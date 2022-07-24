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https://arabic.sputniknews.com/20220724/يائير-لابيد-تم-تحديد-105-حالات-إصابة-بمرض-جدري-القردة-في-إسرائيل-1065480613.html
يائير لابيد: تم تحديد 105 حالات إصابة بمرض جدري القردة في إسرائيل
يائير لابيد: تم تحديد 105 حالات إصابة بمرض جدري القردة في إسرائيل
كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الأحد، عن عدد الحالات المصابة بجدري القردة في بلاده، والتي قدرها بـ 105 حالات. 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T10:07+0000
2022-07-24T10:07+0000
العالم العربي
أخبار إسرائيل اليوم
جدري القردة
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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، عن لابيد في مستهل الجلس الحكومية الأسبوعية، أن هناك حوالي 105 حالات مصابة بجدري القردة، وأن بلاده اشترت 10000 جرعة لقاح.وشدد لابيد على أنه من المفترض وصول 5000 جرعة منها إلى إسرائيل الأسبوع المقبل، وبأنه فور وصول تلك اللقاحات، ستبدأ وزارة الصحة في تطعيم السكان المعرضين للخطر.وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد أعلنت، أمس السبت، أن حوالي 5000 لقاح ضد مرض جدري القردة ستصل إلى إسرائيل الأسبوع المقبل، على أن تصل 5000 لقاح آخر في وقت لاحق.وناشدت الوزارة أي مواطن يعاني من الحمى والبثور، أو كان على اتصال وثيق بشخص يشتبه في إصابته بفيروس جدري القردة، الاتصال بالطبيب على الفور.وجدري القردة هو مرض فيروسي يظهر عادة في الحمى والطفح الجلدي وتضخم الغدد الليمفاوية.
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العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم, جدري القردة

يائير لابيد: تم تحديد 105 حالات إصابة بمرض جدري القردة في إسرائيل

10:07 GMT 24.07.2022
© AFP 2022 / CHARLES BOUESSELجدري القرود في أفريقيا
جدري القرود في أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2022
© AFP 2022 / CHARLES BOUESSEL
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كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الأحد، عن عدد الحالات المصابة بجدري القردة في بلاده، والتي قدرها بـ 105 حالات.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، عن لابيد في مستهل الجلس الحكومية الأسبوعية، أن هناك حوالي 105 حالات مصابة بجدري القردة، وأن بلاده اشترت 10000 جرعة لقاح.
وشدد لابيد على أنه من المفترض وصول 5000 جرعة منها إلى إسرائيل الأسبوع المقبل، وبأنه فور وصول تلك اللقاحات، ستبدأ وزارة الصحة في تطعيم السكان المعرضين للخطر.
وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد أعلنت، أمس السبت، أن حوالي 5000 لقاح ضد مرض جدري القردة ستصل إلى إسرائيل الأسبوع المقبل، على أن تصل 5000 لقاح آخر في وقت لاحق.
وناشدت الوزارة أي مواطن يعاني من الحمى والبثور، أو كان على اتصال وثيق بشخص يشتبه في إصابته بفيروس جدري القردة، الاتصال بالطبيب على الفور.
وجدري القردة هو مرض فيروسي يظهر عادة في الحمى والطفح الجلدي وتضخم الغدد الليمفاوية.
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