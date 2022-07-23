https://arabic.sputniknews.com/20220723/وزارة-الدفاع-الروسية-تكشف-عن-خسائر-فادحة-تكبدتها-القوات-الأوكرانية-1065459929.html

وزارة الدفاع الروسية تكشف عن "خسائر فادحة" تكبدتها القوات الأوكرانية

وزارة الدفاع الروسية تكشف عن "خسائر فادحة" تكبدتها القوات الأوكرانية

قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان صحفي لها اليوم السبت إن "الطيران الروسي قضى بواسطة أسلحة عالية الدقة على ما يصل إلى 200 مسلح في منطقة دنيبروبيتروفسك". 23.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-23T11:25+0000

2022-07-23T11:25+0000

2022-07-23T11:25+0000

رصد عسكري

روسيا

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"في قرية أبوستولوفو، التابعة لمنطقة دنيبروبيتروفسك، تمت تصفية ما يصل إلى 200 عنصر من القوميين المتطرفين، و9 مدفعيات ميدان، ومعدات عسكرية، نتيجة قصف بسلاح عالي الدقة تابع للقوات الجوفضائية الروسية على نقطة الانتشار المؤقتة للواء المدفعية 406 من القوات المسلحة الاوكرانية".وأضاف البيان: "تم تصفية أكثر من نصف أفراد الكتيبة الثانية من اللواء الآلي الرابع عشر للجيش الأوكراني بضربات نفذتها طائرات العمليات التكتيكية القوات الجوية الروسية في بلدة بيلوغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".بالإضافة إلى ذلك، أفادت وزارة الدفاع أنه تم تصفية أكثر من 60 مسلحًا باستخدام سلاح المدفعية، حيث استهدفت المواقع القتالية للتشكيلة القومية المتطرفة "دونباس" في بلدة فيرخنيكامينسكوي.كما حيدت القوات الروسية خلال هجوم على سلاح المدفعية الأوكراني ثلاث راجمات صواريخ أوكرانية، و 24 مربضا من مدافع الهاوتزر "دي-20" و15 مربضا من مدافع "غفوزديكا" في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما أفاد البيان بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 11 طائرة أوكرانية بدون طيار خلال اليوم الماضي.وأضافت الوزرارة: "كما قصف الجيش الروسي 12 مركز قيادة و4 مستودعات بأسلحة صاروخية ومدفعية وذخيرة للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبالقرب من نيكولاييف في يوم واحد".وجاء في الوثيقة أن "طلعات الطيران العملياتي والتكتيكي وضربات القوات الصاروخية والمدفعية مستمرة على المنشآت العسكرية على أراضي أوكرانيا، وخلال اليوم، تم قصف 12 موقع قيادة وأربعة مستودعات لأسلحة وذخائر صاروخية ومدفعية".وختم البيان: "إجمالا، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة تم تدمير، 260 طائرة، و 144 طائرة مروحية، و600 1 طائرة مسيرة، و357 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و 146 4 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و 763 راجمة صواريخ، و 185 3 مربض مدفعية ميدان وهاون و 4453 وحدة من الآليات العسكرية الخاصة".

https://arabic.sputniknews.com/20220722/الدفاع-الروسية-تنشر-مقاطع-من-الطلعات-الجوية-لمقاتلات-سوخوي-35-إس-1065447165.html

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رصد عسكري, روسيا