https://arabic.sputniknews.com/20220722/أردوغان-يعد-المجتمع-الدولي-ببشرى-سارة-تتعلق-بأوكرانيا-1065429927.html
أردوغان يعد المجتمع الدولي "ببشرى سارة" تتعلق بأوكرانيا
أردوغان يعد المجتمع الدولي "ببشرى سارة" تتعلق بأوكرانيا
أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أمله في توقيع اتفاق بشأن إنشاء ممر للحبوب في اسطنبول، مشيرًا إلى أن هذا الحدث سيكون "بشرى سارة" للمجتمع الدولي. 22.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-22T12:40+0000
2022-07-22T12:40+0000
2022-07-22T12:40+0000
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ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن أردوغان اليوم الجمعة: "اتفاقية تصدير الحبوب، التي آمل أن يتم التوقيع عليها قريبا بمشاركة ممثلين عن روسيا وأوكرانيا، ستكون أخبارا مهمة وسارة للمجتمع الدولي".وفي وقت سابق، أبلغت إدارة الرئاسة التركية وكالة "سبوتنيك"، بأن الوثيقة الخاصة بـ "قضية الحبوب" ستوقع في إسطنبول يوم الجمعة الساعة 16.30، وسيحضر الزعيم التركي رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس المناسبة.وقال ميخائيل بودولاك، مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إنه "كجزء من الوثائق الخاصة برفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية للتصدير ومساعدة روسيا في تصدير الحبوب الأوكرانية، سيتم إجراء جميع عمليات التفتيش على السفن، بواسطة فرق مشتركة في المياه التركية، إذا لزم الأمر".وكتب بودولاك على "تويتر": "ستجري فرق مشتركة في المياه التركية إذا لزم الأمر جميع عمليات التفتيش على سفن النقل".وقالت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الجمعة، إن أوكرانيا وقعت على الجزء الخاص بها من "اتفاقية الغذاء" مع تركيا والأمم المتحدة.
https://arabic.sputniknews.com/20220722/مراسل-سبوتنيك-شويغو-يصل-إلى-اسطنبول-للتوقيع-على-وثيقة-بشأن-قضية-الحبوب-1065424778.html
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أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, أخبار أوكرانيا
أردوغان يعد المجتمع الدولي "ببشرى سارة" تتعلق بأوكرانيا
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أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أمله في توقيع اتفاق بشأن إنشاء ممر للحبوب في اسطنبول، مشيرًا إلى أن هذا الحدث سيكون "بشرى سارة" للمجتمع الدولي.
ونقلت وكالة الأناضول
للأنباء عن أردوغان اليوم الجمعة: "اتفاقية تصدير الحبوب، التي آمل أن يتم التوقيع عليها قريبا بمشاركة ممثلين عن روسيا وأوكرانيا، ستكون أخبارا مهمة وسارة للمجتمع الدولي".
وفي وقت سابق، أبلغت إدارة الرئاسة التركية وكالة "سبوتنيك"، بأن الوثيقة الخاصة بـ "قضية الحبوب" ستوقع في إسطنبول يوم الجمعة الساعة 16.30، وسيحضر الزعيم التركي رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس المناسبة.
وقال ميخائيل بودولاك، مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إنه "كجزء من الوثائق الخاصة برفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية للتصدير ومساعدة روسيا في تصدير الحبوب الأوكرانية، سيتم إجراء جميع عمليات التفتيش على السفن، بواسطة فرق مشتركة في المياه التركية، إذا لزم الأمر".
وكتب بودولاك
على "تويتر": "ستجري فرق مشتركة في المياه التركية إذا لزم الأمر جميع عمليات التفتيش على سفن النقل".
وقالت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الجمعة، إن أوكرانيا وقعت على الجزء الخاص بها من "اتفاقية الغذاء" مع تركيا والأمم المتحدة.