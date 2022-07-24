https://arabic.sputniknews.com/20220724/أردوغان-يدعو-أمير-قطر-لحضور-دورة-ألعاب-التضامن-الإسلامي-1065503534.html
أردوغان يدعو أمير قطر لحضور دورة "ألعاب التضامن الإسلامي"
أردوغان يدعو أمير قطر لحضور دورة "ألعاب التضامن الإسلامي"
وجّه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، الدعوة لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، لحضور النسخة الخامسة من دورة "ألعاب التضامن الإسلامي" المقامة في تركيا. 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T16:24+0000
2022-07-24T16:24+0000
2022-07-24T16:24+0000
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رجب طيب أردوغان
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وأفادت وكالة الأناضول، مساء اليوم الأحد، بأن الرئيس التركي قد بعث رسالة خطية سلّمها وزير الشباب والرياضة محمد قصاب أوغلو، أثناء لقائه مع نائب أمير قطر، عبد الله بن حمد آل ثاني، وذلك بحسب بيان الديوان الأميري القطري.واستعرض قصاب أوغلو وعبدالله بن حمد آل ثاني سبل تعزيز وتطوير التعاون بين دولتي قطر وتركيا، خاصة في المجالات الشبابية والرياضية.وكان أردوغان قد وجه دعوة مشابهة أيضا إلى نظيره الإيراني، إبراهيم رئيسي، لحضور فعاليات دورة "ألعاب التضامن الإسلامي".ويشار إلى أن هذه الدورة ستقام في ولاية قونية التركية، وسط البلاد، خلال الفترة من 9 - 18 أغسطس/ آب المقبل، وهي دورة ألعاب متعددة الجنسيات، تقام كل 4 سنوات في إطار دول منظمة التعاون الإسلامي، والتي تضم 57 دولة.
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أخبار العالم العربي, إيران, قطر, رجب طيب أردوغان
أردوغان يدعو أمير قطر لحضور دورة "ألعاب التضامن الإسلامي"
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وجّه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، الدعوة لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، لحضور النسخة الخامسة من دورة "ألعاب التضامن الإسلامي" المقامة في تركيا.
وأفادت وكالة الأناضول، مساء اليوم الأحد، بأن الرئيس التركي قد بعث رسالة خطية سلّمها وزير الشباب والرياضة محمد قصاب أوغلو، أثناء لقائه مع نائب أمير قطر، عبد الله بن حمد آل ثاني، وذلك بحسب بيان الديوان الأميري القطري.
واستعرض قصاب أوغلو وعبدالله بن حمد آل ثاني سبل تعزيز وتطوير التعاون بين دولتي قطر وتركيا
، خاصة في المجالات الشبابية والرياضية.
وكان أردوغان قد وجه دعوة مشابهة أيضا إلى نظيره الإيراني، إبراهيم رئيسي
، لحضور فعاليات دورة "ألعاب التضامن الإسلامي".
ويشار إلى أن هذه الدورة ستقام في ولاية قونية التركية، وسط البلاد، خلال الفترة من 9 - 18 أغسطس/ آب المقبل، وهي دورة ألعاب متعددة الجنسيات، تقام كل 4 سنوات في إطار دول منظمة التعاون الإسلامي، والتي تضم 57 دولة.