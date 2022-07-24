https://arabic.sputniknews.com/20220724/بوتين-يعرب-للسيسي-عن-تقديره-لمبادرة-مصر-بتشكيل-لجنة-اتصال-وزارية-لتسوية-الأزمة-الأوكرانية-1065490264.html

بوتين يعرب للسيسي عن تقديره لمبادرة مصر بتشكيل لجنة اتصال وزارية لتسوية الأزمة الأوكرانية

بوتين يعرب للسيسي عن تقديره لمبادرة مصر بتشكيل لجنة اتصال وزارية لتسوية الأزمة الأوكرانية

‎ أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لنظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، عن تقديره لمبادرة مصر ‏لتشكيل لجنة الاتصال الوزارية في إطار جامعة الدول العربية لتسوية... 24.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-24T12:30+0000

2022-07-24T12:30+0000

2022-07-24T12:30+0000

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جاء ذلك خلال استقبال السيسي، اليوم الأحد، لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في القصر الرئاسي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك بحضور نائب الأخير، والسفير الروسي في القاهرة، غيورغي بوريسينكو، ونائب مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية الروسية، ماكسيم ماكسيموف، ووزير الخارجية المصري، سامح شكري، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.وأضاف البيان أن "لافروف أطلع السيسي على آخر تطورات الأوضاع بشأن الأزمة الأوكرانية، ومستجدات التحركات الروسية في هذا الإطار على المستوى الدولي، وفي هذا السياق، شدد الرئيس المصري على أهمية تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية للأزمة، مؤكدا دعم مصر لكافة المساعي التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسيا من أجل الحفاظ على الامن والاستقرار الدوليين، مع استعداد بلاده لدعم هذا المسار من خلال اتصالاتها وتحركاتها الدولية مع جميع القوى الفاعلة سواء في الإطار الثنائي أو المتعدد الأطراف".وطلب الرئيس المصري خلال لقائه مع لافروف "نقل تحياته إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مثمنا مسيرة التعاون الثنائي المتمثلة في المشروعات الروسية في مصر في إطار العلاقات المصرية الروسية، وفي مقدمتها إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية والمنطقة الصناعية الروسية في محور قناة السويس وغيرها من المشروعات الاستثمارية والاقتصادية بين البلدين في كافة القطاعات"، بحسب البيان المصري.وتناول لقاء الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم كذلك "بعض الموضوعات الثنائية في إطار علاقات التعاون المتميزة والتاريخية التي تجمع بين مصر وروسيا في مختلف المجالات خاصة التعاون في مجال قطاعات توريد الحبوب والغذاء، وكذلك قطاع البترول والغاز في ضوء الأزمة الراهنة في تلك القطاعات".وتشمل جولة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في أفريقيا كل من مصر وإثيوبيا وأوغندا والكونغو.تأتي زيارة وزير الخارجية الروسي إلى القاهرة، في خضم أزمة الغذاء التي يعيشها عدد من الدول الأفريقية، بسبب نقص واردات الغذاء من روسيا وأوكرانيا، على خلفية التوتر في البحر الأسود، والعقوبات الغربية المفروضة على موسكو.وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما. وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم. وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.

https://arabic.sputniknews.com/20220421/السيسي-الأزمة-الأوكرانية-كانت-كاشفة-ولم-أحجب-معلومة-عن-المصريين-1061470038.html

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