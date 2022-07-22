https://arabic.sputniknews.com/20220722/إطلاق-مركبة-أمريكية-تقل-رائدة-فضاء-روسية-في-سبتمبر-2022-1065434032.html
إطلاق مركبة أمريكية تقل رائدة فضاء روسية في سبتمبر المقبل
إطلاق مركبة أمريكية تقل رائدة فضاء روسية في سبتمبر المقبل
قال رائد الفضاء الروسي أوليغ كونونينكو، اليوم الجمعة، إن الاتفاق مع الولايات المتحدة بشأن الرحلات العابرة إلى محطة الفضاء الدولية، تنص على ثلاث رحلات لرواد... 22.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-22T13:04+0000
2022-07-22T13:04+0000
2022-07-22T13:04+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأضاف كونونينكو عبر قناة "تلغرام" التابعة لمركز تدريب رواد الفضاء غاغارين: "الاتفاقية تتضمن ثلاث رحلات على متن مركبة "Dragon".وأشار كونونينكو إلى أن أول رائدة فضاء روسية تنضم إلى هذا الطاقم، هي آنا كيكينا، التي ستنطلق على متن "Crew Dragon" في نهاية سبتمبر/ أيلول 2022.ووفق ما نشرته "روس كوسموس" على قناتها في تلغرام، أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أمس الخميس، أنه من المقرر إطلاق المركبة الفضائية الأمريكية Crew Dragon التابعة لمهمة Crew5، التي يضم طاقمها رائدة الفضاء الروسية آنا كيكينا، في موعد لا يتجاوز 29 سبتمبر 2022.وأعلنت وكالة الفضاء الروسية، في وقت سابق، إن وكالتي "روسكوسموس" و"ناسا" وقعتا اتفاقية بشأن الرحلات العابرة لرواد الفضاء على متن السفن الأمريكية والروسية إلى محطة الفضاء الدولية.وجاء في نص البيان: "وقعت وكالة "روسكوسموس" الحكومية والإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء "ناسا" اتفاقية بشأن رحلات أطقم متكاملة على مركبات نقل مأهولة روسية وأمريكية".تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية تصب في مصلحة روسيا والولايات المتحدة وينبغي أن تسهم في تطوير التعاون في إطار برنامج محطة الفضاء الدولية والتنفيذ الفعال لمشاريع الفضاء الخارجي واستكشافه للأغراض السلمية.
https://arabic.sputniknews.com/20220715/روسكوسموس-وناسا-توقعان-اتفاقية-بشأن-الرحلات-العابرة-إلى-محطة-الفضاء-الدولية-1065097096.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
إطلاق مركبة أمريكية تقل رائدة فضاء روسية في سبتمبر المقبل
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قال رائد الفضاء الروسي أوليغ كونونينكو، اليوم الجمعة، إن الاتفاق مع الولايات المتحدة بشأن الرحلات العابرة إلى محطة الفضاء الدولية، تنص على ثلاث رحلات لرواد فضاء روس على متن المركبات الأمريكية.
وأضاف كونونينكو عبر قناة "تلغرام" التابعة لمركز تدريب رواد الفضاء غاغارين: "الاتفاقية تتضمن ثلاث رحلات على متن مركبة "Dragon".
وأشار كونونينكو إلى أن أول رائدة فضاء روسية تنضم إلى هذا الطاقم، هي آنا كيكينا، التي ستنطلق على متن "Crew Dragon" في نهاية سبتمبر/ أيلول 2022.
ووفق ما نشرته "روس كوسموس"
على قناتها في تلغرام، أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أمس الخميس، أنه من المقرر إطلاق المركبة الفضائية الأمريكية Crew Dragon التابعة لمهمة Crew5، التي يضم طاقمها رائدة الفضاء الروسية آنا كيكينا، في موعد لا يتجاوز 29 سبتمبر 2022.
وأعلنت وكالة الفضاء الروسية، في وقت سابق، إن وكالتي "روسكوسموس" و"ناسا" وقعتا اتفاقية بشأن الرحلات العابرة لرواد الفضاء على متن السفن الأمريكية والروسية إلى محطة الفضاء الدولية.
وجاء في نص البيان: "وقعت وكالة "روسكوسموس" الحكومية والإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء "ناسا"
اتفاقية بشأن رحلات أطقم متكاملة على مركبات نقل مأهولة روسية وأمريكية".
تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية تصب في مصلحة روسيا والولايات المتحدة وينبغي أن تسهم في تطوير التعاون في إطار برنامج محطة الفضاء الدولية والتنفيذ الفعال لمشاريع الفضاء الخارجي واستكشافه للأغراض السلمية.