https://arabic.sputniknews.com/20220722/المرتزقة-الأجانب-في-أوكرانيا-يقدمون-على-الانتحار-قبل-الوقوع-في-قبضة-الجيش-الروسي-1065449994.html
المرتزقة الأجانب في أوكرانيا يقدمون على "الانتحار" قبل الوقوع في قبضة الجيش الروسي
المرتزقة الأجانب في أوكرانيا يقدمون على "الانتحار" قبل الوقوع في قبضة الجيش الروسي
قال المرتزقة الأجانب في صفوف القوات الأوكرانية المسلحة إنهم "دائمًا يحملون معهم أدوات للانتحار حتى لا يقعوا في أسر القوات الروسية". 22.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-22T19:10+0000
2022-07-22T19:10+0000
2022-07-22T19:10+0000
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وذكر أحد المرتزقة لشبكة "إن بي سي"، يوم أمس الخميس، وهو من المحاربين القدامى في الجيش الأمريكي، أنه دائمًا ما يحمل معه قنبلة يدوية ليفجرها على الفور بنفسه في حالة التعرض لخطر القبض عليه.كما أفاد الرقيب السابق في الجيش الأمريكي جيمس فاسكيز، أنه قام شخصيًا بتدريب الجنود على الانتحار في حالة وجود تهديد بالقبض عليهم.وأسرت القوات الروسية وقوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين العديد من المرتزقة الأجانب الذين قاتلوا إلى جانب القوميين المتطرفين منذ بداية العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، وقامت مؤخرا بإصدار حكم الإعدام بحق بريطانيين ومغربي.ولا يعامل المرتزقة كأسرى حرب ولا يدخلون ضمن معاهدات جنيف المعنية بتنظيم معاملات أسرى الحرب.وقال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، للصحفيين إن "بريطانيا والمغرب لم تتقدما بطلب رسمي إلى سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية بشأن مواطنيهما الذين قاتلوا إلى جانب كييف كمرتزقة".وأعلن بوشيلين، يوم الأربعاء، في 13 تموز/يوليو أن تنفيذ حكم الإعدام ضد المرتزقة الأجانب، إذا لم تقبل المحكمة حكم الاستئناف، سيكون بإطلاق النار عليهم.
https://arabic.sputniknews.com/20220720/مقتل-مرتزق-ألماني-في-أوكرانيا-1065351951.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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أخبار جمهورية دونيتسك, جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
المرتزقة الأجانب في أوكرانيا يقدمون على "الانتحار" قبل الوقوع في قبضة الجيش الروسي
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قال المرتزقة الأجانب في صفوف القوات الأوكرانية المسلحة إنهم "دائمًا يحملون معهم أدوات للانتحار حتى لا يقعوا في أسر القوات الروسية".
وذكر أحد المرتزقة لشبكة "إن بي سي
"، يوم أمس الخميس، وهو من المحاربين القدامى في الجيش الأمريكي، أنه دائمًا ما يحمل معه قنبلة يدوية ليفجرها على الفور بنفسه في حالة التعرض لخطر القبض عليه.
كما أفاد الرقيب السابق في الجيش الأمريكي جيمس فاسكيز، أنه قام شخصيًا بتدريب الجنود على الانتحار في حالة وجود تهديد بالقبض عليهم.
وأسرت القوات الروسية وقوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين العديد من المرتزقة الأجانب الذين قاتلوا إلى جانب القوميين المتطرفين منذ بداية العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، وقامت مؤخرا بإصدار حكم الإعدام بحق بريطانيين ومغربي.
ولا يعامل المرتزقة كأسرى حرب ولا يدخلون ضمن معاهدات جنيف المعنية بتنظيم معاملات أسرى الحرب.
وقال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، للصحفيين إن "بريطانيا والمغرب لم تتقدما بطلب رسمي إلى سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية بشأن مواطنيهما الذين قاتلوا إلى جانب كييف كمرتزقة".
وأعلن بوشيلين
، يوم الأربعاء، في 13 تموز/يوليو أن تنفيذ حكم الإعدام ضد المرتزقة الأجانب، إذا لم تقبل المحكمة حكم الاستئناف، سيكون بإطلاق النار عليهم.