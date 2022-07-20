https://arabic.sputniknews.com/20220720/منظمة-الصحة-14-ألف-إصابة-بجدري-القردة-في-أنحاء-العالم-1065352078.html
منظمة الصحة: 14 ألف إصابة بجدري القردة في أنحاء العالم
منظمة الصحة: 14 ألف إصابة بجدري القردة في أنحاء العالم
أكدت منظمة الصحة العالمية تسجيل 14 ألف إصابة بمرض جدري القردة في أنحاء العالم، بجانب 5 وفيات في أفريقيا جراء المرض. 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T17:46+0000
2022-07-20T17:46+0000
2022-07-20T17:46+0000
جدري القردة
منظمة الصحة العالمية
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جاء هذا في إفادة صحفية للأمين العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غبريسوس، اليوم الأربعاء، بحسب وكالة "رويترز".وقال غبريسوس: "فيما يتعلق بمرض جدري القردة، هناك نحو 14 ألف إصابة تم إبلاغ المنظمة بها هذا العام، من أكثر 70 دولة ومنطقة".وفيما يتعلق بالوفيات قال مدير المنظمة: "حتى الآن، هناك 5 وفيات تم الإبلاغ عنها في جميع أنحاء أفريقيا".في الوقت ذاته، يتم تسجيل غالبية الإصابات في الدول الأوروبية، بشكل أساسي بين الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال، حسبما ذكر مدير المنظمة.كانت وكالة الأمن الصحي في بريطانيا أول هيئة صحية خارج أفريقيا تسجل إصابة بجدري القردة في 5 مايو/ أيار، لمريض كان قد سافر مؤخرا إلى نيجيريا.ومنذ ذلك التاريخ تأكد ظهور جدري القردة في العديد من الدول في أنحاء العالم.
https://arabic.sputniknews.com/20220626/الصحة-العالمية-جدري-القردة-لا-يمثل-حالة-طوارئ-صحية-شاملة-1064239837.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
جدري القردة, منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة: 14 ألف إصابة بجدري القردة في أنحاء العالم
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أكدت منظمة الصحة العالمية تسجيل 14 ألف إصابة بمرض جدري القردة في أنحاء العالم، بجانب 5 وفيات في أفريقيا جراء المرض.
جاء هذا في إفادة صحفية للأمين العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غبريسوس، اليوم الأربعاء، بحسب وكالة "رويترز".
وقال غبريسوس: "فيما يتعلق بمرض جدري القردة
، هناك نحو 14 ألف إصابة تم إبلاغ المنظمة بها هذا العام، من أكثر 70 دولة ومنطقة".
وفيما يتعلق بالوفيات قال مدير المنظمة: "حتى الآن، هناك 5 وفيات تم الإبلاغ عنها في جميع أنحاء أفريقيا".
في الوقت ذاته، يتم تسجيل غالبية الإصابات في الدول الأوروبية، بشكل أساسي بين الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال، حسبما ذكر مدير المنظمة.
كانت وكالة الأمن الصحي في بريطانيا أول هيئة صحية خارج أفريقيا تسجل إصابة بجدري القردة في 5 مايو/ أيار، لمريض كان قد سافر مؤخرا إلى نيجيريا.
ومنذ ذلك التاريخ تأكد ظهور جدري القردة في العديد من الدول في أنحاء العالم.