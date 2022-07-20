مستوطنون يقيمون بؤرا استيطانية وسط اشتباكات في الضفة الغربية... فيديو وصور
© AFP 2022 / AHMAD GHARABLIمستوطنات الضفة الغربية المحتلة، مستوطنة "هار هوما" في القدس الشرقية، 18 يونيو 2020
© AFP 2022 / AHMAD GHARABLI
أقام مستوطنون إسرائيليون، اليوم الأربعاء، مخططا لتدشين بؤر استيطانية في مدن الضفة الغربية، وسط اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن الإسرائيلية والمتظاهرين اليساريين جنوب مدينة الخليل.
أفاد الموقع الإلكتروني i24NEWS، مساء اليوم الأربعاء، بأن مجموعة من المستوطنين تعتزم إقامة مستوطنات جديدة بين قريتين فلسطينيين، ضمن مخطط غير مسبوق منذ سنوات،يقضي بإقامة أكثر من بؤرة استيطانية في وقت واحد وفي يوم واحد، وأن الأمر ينفذ بصورة مكشوفة للجيش والشرطة الإسرائيلية.
עשרות רבנים תומכים במבצע המאחזים של תנועת נחלה: "יעשו מאמץ להתייצב"— ערוץ 7 (@arutz7heb) July 20, 2022
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من جانبها، أكدت وكالة "شهاب"، أن العشرات من المستوطنين تجمعوا في 6 مواقع استيطانية بالضفة الغربية بهدف تدشين بؤر استيطانية جديدة، في محيط مستوطنات: "كريات أربع" في الخليل، "بسغوت" و"تلمونيم" في رام الله، و"رفافا" و"بركان" في سلفيت.
عاجل| مستوطنون يتجمعون في 6 مواقع بالضفة الغربية بهدف إنشاء بؤر استيطانية جديدة، في محيط مستوطنات: "كريات أربع" في الخليل، "بسغوت" و"تلمونيم" في رام الله، و"رفافا" و"بركان" في سلفيت. pic.twitter.com/tNVklJzQZx— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 20, 2022
وأوضحت القناة العبرية السابعة أن قوات الجيش الإسرائيلي قد نصبت بعض الكمائن والحواجز من أجل منع وصول المزيد من المستوطنين إلى تلك البؤر الاستيطانية في مدن الضفة الغربية.
#صور| حركة "نحلاه" الاستيطانية الإسرائيلية تعلن عن إقامة 6 بؤر جديدة في محيط مستوطنات "كريات أربع" في الخليل، "بسغوت" و"تلمونيم" في رام الله، و"رفافا" و"بركان" في سلفيت، بالضفة الغربية المحتلة. pic.twitter.com/zCXDQzkv91— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 20, 2022
وأكدت أن عشرات الحاخامات في حركة "الصهيونية الدينية" قد دعوا في رسالة لهم اليوم جموع المستوطنين بالانضمام إلى عمليات إقامة المستوطنات التي تقودها حركة "نحلاه" الاستيطانية.