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مسؤول إيراني: صادراتنا إلى قطر ترتفع إلى مليار دولار

مسؤول إيراني: صادراتنا إلى قطر ترتفع إلى مليار دولار

توقع خورشید كزدرازي، مساعد رئيس غرفة التجارة الإيرانية القطرية المشتركة، اليوم الأحد، ارتفاع قيمة صادرات إيران إلى قطر إلى مليار دولار في العامين المقبلين. 24.07.2022, سبوتنيك عربي

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وذكرت وكالة إرنا، ظهر اليوم الأحد، أن تصريحات المسؤول الإيراني جاءت خلال زيارة الوفد التجاري الإيراني إلى قطر، موضحا أن الزيارة تمخضت عن افتتاح المركز التجاري الإيراني، وتعيين المستشار الاقتصادي الإيراني في قطر.وأشار كزدرازي إلى قيمة التجارة بين إيران وقطر، والتي تبلغ 400 مليون دولار حاليا، متوقعا ارتفاع قيمة صادرات بلاده إلى قطر لتبلغ مليار دولار خلال العامين المقبلين.وأكد خورشید كزدرازي أن "الوفد التجاري الإيراني المكون من رئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية علي رضا بيمان باك، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الإيرانية غلام حسين شافعي، وعدد من مسؤولين وناشطين اقتصاديين حضروا غرفة تجارة قطر واجتمعوا مع رجال الأعمال والناشطين الاقتصاديين فيها وتباحثوا معهم حول تسهيل التبادل التجاري والأنشطة الاقتصادية بين البلدين".وشدد مساعد رئيس غرفة التجارة الإيرانية القطرية المشتركة، على أن هذه الزيارة استمرت 5 أيام وحققت إنجازات كبيرة، مشيرا إلى ترحيب حكومة قطر بإطلاق سفينة ركاب بين الموانئ الجنوبية لإيران وقطر من أجل استخدامها لضيوف كأس العالم 2022.ولفت خورشید كزدرازي إلى أن استضافة قطر لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، فرصة فريدة لتطوير العلاقات التجارية بین بلاده وقطر.وكان أمير قطر أجرى اتصالا هاتفيا، الشهر الماضي، مع الرئيس الإيراني إبراهيم ‎رئيسي بحث خلاله العلاقات الثنائية والمفاوضات النووية.وحسب بيان الرئاسة الإيرانية، أكد رئيسي خلال المحادثة أن "التهم الغربية لإيران في وقت المفاوضات تظهر أن الغرب لا يلتزم بمتطلبات التفاوض الجاد والحقيقي".وأضاف: "يتطلب الاتفاق الدائم رفع العقوبات بالضمانات اللازمة والتخلي غير المشروط عن المطالبات التي لا أساس لها".واعتبر الرئيس الإيراني أن العقوبات الأحادية الجانب قاسية وغير مشروعة وغير عادلة وأن طهران عازمة للدفاع عن حقوقها، قائلا: "يجب بذل كل الجهود لرفع العقوبات بشكل كامل مع الضمانات اللازمة في هذا الصدد".بدوره، أكد أمير قطر، أن الدوحة تدعم موقف طهران في نيل حقوقها وترحب بمبادرات إیران من أجل إجراء موندیال قطر بشکل أفضل.وفي السياق، ذكرت وكالة الأنباء القطرية أنه جرى، خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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