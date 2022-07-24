https://arabic.sputniknews.com/20220724/المحطة-الحرارية-في-حلب-تدخل-الخدمة-نهاية-العام-الحالي-1065503113.html
المحطة الحرارية في حلب تدخل الخدمة نهاية العام 2022
المحطة الحرارية في حلب تدخل الخدمة نهاية العام 2022
أنجزت ورشات العمل 50% من أعمال تأهيل المجموعة الأولى في المحطة الحرارية شرقي محافظة حلب في سوريا، ومن المتوقع دخولها الخدمة قبل نهاية العام الحالي 2022. 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T16:17+0000
2022-07-24T16:17+0000
2022-07-24T16:22+0000
أخبار سوريا اليوم
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ووأوضح وزير الكهرباء، غسان الزامل، خلال تفقده أعمال التأهيل والإصلاح للمجموعة الأولى في المحطة الحرارية أن الزيارة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس بشار الأسد لمتابعة أعمال إعادة تأهيل المحطة الحرارية، حسبما ذكرته الوكالة السورية للأنباء "سانا".ولفت الزامل إلى تواصل العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على إعادة تأهيل المجموعات الثانية والثالثة والرابعة في المحطة بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والشركات الصديقة العاملة في هذا المجال بما ينعكس إيجاباً على تحسين التغذية الكهربائية ودعم القطاعات الخدمية والاقتصادية في جميع المحافظات.وأشار إلى "تسارع العمل في المحطة حيث يتم تقديم التسهيلات كافة لإنجاز العمل ضمن البرنامج الزمني المحدد وبذل الجهود المضاعفة لتجاوز صعوبات العمل من قبل الشركة المنفذة ولجان الإشراف".
https://arabic.sputniknews.com/20220724/الخارجية-الجزائرية-سنطرح-مجددا-مشاركة-سوريا-في-القمة-العربية-1065498047.html
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أخبار سوريا اليوم
المحطة الحرارية في حلب تدخل الخدمة نهاية العام 2022
16:17 GMT 24.07.2022 (تم التحديث: 16:22 GMT 24.07.2022) تابعنا عبر
أنجزت ورشات العمل 50% من أعمال تأهيل المجموعة الأولى في المحطة الحرارية شرقي محافظة حلب في سوريا، ومن المتوقع دخولها الخدمة قبل نهاية العام الحالي 2022.
ووأوضح وزير الكهرباء، غسان الزامل، خلال تفقده أعمال التأهيل والإصلاح للمجموعة الأولى في المحطة الحرارية أن الزيارة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس بشار الأسد لمتابعة أعمال إعادة تأهيل المحطة الحرارية، حسبما ذكرته الوكالة السورية للأنباء "سانا
".
ولفت الزامل إلى تواصل العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على إعادة تأهيل المجموعات الثانية والثالثة والرابعة في المحطة بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والشركات الصديقة العاملة في هذا المجال بما ينعكس إيجاباً على تحسين التغذية الكهربائية ودعم القطاعات الخدمية والاقتصادية في جميع المحافظات.
وبين مدير المحطة الحرارية محمد مازن سماقية أن "أعمال التأهيل والصيانة في المجموعة الأولى تشمل المرجل والعنفة ومضخات التغذية وأنظمة التحكم الكهربائية والكابلات والمحولات والقواطع المختلفة".
وأشار إلى "تسارع العمل في المحطة
حيث يتم تقديم التسهيلات كافة لإنجاز العمل ضمن البرنامج الزمني المحدد وبذل الجهود المضاعفة لتجاوز صعوبات العمل من قبل الشركة المنفذة ولجان الإشراف".