سحبت الدعوى.يذكر أن السفارة الروسية لدى الهند أفادت بأنها على علم باحتجاز سفينة شحن روسية في ميناء كوشين الهندي،على متنها شحنة عسكرية للقوات المسلحة الهندية.
https://arabic.sputniknews.com/20220719/احتجاز-سفينة-روسية-في-الهند-1065289494.html
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روسيا, أخبار الهند اليوم
السلطات الهندية تفرج عن سفينة شحن روسية
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أفرجت السلطات الهندية، اليوم الأربعاء، عن سفينة الشحن الروسية "م ف مايا-1"، التي احتجزتها أمس الثلاثاء في ميناء كوشين الهندي.
وأكد القنصل العام الروسي في مدينة تشيناي الهندية، أوليغ أفدييف، أن السفينة المذكورة
ستغادر الميناء الهندي متوجهة إلى نقطة سيرها التالية.
وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن سفينة الشحن وصلت إلى ميناء كوشين يوم الاثنين الماضي محملة بشحنة سلاح للبحرية الهندية وتم فرض حجز عليها، أمس الثلاثاء، وفق دعوى رفعتها شركة الخدمات الساحلية الإستونية Bunker Partner OU لعدم دفع حوالي 24000 دولار قيمة تزويدها بالوقود.
وأمرت المحكمة العليا في ولاية كيرالا في مدينة كوتشي، بتفريغ السفينة، نظرا لأن حمولتها لم تكن مرتبطة بالدعوى القضائية، وبعد ذلك ظلت السفينة تحت رقابة سلطة ميناء كوشين حتى رفع الحجز. بعد ذلك أجرى أصحاب السفينة مفاوضات وتوصلوا إلى اتفاق مع الشركة الإستونية التي سحبت الدعوى.
يذكر أن السفارة الروسية لدى الهند أفادت بأنها على علم باحتجاز سفينة شحن روسية
في ميناء كوشين الهندي،على متنها شحنة عسكرية للقوات المسلحة الهندية.