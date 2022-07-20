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سباقات الثيران تودي بحياة 3 أشخاص في إسبانيا
سباقات الثيران تودي بحياة 3 أشخاص في إسبانيا
توفي 3 أشخاص بينهم سائح فرنسي هذا الأسبوع متأثرين بإصابات بالغة خلال سباقات للثيران، شرقي إسبانيا، حسبما أعلنت خدمات الطوارئ اليوم الأربعاء. 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T18:40+0000
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مصارعة الثيران
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وقال المتحدث باسم خدمات الطوارئ المحلية إن رجلين أحدهما يبلغ من العمر 50 عاما والآخر 46 عاما توفيا بعد أن نطحتهما الثيران بقوة يوم الثلاثاء في سباق تم تنظيمه في ضاحية بمدينة فالنسيا الساحلية الواقعة شرقي البلاد.وأضاف المتحدث أن سائحا فرنسيا في العقد السابع من عمره كان في الرعاية المركزة منذ أن نطحه ثور في قرية بالقرب من ألكانتي في 8 يوليو/ تموز توفي يوم الاثنين، بحسب "فرانس برس".تعد مهرجانات سباق الثيران حيث تركض مجموعات من الأشخاص أمام ثور أو أكثر من الثيران المقاتلة التي يبلغ وزنها نصف طن، تقليدا إسبانيا قديما تنظمه الكثير من المدن سنويا.ويعقد أكثر هذه السباقات شهرة في مدينة بامبلونا في يوليو/ تموز من كل عام.نطحت الثيران خمسة أشخاص في المهرجان هذا العام الذي انتهى في 14 يوليو. ولقي 16 شخصا حتفهم في سباق الثيران في بامبلونا منذ عام 1911.
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مصارعة الثيران

سباقات الثيران تودي بحياة 3 أشخاص في إسبانيا

18:40 GMT 20.07.2022 (تم التحديث: 18:48 GMT 20.07.2022)
© AFP 2022 / Paul Ratje25 متنافسا يشارك في سباق لركوب الثيران "Tuff Hedeman Bull Riding Tour" للفوز بجائزة مالية قدرها 30 ألفا دولار في تكساس، الولايات المتحدة 16 فبراير/ شباط 2019
25 متنافسا يشارك في سباق لركوب الثيران Tuff Hedeman Bull Riding Tour للفوز بجائزة مالية قدرها 30 ألفا دولار في تكساس، الولايات المتحدة 16 فبراير/ شباط 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2022
© AFP 2022 / Paul Ratje
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توفي 3 أشخاص بينهم سائح فرنسي هذا الأسبوع متأثرين بإصابات بالغة خلال سباقات للثيران، شرقي إسبانيا، حسبما أعلنت خدمات الطوارئ اليوم الأربعاء.
وقال المتحدث باسم خدمات الطوارئ المحلية إن رجلين أحدهما يبلغ من العمر 50 عاما والآخر 46 عاما توفيا بعد أن نطحتهما الثيران بقوة يوم الثلاثاء في سباق تم تنظيمه في ضاحية بمدينة فالنسيا الساحلية الواقعة شرقي البلاد.
مصارع الثيران الفنزويلي جيسوس إنريكي كولومبو خلال مصارعة الثور في حلبة كانافيراليجو في كالي، كولومبيا 26 ديسمبر/ كانون الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
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وأضاف المتحدث أن سائحا فرنسيا في العقد السابع من عمره كان في الرعاية المركزة منذ أن نطحه ثور في قرية بالقرب من ألكانتي في 8 يوليو/ تموز توفي يوم الاثنين، بحسب "فرانس برس".
تعد مهرجانات سباق الثيران حيث تركض مجموعات من الأشخاص أمام ثور أو أكثر من الثيران المقاتلة التي يبلغ وزنها نصف طن، تقليدا إسبانيا قديما تنظمه الكثير من المدن سنويا.
ويعقد أكثر هذه السباقات شهرة في مدينة بامبلونا في يوليو/ تموز من كل عام.
نطحت الثيران خمسة أشخاص في المهرجان هذا العام الذي انتهى في 14 يوليو. ولقي 16 شخصا حتفهم في سباق الثيران في بامبلونا منذ عام 1911.
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