https://arabic.sputniknews.com/20220721/خبير-تعبير-أمريكا-بشأن-نورد-ستريم-1-اعتراف-ضمني-بضرورة-استمرار-ضخ-الغاز-الروسي-لأوروبا-1065382834.html

خبير: تعبير أمريكا بشأن "نورد ستريم 1" اعتراف ضمني بضرورة استمرار ضخ الغاز الروسي لأوروبا

خبير: تعبير أمريكا بشأن "نورد ستريم 1" اعتراف ضمني بضرورة استمرار ضخ الغاز الروسي لأوروبا

أكد عضو الجمعية العالمية لاقتصاديات الطاقة، وضاح طه، أن أوروبا صدمت بعوائق كبيرة في تعويض الغاز الروسي. 21.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-21T12:39+0000

2022-07-21T12:39+0000

2022-07-21T12:39+0000

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وأشار إلى أن روسيا مدت الدول الأوروبية بـ 155 مليار متر مكعب، وهو ما يؤكد أن تعويض هذا الحجم من الطاقة من مصادر أخرى في فترة زمنية قليلة أو متوسطة هو درب من المستحيل.وأضاف وضاح طه في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، أن "تعبير واشنطن عن أملها بأن يتم استئناف عمل أنابيب "نورد ستريم 1" هو بمثابة شريان رئيسي للطاقة لا يمكن أن يتم شموله بالعقوبات واعتراف ضمني بضرورة استمرار ضخ الغاز الروسي لأوروبا مع تغيرات حالة الطقس".وذكر أن "أوروبا مرغمة على التعاون مع روسيا رغم أن ذلك لن يروق للرئيس الأوكراني، بسبب ارتفاع معدلات التضخم في الدول الأوروبية واستمرار مؤشرات ارتفاع أسعار المستهلكين في بعضها نتيجة العقوبات التي فرضتها أوروبا على نفسها في المقام الأول قبل روسيا نفسها".وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، قال إن الولايات المتحدة تأمل في استئناف خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي- 1" وتعتبره عاملا مهما لأمن الطاقة في أوروبا على المدى القصير.ولفت برايس إلى أن استئناف إمدادات الغاز سيسمح لألمانيا ودول أخرى في القارة بتجديد احتياطياتها، وزيادة أمن الطاقة بشكل مستدام.يأتي هذا في الوقت الذي تسببت فيه الولايات المتحدة بسبب دعمها لأوكرانيا بالسلاح في إنهاك الاقتصاد الأوروبي ونقص إمدادات الغاز الروسي بعد العقوبات التي تفرضها تباعا على موسكو.وفي منتصف يونيو/حزيران، أعلنت شركة "غازبروم" أن بقدرتها توريد 67 مليون متر مكعب يوميا، من الغاز إلى أوروبا، عبر خط الأنابيب "نورد ستريم -1"، بينما الحجم المقرر مبدئيًا 167 مليون متر مكعب، موضحة أن التخفيض جاء بسبب الإصلاحات لوحدات ضغط الغاز، وكذلك التأخير من قبل شركة "سيمنز" الألمانية المسؤولة عن صيانة التوربينات.

https://arabic.sputniknews.com/20220720/الخارجية-الأمريكية-واشنطن-تأمل-باستئناف-عمل-نورد-ستريم-كونه-عامل-لأمن-الطاقة-في-أوروبا-1065355771.html

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