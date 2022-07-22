https://arabic.sputniknews.com/20220722/لافروف-أمريكا-تستخدم-الغذاء-في-مغامراتها-الجيوسياسية-1065447414.html

لافروف: أمريكا تستخدم الغذاء في "مغامراتها الجيوسياسية"

لافروف: أمريكا تستخدم الغذاء في "مغامراتها الجيوسياسية"

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن "مذكرة التفاهم بين روسيا والأمم المتحدة بشأن تعزيز الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة ستكون سارية لمدة ثلاث... 22.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-22T16:42+0000

2022-07-22T16:42+0000

2022-07-22T16:42+0000

سيرغي لافروف

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/08/1064842743_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_064670bc728279e679c85f43822d7e51.jpg

وتحدث لافروف عبر الموقع الرسمي لوزاة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، عن اتفاقية الأغذية التي تم توقيعها في إسطنبول بشأن الإمداد البحري للحبوب الأوكرانية وتصدير المنتجات الزراعية الروسية.وأوضح لافروف: "في البداية، كان كلا التوجهين جزءًا مما يسمى بمبادرة الحزمة للأمين العام للأمم المتحدة، والتي أيدها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومع ذلك، ظهرت محاولات من قبل كييف لتخريب الطبيعة المترابطة للاتفاق الذي اقترحه غوتيريش".وأضاف لافروف: "علاوة على ذلك، التزم المفاوضون من الأمانة العامة للأمم المتحدة بموقف لا يتوافق تمامًا مع المبادرة الأولية للأمين العام، و مهما كان الأمر، فقد كان من الممكن في النهاية، وعلى وجه التحديد من خلال جهود الوفد الروسي، الحفاظ على الطابع الشامل وغير المسيس لاتفاق الحزمة، وبالتالي ضمان أقصى تحرك ممكن نحو البلدان النامية من مستوردي الأغذية".وبين لافروف أن "الهدف من الاتفاقية هو تعزيز الشحن الآمن لتصدير الحبوب والأغذية والأسمدة، بما في ذلك الأمونيا، من موانئ أوديسا، تشيرنومورسك ويوجني".وتابع لافروف: إنه لمن دواعي السرور أن واشنطن وبروكسل توقفتا عن عرقلة تحقيق اتفاقيات اليوم، يؤكد توقيع مذكرة التفاهم بين روسيا والأمم المتحدة مرة أخرى على الطبيعة المصطنعة تمامًا للمحاولات التي قام بها الغرب لإلقاء اللوم على روسيا فيما يتعلق بمشاكل توريد الحبوب للأسواق العالمية".وختم لافروف بشكر الدولة التركية وعلى رأسها الرئيس أردوغان للجهود المبذولة لإنجاح الاتفاقية.

https://arabic.sputniknews.com/20220722/روسيا-توقع-على-اتفاقية-الأغذية-بشأن-تصدير-الحبوب-1065443642.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سيرغي لافروف, روسيا