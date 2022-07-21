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سياسي روسي يقترح تعليق عضوية بلاده في منظمة الصحة العالمية
سياسي روسي يقترح تعليق عضوية بلاده في منظمة الصحة العالمية
اقترح زعيم حزب "روسيا العادلة"، سيرغي ميرونوف، تعليق عضوية روسيا في منظمة الصحة العالمية، بسبب "التحيز السياسي" للمنظمة. 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T11:35+0000
2022-07-21T11:35+0000
روسيا
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وكتب ميرونوف عبر قناته على "تلغرام": "بالنظر إلى التحيز السياسي لمنظمة الصحة العالمية، أقترح تعليق عضوية روسيا في هذه المنظمة ووقف تمويلها".وأضاف ميرونوف: "وفي وزارتنا، يبدو أنهم لا يلاحظون ذلك وينقلون هذا" النهج" ميكانيكيا إلى الأراضي الروسية، ما يرفع نسبة الانحرافات عن القاعدة".وفي وقت سابق، دعا الحزب الشيوعي الروسي روسيا إلى الانسحاب من منظمة الصحة العالمية إذا اعترفت بالجنس الثالث، وإنشاء منظمتها الخاصة التي ستتعامل مع صحة سكان الكوكب.وقال رئيس الحزب سيرغي مالينكوفيتش لوكالة "سبوتنيك": "ستفقد منظمة الصحة العالمية سلطتها الأخيرة في العالم إذا اعترفت بما يسمى بالجنس الثالث".وأضاف: "نعتقد أنه إذا ارتكبت منظمة الصحة العالمية هذا الخطأ الفادح، فإن على روسيا، كدولة ذات قيم تقليدية، أن تترك منظمة الصحة العالمية وأن تنشئ منظمة أخرى تحت رعايتها تتعامل مع صحة سكان الكوكب".في وقت سابق، أفاد عدد من وسائل الإعلام، نقلاً عن منظمة الصحة العالمية، بأن منظمة الصحة العالمية أصدرت منهجية جديدة، يترتب على ذلك أن جنس الشخص لا يقتصر على الذكور والإناث.
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روسيا

سياسي روسي يقترح تعليق عضوية بلاده في منظمة الصحة العالمية

11:35 GMT 21.07.2022
© RIA Novosti . Evgeni Biyatov / الذهاب إلى بنك الصورسيرغي ميرونوف
سيرغي ميرونوف - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2022
© RIA Novosti . Evgeni Biyatov
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اقترح زعيم حزب "روسيا العادلة"، سيرغي ميرونوف، تعليق عضوية روسيا في منظمة الصحة العالمية، بسبب "التحيز السياسي" للمنظمة.
وكتب ميرونوف عبر قناته على "تلغرام": "بالنظر إلى التحيز السياسي لمنظمة الصحة العالمية، أقترح تعليق عضوية روسيا في هذه المنظمة ووقف تمويلها".
وأضاف ميرونوف: "وفي وزارتنا، يبدو أنهم لا يلاحظون ذلك وينقلون هذا" النهج" ميكانيكيا إلى الأراضي الروسية، ما يرفع نسبة الانحرافات عن القاعدة".
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وفي وقت سابق، دعا الحزب الشيوعي الروسي روسيا إلى الانسحاب من منظمة الصحة العالمية إذا اعترفت بالجنس الثالث، وإنشاء منظمتها الخاصة التي ستتعامل مع صحة سكان الكوكب.
وقال رئيس الحزب سيرغي مالينكوفيتش لوكالة "سبوتنيك": "ستفقد منظمة الصحة العالمية سلطتها الأخيرة في العالم إذا اعترفت بما يسمى بالجنس الثالث".
وأضاف: "نعتقد أنه إذا ارتكبت منظمة الصحة العالمية هذا الخطأ الفادح، فإن على روسيا، كدولة ذات قيم تقليدية، أن تترك منظمة الصحة العالمية وأن تنشئ منظمة أخرى تحت رعايتها تتعامل مع صحة سكان الكوكب".
في وقت سابق، أفاد عدد من وسائل الإعلام، نقلاً عن منظمة الصحة العالمية، بأن منظمة الصحة العالمية أصدرت منهجية جديدة، يترتب على ذلك أن جنس الشخص لا يقتصر على الذكور والإناث.
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