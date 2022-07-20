https://arabic.sputniknews.com/20220720/سلطات-كييف-تهاجم-محطة-الطاقة-النووية-في-زابوروجيه-بالطائرات-المسيرة-1065338762.html

سلطات كييف تهاجم محطة الطاقة النووية في زابوروجيه بالطائرات المسيرة

سلطات كييف تهاجم محطة الطاقة النووية في زابوروجيه بالطائرات المسيرة

أعلن المتحدث باسم إدارة مدينة إنيرغودار في مقاطعة زابوروجيه، اليوم الأربعاء، أن الطائرات المسيرة الأوكرانية قامت بمهاجمة محطة زابوروجيه للطاقة النووية. 20.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-20T13:03+0000

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2022-07-20T13:21+0000

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وقال المتحدث لوكالة سبوتنيك: "قامت كييف اليوم بمهاجمة محطة زابوروجيا للطاقة النووية بالطائرات المسيرة الهجومية"، مشيرا إلى استمرار الهجوم على المحطة في الوقت الراهن.وكانت الطائرات بدون طيار التابعة للقوات الأوكرانية قد نفذت الهجوم الثاني على محطة الطاقة النووية في زابوروجي منذ بداية الأسبوع، حسبما صرح متحدث باسم الخدمة الصحفية للإدارة العسكرية والمدنية للمدينة لوكالة ريا نوفوستي. وجاء في الرسالة: "هذا هو الهجوم الثاني خلال أسبوع. حيث حلقت يوم الإثنين طائرات بدون طيار الأوكرانية أيضا في محطة الطاقة النووية".وبحسب ممثل إدارة منطقة روغوفي ريا نوفوستي فإن المفاعل لم يتضرر من قبل الطائرات المسيرة.ووفقا للمعلومات الأولية، تم تجهيز ثلاث طائرات بدون طيار برؤوس حربية ذات كتلة متفجرة محسوبة بالكيلوغرام في مكافئ مادة "تي إن تي".وكان فلاديمير روغوف، عضو المجلس الرئيسي لإدارة منطقة زابوروجيه، قد قال في وقت سابق أن مطالبة السفارة الأمريكية في كييف لمواطني الولايات المتحدة بمغادرة أوكرانيا على الفور قد تكون مرتبطة بالتحضير لاستفزاز واسع النطاق.ووفقا له، فإن الاستفزاز قد يكون مرتبطا، من بين أمور أخرى، باستخدام أسلحة مشعة أو كيميائية أو بيولوجية.يأتي ذلك بعد إعلان مدير مركز إدارة شؤون الدفاع في وزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف، أن المسلحين الأوكرانيين، يخططون لتفجير جسر بمنطقة بولتافكا السكنية، بمقاطعة زابوروجيه، من أجل اتهام الجيش الروسي بشن ضربات عشوائية.موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف: "في منطقة بولتافكا بمقاطعة زابوروجيه، أقدمت وحدات القوات المسلحة الأوكرانية على تلغيم الجسر الذي يعبر نهر يانتشور، حيث ينوون تفجيره، من أجل اتهام القوات المسلحة الروسية بشن ضربات عشوائية مزعومة على مرافق البنية التحتية للنقل".

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