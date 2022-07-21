https://arabic.sputniknews.com/20220721/الدفاع-الروسية-مولدوفا-تعرقل-توريد-المعدات-لقوات-حفظ-السلام-الروسية-في-ترانسنيستريا-1065372948.html
الدفاع الروسية: مولدوفا تعرقل توريد المعدات لقوات حفظ السلام الروسية في ترانسنيستريا
الدفاع الروسية: مولدوفا تعرقل توريد المعدات لقوات حفظ السلام الروسية في ترانسنيستريا
قال مدير قسم العمليات في وزارة الدفاع الروسية، إيغور سوكورينكو، إن مولدوفا تحاول بكل الطرق الممكنة منع عمليات تسليم جديدة للمعدات العسكرية الروسية وغيرها من... 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T09:28+0000
2022-07-21T09:28+0000
2022-07-21T09:28+0000
روسيا
مولدوفا
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وأضاف سوكورينكو: "تحت أي ذرائع يتم حظر إمكانية تسليم ممتلكات وأسلحة ومعدات عسكرية جديدة من روسيا".وأشار سوكورينكو إلى صعوبة الحصول على تصاريح من الجانب المولدوفي لدخول العسكريين الروس.وأكد قال مدير قسم العمليات في وزارة الدفاع الروسية أن الرقابة الجمركية أثناء عبور الحدود المولدوفية تأخرت بشكل غير معقول.وأعرب رئيس الدائرة الثانية لبلدان رابطة الدول المستقلة بالخارجية الروسية، أليكسي بوليشُوك، اليوم الخميس، عن قلق روسيا إزاء نهج مولدوفا في الابتعاد عن الحياد وتقاربها مع حلف شمال الأطلسي "الناتو". وأعلن وزير خارجية جمهورية ترانسنيستريا المعلنة من طرف واحد، فيتالي إيغناتييف، اليوم الخميس، أن الخروج المحتمل لمولدوفا من اتفاق عام 1992 حول مبادئ التسوية السلمية للنزاع المسلح في ترانسنيستريا قد يؤدي إلى أعمال قتالية.وقال إيغناتييف لوكالة "سبوتنيك": "في حال خرجت جمهورية مولدوفا من اتفاق 21 يوليو/تموز 1992، يمكن أن تؤدي مثل هذه الخطوة المدمرة لأعمال قتالية لأنها ترجع الوضع لوضع الحرب بين مولدوفا وترانسنيستريا".وأضاف وزير الخارجية "في هذا الصدد، يظل استمرار مهمة حفظ السلام من قبل القوات المشتركة لروسيا وترانسنيستريا الوسيلة الفعالة الوحيدة لضمان السلام والأمن المادي لنصف مليون من سكان ترانسنيستريا، بما في ذلك أكثر من 220 ألف مواطن روسي".من جهة ثانية، كان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد قال في وقت سابق إن منح أوكرانيا ومولدوفا صفة المرشح المحتمل للانضمام للاتحاد الأوروبي جزء من مناورة جيوسياسية ضد روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220721/وزير-خروج-مولدوفا-من-اتفاق-ترانسنيستريا-قد-يؤدي-إلى-أعمال-قتالية-1065362675.html
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روسيا, مولدوفا
الدفاع الروسية: مولدوفا تعرقل توريد المعدات لقوات حفظ السلام الروسية في ترانسنيستريا
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قال مدير قسم العمليات في وزارة الدفاع الروسية، إيغور سوكورينكو، إن مولدوفا تحاول بكل الطرق الممكنة منع عمليات تسليم جديدة للمعدات العسكرية الروسية وغيرها من المعدات التي يحتاجها جنود قوات حفظ السلام الروسية في ترانسنيستريا.
وأضاف سوكورينكو: "تحت أي ذرائع يتم حظر إمكانية تسليم ممتلكات وأسلحة ومعدات عسكرية جديدة من روسيا".
وأشار سوكورينكو إلى صعوبة الحصول على تصاريح من الجانب المولدوفي لدخول العسكريين الروس.
وأكد قال مدير قسم العمليات في وزارة الدفاع الروسية أن الرقابة الجمركية أثناء عبور الحدود المولدوفية تأخرت بشكل غير معقول.
وأعرب رئيس الدائرة الثانية لبلدان رابطة الدول المستقلة بالخارجية الروسية، أليكسي بوليشُوك، اليوم الخميس، عن قلق روسيا إزاء نهج مولدوفا في الابتعاد عن الحياد وتقاربها مع حلف شمال الأطلسي "الناتو"
.
وأعلن وزير خارجية جمهورية ترانسنيستريا المعلنة من طرف واحد، فيتالي إيغناتييف، اليوم الخميس، أن الخروج المحتمل لمولدوفا من اتفاق عام 1992 حول مبادئ التسوية السلمية للنزاع المسلح في ترانسنيستريا قد يؤدي إلى أعمال قتالية.
وقال إيغناتييف لوكالة "سبوتنيك": "في حال خرجت جمهورية مولدوفا من اتفاق
21 يوليو/تموز 1992، يمكن أن تؤدي مثل هذه الخطوة المدمرة لأعمال قتالية لأنها ترجع الوضع لوضع الحرب بين مولدوفا وترانسنيستريا".
وأضاف وزير الخارجية "في هذا الصدد، يظل استمرار مهمة حفظ السلام من قبل القوات المشتركة لروسيا
وترانسنيستريا الوسيلة الفعالة الوحيدة لضمان السلام والأمن المادي لنصف مليون من سكان ترانسنيستريا، بما في ذلك أكثر من 220 ألف مواطن روسي".
من جهة ثانية، كان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف
، قد قال في وقت سابق إن منح أوكرانيا ومولدوفا صفة المرشح المحتمل للانضمام للاتحاد الأوروبي جزء من مناورة جيوسياسية ضد روسيا.