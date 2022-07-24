عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220724/الخارجية-الجزائرية-سنطرح-مجددا-مشاركة-سوريا-في-القمة-العربية-1065498047.html
الخارجية الجزائرية: سنطرح مجددا مشاركة سوريا في القمة العربية
الخارجية الجزائرية: سنطرح مجددا مشاركة سوريا في القمة العربية
أكد عبدالحميد عبداوي، المدير العام للاتصال والإعلام بوزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الأحد، أن بلاده ستطرح مجددا دعوة سوريا إلى المشاركة في القمة العربية... 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T15:20+0000
2022-07-24T15:20+0000
أخبار العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
الجزائر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0d/1058481060_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_0718f9bf439941723b44c734147ac52b.jpg
ونقلت قناة الميادين، مساء اليوم الأحد، عن عبداوي، أن الجزائر ستطرح مجددا مشاركة سوريا في القمة العربية، وذلك خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، المقرر في شهر أيلول/سبتمبر المقبل.وكان المدير العام للاتصال عبدالحميد عبداوي قد أعلن أن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، سيصل اليوم، إلى العاصمة السورية دمشق، بهدف إجراء مباحثات مع نظيره السوري، فيصل المقداد.وأكد الدبلوماسي الجزائري أن وزير خارجية بلاده سيلتقي بالرئيس السوري بشار الأسد، خلال هذه الزيارة، موضحا أن العلاقات السورية الجزائرية قد توطدت، في الآونة الأخيرة، خاصة بعد زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، إلى العاصمة الجزائر، في مطلع شهر يوليو/تموز الجاري، أثناء مشاركته في احتفالات الجزائر بالذكرى الستين لاستقلال البلاد، و التقى خلال هذه الزيارة بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ووزير الخارجية، رمطان لعمامرة.وكانت قناة الميادين قد نقلت عن فيصل المقداد أن الجزائر حريصة على مشاركة سوريا في جميع نشاطات الجامعة العربية، مؤكّداً أن علاقة سوريا بالجزائر "تاريخية وعميقة وقوية".وأعلن لعمامرة أن بلاده ستبذل قصارى جهدها بهدف لم الشمل وتقوية الروابط العربية، مشيرا إلى أن سوريا عضو مؤسس في جامعة الدول العربية، ويجب عودتها إلى شغل مقعدها فيها.وكان مجلس الجامعة العربية قد جمّد عضوية سوريا، على خلفية الحرب التي اندلعت فيها، وذلك في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، في وقت لفت محمود خليفة، المستشار العسكري للأمين العام لجامعة الدول العربية، في شهر شباط/فبراير الماضي، إلى أن عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة "ستكون قريبة".
https://arabic.sputniknews.com/20220723/مصدر-وزير-الخارجية-الجزائري-يصل-دمشق-غدا-في-زيارة-هي-الأولى-منذ-سنوات-1065468670.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0d/1058481060_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_2394a0b1fea8f9ce6c40597f56fd1cb8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الجزائر

الخارجية الجزائرية: سنطرح مجددا مشاركة سوريا في القمة العربية

15:20 GMT 24.07.2022
© Sputnik . Mohamed.Hamidaأسبوع التنمية المستدامة في الجامعة العربية
أسبوع التنمية المستدامة في الجامعة العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2022
© Sputnik . Mohamed.Hamida
تابعنا عبرTelegram
أكد عبدالحميد عبداوي، المدير العام للاتصال والإعلام بوزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الأحد، أن بلاده ستطرح مجددا دعوة سوريا إلى المشاركة في القمة العربية المقبلة.
ونقلت قناة الميادين، مساء اليوم الأحد، عن عبداوي، أن الجزائر ستطرح مجددا مشاركة سوريا في القمة العربية، وذلك خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، المقرر في شهر أيلول/سبتمبر المقبل.
وزارة الخارجية والمغتربين في سوريا - دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2022
مصدر: وزير الخارجية الجزائري يصل دمشق غدا في زيارة هي الأولى منذ سنوات
أمس, 21:36 GMT
وكان المدير العام للاتصال عبدالحميد عبداوي قد أعلن أن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، سيصل اليوم، إلى العاصمة السورية دمشق، بهدف إجراء مباحثات مع نظيره السوري، فيصل المقداد.
وأكد الدبلوماسي الجزائري أن وزير خارجية بلاده سيلتقي بالرئيس السوري بشار الأسد، خلال هذه الزيارة، موضحا أن العلاقات السورية الجزائرية قد توطدت، في الآونة الأخيرة، خاصة بعد زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، إلى العاصمة الجزائر، في مطلع شهر يوليو/تموز الجاري، أثناء مشاركته في احتفالات الجزائر بالذكرى الستين لاستقلال البلاد، و التقى خلال هذه الزيارة بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ووزير الخارجية، رمطان لعمامرة.
وكانت قناة الميادين قد نقلت عن فيصل المقداد أن الجزائر حريصة على مشاركة سوريا في جميع نشاطات الجامعة العربية، مؤكّداً أن علاقة سوريا بالجزائر "تاريخية وعميقة وقوية".
وأعلن لعمامرة أن بلاده ستبذل قصارى جهدها بهدف لم الشمل وتقوية الروابط العربية، مشيرا إلى أن سوريا عضو مؤسس في جامعة الدول العربية، ويجب عودتها إلى شغل مقعدها فيها.
وكان مجلس الجامعة العربية قد جمّد عضوية سوريا، على خلفية الحرب التي اندلعت فيها، وذلك في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، في وقت لفت محمود خليفة، المستشار العسكري للأمين العام لجامعة الدول العربية، في شهر شباط/فبراير الماضي، إلى أن عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة "ستكون قريبة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Украинские военнопленные в исправительном учреждении ДНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала