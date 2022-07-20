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https://arabic.sputniknews.com/20220720/مسؤول-زيارة-بوتين-إلى-إيران-مهمة-وبايدن-فشل-في-تشكيل-تحالف-إقليمي-ضد-طهران-1065313637.html
مسؤول: زيارة بوتين إلى إيران "مهمة" وبايدن فشل في تشكيل تحالف إقليمي ضد طهران
مسؤول: زيارة بوتين إلى إيران "مهمة" وبايدن فشل في تشكيل تحالف إقليمي ضد طهران
أكدت لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإسلامي في إيران، أن "زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط باءت بالفشل في توفير الأمن للكيان الصهيوني، وتشكيل... 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T06:34+0000
2022-07-20T06:34+0000
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وقال عضو لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإسلامي عباس كلرو، إن "ما حدث خلال زيارة بايدن إلى الأراضي المحتلة هو تكرار للسياسات الأمريكية المعتادة المتمثلة في دعم الكيان الصهيوني دون شرط، وتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني، والاحتجاجات التي اندلعت في الأراضي المحتلة ضد هذه الزيارة كان سببها استياء الشعب الفلسطيني من الزيارة"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأضاف أن "الحزب الديمقراطي والجمهوري في الحكومات الأمريكية كلاهما يتجاهلان حقوق الشعب الفلسطيني ويؤيدان الكيان الصهيوني قاتل الأطفال، وليس لدى أي منهما التزام بالقوانين الدولية"، مشيرا إلى "فشل المحور العبري العربي في مواجهة سياسات إيران في المنطقة".وبشأن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طهران، قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إن "هذه الزيارة مهمة على الساحة الدولية وهي دبلوماسية مبتكرة وخطوة مرغوبة للغاية لخلق دبلوماسية إقليمية متعددة الأطراف فلعبت إيران وتركيا وروسيا دورا فاعلا في عملية أستانا للسلام وحل الأزمة السورية".وأكد كلرو، أن "عقد قمة أستانا يعزز السلام والاستقرار الإقليميين"، مضيفا أن "إجراء المباحثات السياسية لحل مشاكل سوريا بدعم من إيران وتركيا وروسيا يلعب دورا مهما في حل الأزمات الإقليمية وحل مشاكل سوريا".وقام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة عمل إلى طهران، استغرقت 24 ساعة، وبحث مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي قضايا التعاون الثنائي، بالإضافة إلى القضايا الدولية.وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أكد أن عملية التسوية السورية ستكون محور الاهتمام خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طهران، في إطار المحادثات الثلاثية حول القضية السورية، التي تجمع روسيا وتركيا وإيران.
https://arabic.sputniknews.com/20220719/إيران-بايدن-فشل-في-تشكيل-تحالف-عسكري-ضدنا-ودول-المنطقة-لا-تثق-بأمريكا-1065277159.html
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أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار تركيا اليوم, فلاديمير بوتين, جو بايدن

مسؤول: زيارة بوتين إلى إيران "مهمة" وبايدن فشل في تشكيل تحالف إقليمي ضد طهران

06:34 GMT 20.07.2022
© POOL / الذهاب إلى بنك الصورРабочий визит президента РФ В. Путина в Иран
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Иран - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2022
© POOL
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أكدت لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإسلامي في إيران، أن "زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط باءت بالفشل في توفير الأمن للكيان الصهيوني، وتشكيل تحالف إقليمي ضد إيران".
وقال عضو لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإسلامي عباس كلرو، إن "ما حدث خلال زيارة بايدن إلى الأراضي المحتلة هو تكرار للسياسات الأمريكية المعتادة المتمثلة في دعم الكيان الصهيوني دون شرط، وتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني، والاحتجاجات التي اندلعت في الأراضي المحتلة ضد هذه الزيارة كان سببها استياء الشعب الفلسطيني من الزيارة"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.
الرئيس الأمريكي جو بايدن مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال قمة جدة في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت 16 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
إيران: بايدن فشل في تشكيل تحالف عسكري ضدنا ودول المنطقة لا تثق بأمريكا
أمس, 11:36 GMT
وأضاف أن "الحزب الديمقراطي والجمهوري في الحكومات الأمريكية كلاهما يتجاهلان حقوق الشعب الفلسطيني ويؤيدان الكيان الصهيوني قاتل الأطفال، وليس لدى أي منهما التزام بالقوانين الدولية"، مشيرا إلى "فشل المحور العبري العربي في مواجهة سياسات إيران في المنطقة".
وبشأن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طهران، قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إن "هذه الزيارة مهمة على الساحة الدولية وهي دبلوماسية مبتكرة وخطوة مرغوبة للغاية لخلق دبلوماسية إقليمية متعددة الأطراف فلعبت إيران وتركيا وروسيا دورا فاعلا في عملية أستانا للسلام وحل الأزمة السورية".
وأكد كلرو، أن "عقد قمة أستانا يعزز السلام والاستقرار الإقليميين"، مضيفا أن "إجراء المباحثات السياسية لحل مشاكل سوريا بدعم من إيران وتركيا وروسيا يلعب دورا مهما في حل الأزمات الإقليمية وحل مشاكل سوريا".
وقام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة عمل إلى طهران، استغرقت 24 ساعة، وبحث مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي قضايا التعاون الثنائي، بالإضافة إلى القضايا الدولية.
وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أكد أن عملية التسوية السورية ستكون محور الاهتمام خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طهران، في إطار المحادثات الثلاثية حول القضية السورية، التي تجمع روسيا وتركيا وإيران.
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