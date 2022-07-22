https://arabic.sputniknews.com/20220722/الحكومة-المغربية-تقدم-290-مليون-درهم-دعما-لمتضرري-الحرائق-1065447014.html
الحكومة المغربية تقدم 290 مليون درهم دعما لمتضرري الحرائق
الحكومة المغربية تقدم 290 مليون درهم دعما لمتضرري الحرائق
أقرت الحكومة المغربية، اليوم الجمعة، سلسلة من التدابير العاجلة لمواجهة تداعيات الحرائق التي اندلعت لأيام هذا الشهر، وتسببت في خسائر للفلاحين وبالأراضي الزراعية... 22.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-22T16:14+0000
2022-07-22T16:14+0000
2022-07-22T16:14+0000
العالم العربي
أخبار المغرب اليوم
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الإجراءات التي توفر دعما قيمته 290 مليون درهم (28.29 مليون دولار)، جاءت ضمن اتفاقية تعاون داخلية وقعها عدد من الوزراء والمسؤولين المحليين، تحت إشراف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.وجاء في البيان أن هذه الاتفاقية "تهدف التخفيف من تبعات الحرائق الأخيرة على السكان المتضررين منها، واتخاذ مختلف التدابير على المدى القصير والمتوسط من أجل دعمهم وتأهيل وترميم المنازل المتضررة".كما تنص على إجراء عمليات التشجير في الغابات التي دمرتها الحرائق وإعادة تشجير حوالي 9330 هكتارا، وتعزيز وسائل الوقاية من الحرائق الجديدة ومكافحتها والتخفيف من الآثار الضارة للحرائق على مربي الماشية ومربي النحل.وعلاوة على ذلك، تنص على تنفيذ مشاريع تنمية اقتصادية متكاملة في المناطق المتضررة، وخلق ألف فرصة عمل إضافية لجهة طنجة تطوان الحسيمة لصالح المتضررين وأفراد أسرهم للعمل في إطار برنامج "أوراش".
https://arabic.sputniknews.com/20220717/-لليوم-الخامس-الحرائق-تلتهم-الأخضر-واليابس-شمالي-المغرب-فيديوهات-1065191045.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار المغرب اليوم
الحكومة المغربية تقدم 290 مليون درهم دعما لمتضرري الحرائق
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أقرت الحكومة المغربية، اليوم الجمعة، سلسلة من التدابير العاجلة لمواجهة تداعيات الحرائق التي اندلعت لأيام هذا الشهر، وتسببت في خسائر للفلاحين وبالأراضي الزراعية والغابات.
الإجراءات التي توفر دعما قيمته 290 مليون درهم (28.29 مليون دولار)، جاءت ضمن اتفاقية تعاون داخلية وقعها عدد من الوزراء والمسؤولين المحليين، تحت إشراف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بحسب بيان حصلت "سبوتنيك
" على نسخة منه.
وجاء في البيان أن هذه الاتفاقية "تهدف التخفيف من تبعات الحرائق الأخيرة على السكان المتضررين منها، واتخاذ مختلف التدابير على المدى القصير والمتوسط من أجل دعمهم وتأهيل وترميم المنازل المتضررة".
كما تنص على إجراء عمليات التشجير في الغابات التي دمرتها الحرائق
وإعادة تشجير حوالي 9330 هكتارا، وتعزيز وسائل الوقاية من الحرائق الجديدة ومكافحتها والتخفيف من الآثار الضارة للحرائق على مربي الماشية ومربي النحل.
وعلاوة على ذلك، تنص على تنفيذ مشاريع تنمية اقتصادية متكاملة في المناطق المتضررة، وخلق ألف فرصة عمل إضافية لجهة طنجة تطوان الحسيمة لصالح المتضررين وأفراد أسرهم للعمل في إطار برنامج "أوراش".