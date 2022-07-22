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https://arabic.sputniknews.com/20220722/أوكرانيا-تخطط-لتصدير-حوالي-3-ملايين-طن-من-المنتجات-الزراعية-شهريا-1065451760.html
أوكرانيا تخطط لتصدير حوالي 3 ملايين طن من المنتجات الزراعية شهريا
أوكرانيا تخطط لتصدير حوالي 3 ملايين طن من المنتجات الزراعية شهريا
أعلن نائب وزير البنية التحتية الأوكراني يوري فاسكوف، اليوم السبت أن بلاده تخطط لتصدير حوالي 3 ملايين طن من المنتجات الزراعية شهريًا عبر الموانئ. 22.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-22T21:55+0000
2022-07-22T21:55+0000
أخبار تركيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال فاسكوف، "إذا كنا نتحدث عن الحجم ، فيمكن أن يشكل نحو 3 ملايين طن أو أكثر شهريًا. سننطلق تدريجياً، في غضون أسابيع قليلة بعد بدء العمل يمكننا التحدث عن حجم أكثر دقة. لكننا نرى أن الحديث عن 3 ملايين طن أو أكثر، أمرا ممكن".وبمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، وقع كل من ممثلي روسيا وأوكرانيا، أمس الجمعة، على اتفاقية في تركيا تسمح لكييف باستئناف شحنها للحبوب من البحر الأسود إلى أسواق العالم.هذا وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أمس أن كميات الحبوب الجاهزة للتصدير في أوكرانيا تبلغ قيمتها حوالي 10 مليارات دولار.وأعلن مسؤول كبير بالأمم المتحدة أن "الصفقة الغذائية" التي أبرمت الجمعة في إسطنبول تشمل تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ.
https://arabic.sputniknews.com/20220719/الخارجية-الروسية-سنضمن-أمن-عبور-سفن-الحبوب-حال-أزالت-أوكرانيا-الألغام-من-الموانئ-1065265698.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا

أوكرانيا تخطط لتصدير حوالي 3 ملايين طن من المنتجات الزراعية شهريا

21:55 GMT 22.07.2022
© AP Photo / Amr Nabilمزارع يحمل حزمة قمح في مزرعة في محافظة الشرقية بدلتا النيل، 11 مايو 2022. تحاول مصر زيادة إنتاجها المحلي من القمح حيث أدت الحرب في أوكرانيا إلى إجهاد الإمدادات الدولية من الحبوب.
مزارع يحمل حزمة قمح في مزرعة في محافظة الشرقية بدلتا النيل، 11 مايو 2022. تحاول مصر زيادة إنتاجها المحلي من القمح حيث أدت الحرب في أوكرانيا إلى إجهاد الإمدادات الدولية من الحبوب. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2022
© AP Photo / Amr Nabil
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أعلن نائب وزير البنية التحتية الأوكراني يوري فاسكوف، اليوم السبت أن بلاده تخطط لتصدير حوالي 3 ملايين طن من المنتجات الزراعية شهريًا عبر الموانئ.
موسكو - سبوتنيك. وقال فاسكوف، "إذا كنا نتحدث عن الحجم ، فيمكن أن يشكل نحو 3 ملايين طن أو أكثر شهريًا. سننطلق تدريجياً، في غضون أسابيع قليلة بعد بدء العمل يمكننا التحدث عن حجم أكثر دقة. لكننا نرى أن الحديث عن 3 ملايين طن أو أكثر، أمرا ممكن".
وزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الخارجية الروسية: سنضمن أمن عبور سفن الحبوب في حال أزالت أوكرانيا الألغام من الموانئ
19 يوليو, 07:24 GMT
وبمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، وقع كل من ممثلي روسيا وأوكرانيا، أمس الجمعة، على اتفاقية في تركيا تسمح لكييف باستئناف شحنها للحبوب من البحر الأسود إلى أسواق العالم.
هذا وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أمس أن كميات الحبوب الجاهزة للتصدير في أوكرانيا تبلغ قيمتها حوالي 10 مليارات دولار.
وأعلن مسؤول كبير بالأمم المتحدة أن "الصفقة الغذائية" التي أبرمت الجمعة في إسطنبول تشمل تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ.
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