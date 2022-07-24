https://arabic.sputniknews.com/20220724/الأردن-الجامعة-العربية-تبحث-تأثير-الإعلام-الإلكتروني-على-الأجيال-المقبلة-1065480511.html
الأردن… الجامعة العربية تبحث تأثير الإعلام الإلكتروني على الأجيال المقبلة
الأردن… الجامعة العربية تبحث تأثير الإعلام الإلكتروني على الأجيال المقبلة
يستعد الأردن لاستضافة اجتماعات إعلامية ينظمها قطاع الإعلام والاتصال بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع الهيئة العربية للبث الفضائي. 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T10:08+0000
2022-07-24T10:08+0000
2022-07-24T10:08+0000
العالم العربي
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ومن المقرر أن تنطلق الاجتماعات، يوم الثلاثاء، وتستمر حتى الخميس المقبل، بمشاركة ممثلين من الدول العربية، حسبما ذكرت وكالة "عمون" الأردنية، اليوم الأحد.ويشارك في الاجتماعات مسؤولين في قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، إضافة إلى ممثلي الهيئات العربية والاتحادات المعنية بشؤون الإعلام.ولفتت الوكالة إلى أن الاجتماعات تناقش العديد من القضايا الإعلامية وأبرزها دور الإعلام في مواجهة التطرف وتأثير الإعلام الإلكتروني والألعاب الإلكترونية على الأجيال المقبلة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
الأردن… الجامعة العربية تبحث تأثير الإعلام الإلكتروني على الأجيال المقبلة
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يستعد الأردن لاستضافة اجتماعات إعلامية ينظمها قطاع الإعلام والاتصال بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع الهيئة العربية للبث الفضائي.
ومن المقرر أن تنطلق الاجتماعات، يوم الثلاثاء، وتستمر حتى الخميس المقبل، بمشاركة ممثلين من الدول العربية، حسبما ذكرت
وكالة "عمون" الأردنية، اليوم الأحد.
ويشارك في الاجتماعات مسؤولين في قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول
العربية، إضافة إلى ممثلي الهيئات العربية والاتحادات المعنية بشؤون الإعلام.
ولفتت الوكالة إلى أن الاجتماعات تناقش العديد من القضايا الإعلامية وأبرزها دور الإعلام في مواجهة التطرف وتأثير الإعلام الإلكتروني والألعاب الإلكترونية على الأجيال المقبلة
.