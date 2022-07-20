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مستوطنون يقيمون بؤرا استيطانية وسط اشتباكات في الضفة الغربية... فيديو وصور
مستوطنون يقيمون بؤرا استيطانية وسط اشتباكات في الضفة الغربية... فيديو وصور
أقام مستوطنون إسرائيليون، اليوم الأربعاء، مخططا لتدشين بؤر استيطانية في مدن الضفة الغربية، وسط اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن الإسرائيلية والمتظاهرين اليساريين... 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T16:58+0000
2022-07-20T16:58+0000
العالم العربي
مستوطنة
إسرائيل
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أفاد الموقع الإلكتروني i24NEWS، مساء اليوم الأربعاء، بأن مجموعة من المستوطنين تعتزم إقامة مستوطنات جديدة بين قريتين فلسطينيين، ضمن مخطط غير مسبوق منذ سنوات،يقضي بإقامة أكثر من بؤرة استيطانية في وقت واحد وفي يوم واحد، وأن الأمر ينفذ بصورة مكشوفة للجيش والشرطة الإسرائيلية.من جانبها، أكدت وكالة "شهاب"، أن العشرات من المستوطنين تجمعوا في 6 مواقع استيطانية بالضفة الغربية بهدف تدشين بؤر استيطانية جديدة، في محيط مستوطنات: "كريات أربع" في الخليل، "بسغوت" و"تلمونيم" في رام الله، و"رفافا" و"بركان" في سلفيت.وأوضحت القناة العبرية السابعة أن قوات الجيش الإسرائيلي قد نصبت بعض الكمائن والحواجز من أجل منع وصول المزيد من المستوطنين إلى تلك البؤر الاستيطانية في مدن الضفة الغربية.وأكدت أن عشرات الحاخامات في حركة "الصهيونية الدينية" قد دعوا في رسالة لهم اليوم جموع المستوطنين بالانضمام إلى عمليات إقامة المستوطنات التي تقودها حركة "نحلاه" الاستيطانية.
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العالم العربي, مستوطنة, إسرائيل

مستوطنون يقيمون بؤرا استيطانية وسط اشتباكات في الضفة الغربية... فيديو وصور

16:58 GMT 20.07.2022
© AFP 2022 / AHMAD GHARABLIمستوطنات الضفة الغربية المحتلة، مستوطنة "هار هوما" في القدس الشرقية، 18 يونيو 2020
مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، مستوطنة هار هوما في القدس الشرقية، 18 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2022
© AFP 2022 / AHMAD GHARABLI
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أقام مستوطنون إسرائيليون، اليوم الأربعاء، مخططا لتدشين بؤر استيطانية في مدن الضفة الغربية، وسط اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن الإسرائيلية والمتظاهرين اليساريين جنوب مدينة الخليل.
أفاد الموقع الإلكتروني i24NEWS، مساء اليوم الأربعاء، بأن مجموعة من المستوطنين تعتزم إقامة مستوطنات جديدة بين قريتين فلسطينيين، ضمن مخطط غير مسبوق منذ سنوات،يقضي بإقامة أكثر من بؤرة استيطانية في وقت واحد وفي يوم واحد، وأن الأمر ينفذ بصورة مكشوفة للجيش والشرطة الإسرائيلية.
من جانبها، أكدت وكالة "شهاب"، أن العشرات من المستوطنين تجمعوا في 6 مواقع استيطانية بالضفة الغربية بهدف تدشين بؤر استيطانية جديدة، في محيط مستوطنات: "كريات أربع" في الخليل، "بسغوت" و"تلمونيم" في رام الله، و"رفافا" و"بركان" في سلفيت.
وأوضحت القناة العبرية السابعة أن قوات الجيش الإسرائيلي قد نصبت بعض الكمائن والحواجز من أجل منع وصول المزيد من المستوطنين إلى تلك البؤر الاستيطانية في مدن الضفة الغربية.
وأكدت أن عشرات الحاخامات في حركة "الصهيونية الدينية" قد دعوا في رسالة لهم اليوم جموع المستوطنين بالانضمام إلى عمليات إقامة المستوطنات التي تقودها حركة "نحلاه" الاستيطانية.
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