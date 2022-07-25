https://arabic.sputniknews.com/20220725/أردوغان-لا-مانع-من-إجراء-اتصالات-ولقاءات-على-مستوى-عالي-مع-مصر-1065565350.html
أردوغان: لا مانع من إجراء اتصالات ولقاءات على مستوى عال مع مصر
أردوغان: لا مانع من إجراء اتصالات ولقاءات على مستوى عال مع مصر
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الاثنين، أنه "لا مانع من إقامة اتصالات ولقاءات على مستوى رفيع مع مصر". 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T19:13+0000
2022-07-25T19:13+0000
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وقال أردوغان، في لقاء مع قناة "تي.آر.تي" التركية، إنه "لا يوجد مانع من إجراء اتصالات ولقاءات على مستوى عالٍ مع مصر"، معتبرا أن "لقاءات تحسين العلاقات مع مصر مستمرة، ولا عوائق كبيرة تمنع ذلك".وكان وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، قال إن بلاده ستخطو قريبا نحو الأمام في علاقاتها مع مصر، فيما أعرب عن تضامنه مع المملكة العربية السعودية في اليمن.كما أعلن تشاويش أوغلو، في تصريحات مع قناة "تي آر تي" التركية، الخميس الماضي، "دخول العلاقات بين بلاده ودول الخليج مرحلة إيجابية، تشهد زيادة في التعاون الثنائي".وقال تشاويش أوغلو،"علاقاتنا مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تتقدم وتتطور بشكل جيد للغاية، لكن العملية مع مصر تسير بشكل بطيء نسبيا"، متابعا: "نرغب أن تكون الخطوات الإيجابية المتخذة في كافة المجالات، دائمة وتستمر بشكل متزايد".وقررت تركيا مؤخرا تحسين علاقاتها مع السعودية والإمارات ومصر وإسرائيل في ظل سعيها لجذب التجارة والاستثمارات لمواجهة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
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أخبار تركيا اليوم, أخبار مصر الآن
أردوغان: لا مانع من إجراء اتصالات ولقاءات على مستوى عال مع مصر
19:13 GMT 25.07.2022 (تم التحديث: 19:22 GMT 25.07.2022) تابعنا عبر
يتبع
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الاثنين، أنه "لا مانع من إقامة اتصالات ولقاءات على مستوى رفيع مع مصر".
وقال أردوغان، في لقاء مع قناة "تي.آر.تي" التركية، إنه "لا يوجد مانع من إجراء اتصالات ولقاءات على مستوى عالٍ مع مصر"، معتبرا أن "لقاءات تحسين العلاقات مع مصر مستمرة، ولا عوائق كبيرة تمنع ذلك".
وكان وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، قال إن بلاده ستخطو قريبا نحو الأمام في علاقاتها مع مصر
، فيما أعرب عن تضامنه مع المملكة العربية السعودية في اليمن.
كما أعلن تشاويش أوغلو، في تصريحات مع قناة "تي آر تي" التركية، الخميس الماضي، "دخول العلاقات بين بلاده ودول الخليج مرحلة إيجابية، تشهد زيادة في التعاون الثنائي".
وقال تشاويش أوغلو،"علاقاتنا مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تتقدم وتتطور بشكل جيد للغاية، لكن العملية مع مصر تسير بشكل بطيء نسبيا
"، متابعا: "نرغب أن تكون الخطوات الإيجابية المتخذة في كافة المجالات، دائمة وتستمر بشكل متزايد".
وقررت تركيا مؤخرا تحسين علاقاتها مع السعودية والإمارات ومصر وإسرائيل في ظل سعيها لجذب التجارة والاستثمارات لمواجهة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.