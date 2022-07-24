https://arabic.sputniknews.com/20220724/وزير-الخارجية-الجزائري-يصل-إلى-سوريا-في-زيارة-عمل-تستمر-يومين-صورة-1065500792.html

وزير الخارجية الجزائري يصل إلى سوريا في زيارة عمل تستمر يومين... صورة

وزير الخارجية الجزائري يصل إلى سوريا في زيارة عمل تستمر يومين... صورة

وصل وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، اليوم الأحد، إلى العاصمة السورية دمشق في زيارة عمل تستمر يومين. 24.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-24T15:43+0000

2022-07-24T15:43+0000

2022-07-24T15:43+0000

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وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، كان في استقبال لعمامرة في مطار دمشق الدولي، نظيره السوري فيصل المقداد.ومن المنتظر أن يتم يلتقي عمامرة بالسلطات العليا في سوريا. حسبما أفادت الوكالة.ووفقا للوكالة، تأتي زيارة لعمامرة إلى دمشق في أعقاب الزيارة التي قام بها وزير الخارجية السوري إلى الجزائر مؤخرا للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ60 لاستقلال البلاد. والتقى المقداد خلال الزيارة بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، فضلا عن جلسة عمل جمعته مع رمطان لعمامرة.وفي وقت سابق اليوم، أكد عبدالحميد عبداوي، المدير العام للاتصال والإعلام بوزارة الخارجية الجزائرية، أن بلاده ستطرح مجددا دعوة سوريا إلى المشاركة في القمة العربية المقبلة.وكان لعمامرة قد صرح مرارا بأن بلاده ستبذل قصارى جهدها بهدف لم الشمل وتقوية الروابط العربية، مشيرا إلى أن سوريا عضو مؤسس في جامعة الدول العربية، ويجب عودتها إلى شغل مقعدها فيها.وكان مجلس الجامعة العربية قد جمّد عضوية سوريا، على خلفية الحرب التي اندلعت فيها، وذلك في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، في وقت لفت محمود خليفة، المستشار العسكري للأمين العام لجامعة الدول العربية، في شهر شباط/فبراير الماضي، إلى أن عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة "ستكون قريبة".

https://arabic.sputniknews.com/20220724/الخارجية-الجزائرية-سنطرح-مجددا-مشاركة-سوريا-في-القمة-العربية-1065498047.html

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