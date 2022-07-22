https://arabic.sputniknews.com/20220722/شويغو-الجيش-الأمريكي-يسيطر-على-مناطق-تنتج-مواد-بشكل-غير-قانوني-1065434357.html
شويغو: الجيش الأمريكي يسيطر على مناطق في سوريا تنتج "الهيدروكربونات" بشكل غير قانوني
شويغو: الجيش الأمريكي يسيطر على مناطق في سوريا تنتج "الهيدروكربونات" بشكل غير قانوني
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إن "وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أبلغ نظيره التركي خلوصي أكار إن الجيش الأمريكي سيطر على مناطق من سوريا حيث يتم... 22.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-22T13:12+0000
2022-07-22T13:12+0000
2022-07-22T13:19+0000
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري
شويغو: الجيش الأمريكي يسيطر على مناطق في سوريا تنتج "الهيدروكربونات" بشكل غير قانوني
13:12 GMT 22.07.2022 (تم التحديث: 13:19 GMT 22.07.2022) تابعنا عبر
يتبع
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إن "وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أبلغ نظيره التركي خلوصي أكار إن الجيش الأمريكي سيطر على مناطق من سوريا حيث يتم إنتاج الهيدروكربونات بشكل غير قانوني".