https://arabic.sputniknews.com/20220722/هل-يفقد-حظوظه-في-رئاسة-وزراء-إسرائيل-إعلام-استطلاع-رأي-يظهر-تراجع-تكتل-نتنياهو-إلى-59-مقعدا-1065422202.html
هل يفقد حظوظه في رئاسة وزراء إسرائيل... إعلام: استطلاع رأي يظهر تراجع تكتل نتنياهو إلى 59 مقعدا
هل يفقد حظوظه في رئاسة وزراء إسرائيل... إعلام: استطلاع رأي يظهر تراجع تكتل نتنياهو إلى 59 مقعدا
كشف استطلاع رأي إسرائيلي، اليوم الجمعة، ترجع قوة أحزاب اليمين في البلاد بقيادة رئيس حزب "الليكود"، بنيامين نتنياهو، بحصولها على 59 مقعدا فقط. 22.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-22T10:05+0000
2022-07-22T10:05+0000
2022-07-22T10:05+0000
أخبار إسرائيل اليوم
انتخابات الكنيست الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
أخبار العالم الآن
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وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن استطلاع رأي إسرائيلي أظهر تراجع كتلة نتنياهو في الكنيست، في حال إجراء الانتخابات البرلمانية للكنيست الآن، بحصول الكتلة على 59 مقعدا فقط، بعد أن كانت قد حصلت على 61 مقعدا في استطلاع الأسبوع الماضي.وأكد استطلاع الرأي أن حزب "الليكود" المعارض سيحصل على 35 مقعدا، والحركة "الصهيونية الدينية" على 10 مقاعد، ومعه حزب "شاس" 8 مقاعد، بالإضافة إلى حزب "يهدوت هتوراة" 6 مقاعد، وهي الأحزاب اليمينية التي تؤيد بنيامين نتنياهو رئيسا للوزراء.وأظهر الاستطلاع الذي نشرته صحيفة معاريف العبرية أن حوالي 44% من شاركوا في الاستطلاع يؤيدون عودة بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء السابق، إلى منصب رئيس الحكومة في الفترة المقبلة، فيما يعارض هذا الأمر 43% من المستطلعين.ويشار إلى أن إسرائيل مقبلة على إجراء انتخابات برلمانية هي الخامسة من نوعها خلال 4 سنوات فقط، حيث من المفترض أن تجرى انتخابات الكنيست في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إسرائيل اليوم, انتخابات الكنيست الإسرائيلي, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن
هل يفقد حظوظه في رئاسة وزراء إسرائيل... إعلام: استطلاع رأي يظهر تراجع تكتل نتنياهو إلى 59 مقعدا
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كشف استطلاع رأي إسرائيلي، اليوم الجمعة، ترجع قوة أحزاب اليمين في البلاد بقيادة رئيس حزب "الليكود"، بنيامين نتنياهو، بحصولها على 59 مقعدا فقط.
وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن استطلاع رأي إسرائيلي أظهر تراجع كتلة نتنياهو في الكنيست، في حال إجراء الانتخابات البرلمانية للكنيست الآن، بحصول الكتلة على 59 مقعدا فقط، بعد أن كانت قد حصلت على 61 مقعدا في استطلاع الأسبوع الماضي.
وأكد استطلاع الرأي أن حزب "الليكود" المعارض سيحصل على 35 مقعدا، والحركة "الصهيونية الدينية" على 10 مقاعد، ومعه حزب "شاس" 8 مقاعد، بالإضافة إلى حزب "يهدوت هتوراة" 6 مقاعد، وهي الأحزاب اليمينية التي تؤيد بنيامين نتنياهو
رئيسا للوزراء.
وأظهر الاستطلاع الذي نشرته صحيفة معاريف العبرية أن حوالي 44% من شاركوا في الاستطلاع يؤيدون عودة بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء السابق، إلى منصب رئيس الحكومة في الفترة المقبلة، فيما يعارض هذا الأمر 43% من المستطلعين.
ويشار إلى أن إسرائيل مقبلة على إجراء انتخابات برلمانية
هي الخامسة من نوعها خلال 4 سنوات فقط، حيث من المفترض أن تجرى انتخابات الكنيست في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.