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الأردن… الجامعة العربية تبحث تأثير الإعلام الإلكتروني على الأجيال المقبلة
الأردن… الجامعة العربية تبحث تأثير الإعلام الإلكتروني على الأجيال المقبلة
يستعد الأردن لاستضافة اجتماعات إعلامية ينظمها قطاع الإعلام والاتصال بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع الهيئة العربية للبث الفضائي. 24.07.2022, سبوتنيك عربي
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العالم العربي
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ومن المقرر أن تنطلق الاجتماعات، يوم الثلاثاء، وتستمر حتى الخميس المقبل، بمشاركة ممثلين من الدول العربية، حسبما ذكرت وكالة "عمون" الأردنية، اليوم الأحد.ويشارك في الاجتماعات مسؤولين في قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، إضافة إلى ممثلي الهيئات العربية والاتحادات المعنية بشؤون الإعلام.ولفتت الوكالة إلى أن الاجتماعات تناقش العديد من القضايا الإعلامية وأبرزها دور الإعلام في مواجهة التطرف وتأثير الإعلام الإلكتروني والألعاب الإلكترونية على الأجيال المقبلة.
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العالم العربي

الأردن… الجامعة العربية تبحث تأثير الإعلام الإلكتروني على الأجيال المقبلة

10:08 GMT 24.07.2022
© Sputnik . Mohamed.Hamidaأسبوع التنمية المستدامة في الجامعة العربية
أسبوع التنمية المستدامة في الجامعة العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2022
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يستعد الأردن لاستضافة اجتماعات إعلامية ينظمها قطاع الإعلام والاتصال بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع الهيئة العربية للبث الفضائي.
ومن المقرر أن تنطلق الاجتماعات، يوم الثلاثاء، وتستمر حتى الخميس المقبل، بمشاركة ممثلين من الدول العربية، حسبما ذكرت وكالة "عمون" الأردنية، اليوم الأحد.
الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، و الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، 4 فبراير/ شباط 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2022
أبو الغيط يدين الهجوم على دهوك ويؤكد رفض الجامعة العربية الاعتداء على سيادة العراق
21 يوليو, 09:16 GMT
ويشارك في الاجتماعات مسؤولين في قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، إضافة إلى ممثلي الهيئات العربية والاتحادات المعنية بشؤون الإعلام.
ولفتت الوكالة إلى أن الاجتماعات تناقش العديد من القضايا الإعلامية وأبرزها دور الإعلام في مواجهة التطرف وتأثير الإعلام الإلكتروني والألعاب الإلكترونية على الأجيال المقبلة.
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