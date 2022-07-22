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شويغو: الجيش الأمريكي يسيطر على مناطق في سوريا تنتج "الهيدروكربونات" بشكل غير قانوني
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شويغو: الجيش الأمريكي يسيطر على مناطق في سوريا تنتج "الهيدروكربونات" بشكل غير قانوني
شويغو: الجيش الأمريكي يسيطر على مناطق في سوريا تنتج "الهيدروكربونات" بشكل غير قانوني
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إن "وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أبلغ نظيره التركي خلوصي أكار إن الجيش الأمريكي سيطر على مناطق من سوريا حيث يتم... 22.07.2022, سبوتنيك عربي
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري

شويغو: الجيش الأمريكي يسيطر على مناطق في سوريا تنتج "الهيدروكربونات" بشكل غير قانوني

13:12 GMT 22.07.2022 (تم التحديث: 13:19 GMT 22.07.2022)
© Sputnik . Sergey Guneyev / الذهاب إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال الاجتماع الموسع النهائي لمجلس الدفاع الروسية في موسكو، روسيا 21 ديسمبر 2021
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال الاجتماع الموسع النهائي لمجلس الدفاع الروسية في موسكو، روسيا 21 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
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قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إن "وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أبلغ نظيره التركي خلوصي أكار إن الجيش الأمريكي سيطر على مناطق من سوريا حيث يتم إنتاج الهيدروكربونات بشكل غير قانوني".
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Разрушенные районы Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:23 GMT
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