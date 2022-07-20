عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220720/السلطات-الهندية-تفرج-عن-سفينة-شحن-روسية-1065340530.html
السلطات الهندية تفرج عن سفينة شحن روسية
السلطات الهندية تفرج عن سفينة شحن روسية
أفرجت السلطات الهندية، اليوم الأربعاء، عن سفينة الشحن الروسية "م ف مايا-1"، التي احتجزتها أمس الثلاثاء في ميناء كوشين الهندي. 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T13:43+0000
2022-07-20T13:43+0000
روسيا
أخبار الهند اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102487/75/1024877586_0:232:2817:1816_1920x0_80_0_0_836c2e24910aab4b98ac14124d8320fa.jpg
وأكد القنصل العام الروسي في مدينة تشيناي الهندية، أوليغ أفدييف، أن السفينة المذكورة ستغادر الميناء الهندي متوجهة إلى نقطة سيرها التالية.وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن سفينة الشحن وصلت إلى ميناء كوشين يوم الاثنين الماضي محملة بشحنة سلاح للبحرية الهندية وتم فرض حجز عليها، أمس الثلاثاء، وفق دعوى رفعتها شركة الخدمات الساحلية الإستونية Bunker Partner OU لعدم دفع حوالي 24000 دولار قيمة تزويدها بالوقود.وأمرت المحكمة العليا في ولاية كيرالا في مدينة كوتشي، بتفريغ السفينة، نظرا لأن حمولتها لم تكن مرتبطة بالدعوى القضائية، وبعد ذلك ظلت السفينة تحت رقابة سلطة ميناء كوشين حتى رفع الحجز. بعد ذلك أجرى أصحاب السفينة مفاوضات وتوصلوا إلى اتفاق مع الشركة الإستونية التي سحبت الدعوى.يذكر أن السفارة الروسية لدى الهند أفادت بأنها على علم باحتجاز سفينة شحن روسية في ميناء كوشين الهندي،على متنها شحنة عسكرية للقوات المسلحة الهندية.
https://arabic.sputniknews.com/20220719/احتجاز-سفينة-روسية-في-الهند-1065289494.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102487/75/1024877586_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_336e5c886adf70a21791a6d793879f61.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار الهند اليوم

السلطات الهندية تفرج عن سفينة شحن روسية

13:43 GMT 20.07.2022
© AFP 2022 / Robert Gonzagaسفينة شحن
سفينة شحن - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2022
© AFP 2022 / Robert Gonzaga
تابعنا عبرTelegram
أفرجت السلطات الهندية، اليوم الأربعاء، عن سفينة الشحن الروسية "م ف مايا-1"، التي احتجزتها أمس الثلاثاء في ميناء كوشين الهندي.
وأكد القنصل العام الروسي في مدينة تشيناي الهندية، أوليغ أفدييف، أن السفينة المذكورة ستغادر الميناء الهندي متوجهة إلى نقطة سيرها التالية.
وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن سفينة الشحن وصلت إلى ميناء كوشين يوم الاثنين الماضي محملة بشحنة سلاح للبحرية الهندية وتم فرض حجز عليها، أمس الثلاثاء، وفق دعوى رفعتها شركة الخدمات الساحلية الإستونية Bunker Partner OU لعدم دفع حوالي 24000 دولار قيمة تزويدها بالوقود.
وأمرت المحكمة العليا في ولاية كيرالا في مدينة كوتشي، بتفريغ السفينة، نظرا لأن حمولتها لم تكن مرتبطة بالدعوى القضائية، وبعد ذلك ظلت السفينة تحت رقابة سلطة ميناء كوشين حتى رفع الحجز. بعد ذلك أجرى أصحاب السفينة مفاوضات وتوصلوا إلى اتفاق مع الشركة الإستونية التي سحبت الدعوى.
سفينة شبح - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
احتجاز سفينة روسية في الهند والسفارة تؤكد أنها على علم
أمس, 14:12 GMT
يذكر أن السفارة الروسية لدى الهند أفادت بأنها على علم باحتجاز سفينة شحن روسية في ميناء كوشين الهندي،على متنها شحنة عسكرية للقوات المسلحة الهندية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала