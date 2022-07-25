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https://arabic.sputniknews.com/20220725/الخارجية-الصينية-يجب-على-واشنطن-أن-تخلق-شروطا-مواتية-لمفاوضات-موسكو-وكييف-1065518447.html
الخارجية الصينية: يجب على واشنطن أن تخلق شروطا مواتية لمفاوضات موسكو وكييف
الخارجية الصينية: يجب على واشنطن أن تخلق شروطا مواتية لمفاوضات موسكو وكييف
علقت الخارجية الصينية على الإعلان المحتمل من قبل الولايات المتحدة بشأن اعتبار روسيا راع للإرهابـ، قائلة، إنه يجب أن تخلق واشنطن شروطا مواتية لمفاوضات موسكو... 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T08:16+0000
2022-07-25T08:32+0000
العالم
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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين في إفادة صحفية يوم الاثنين إن الصين ترحب بـ "صفقة الغذاء" بين روسيا وأوكرانيا، وتؤيد بكين الدور الإيجابي للأمم المتحدة في هذه العملية.وقال الدبلوماسي إن "الصين ترحب بالاتفاق ذي الصلة".في الوقت نفسه، أوصى وانغ وين بين، ردا على سؤال حول متى تتوقع الصين بدء إمدادات الحبوب من الموانئ الأوكرانية غير المحظورة، أجاب أنه يجب الاتصال بالإدارات ذات الصلة في البلاد.ووقع ممثلو روسيا وأوكرانيا، الجمعة، بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على اتفاقية في تركيا تسمح لكييف باستئناف شحنها للحبوب من البحر الأسود إلى السوق العالمية.وتوصل الأطراف المشاركة في المفاوضات التي جرت في إسطنبول إلى اتفاق مبدئي من شأنه أن يمكّن أوكرانيا من تصدير 22 مليون طن من الحبوب والمنتجات الزراعية الضرورية الأخرى والتي كانت عالقة في موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.وتتهم روسيا سلطات كييف بزرع الألغام في البحر الأسود، ما يعيق حركة سفن الشحن؛ موضحة أن أوكرانيا حرقت عمداً مخازن للحبوب في ميناء ماريوبول بجمهورية دونيتسك (عندما كانت تسيطر عليه)، بغية اتهام موسكو بتعمد استهداف المرفأ.
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الخارجية الصينية: يجب على واشنطن أن تخلق شروطا مواتية لمفاوضات موسكو وكييف

08:16 GMT 25.07.2022 (تم التحديث: 08:32 GMT 25.07.2022)
CC0 / WhisperToMe / الخارجية الصينية
الخارجية الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2022
CC0 / WhisperToMe /
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علقت الخارجية الصينية على الإعلان المحتمل من قبل الولايات المتحدة بشأن اعتبار روسيا راع للإرهابـ، قائلة، إنه يجب أن تخلق واشنطن شروطا مواتية لمفاوضات موسكو وكييف.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين في إفادة صحفية يوم الاثنين إن الصين ترحب بـ "صفقة الغذاء" بين روسيا وأوكرانيا، وتؤيد بكين الدور الإيجابي للأمم المتحدة في هذه العملية.
وقال الدبلوماسي إن "الصين ترحب بالاتفاق ذي الصلة".
في الوقت نفسه، أوصى وانغ وين بين، ردا على سؤال حول متى تتوقع الصين بدء إمدادات الحبوب من الموانئ الأوكرانية غير المحظورة، أجاب أنه يجب الاتصال بالإدارات ذات الصلة في البلاد.
ووقع ممثلو روسيا وأوكرانيا، الجمعة، بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على اتفاقية في تركيا تسمح لكييف باستئناف شحنها للحبوب من البحر الأسود إلى السوق العالمية.
وتوصل الأطراف المشاركة في المفاوضات التي جرت في إسطنبول إلى اتفاق مبدئي من شأنه أن يمكّن أوكرانيا من تصدير 22 مليون طن من الحبوب والمنتجات الزراعية الضرورية الأخرى والتي كانت عالقة في موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.
وتتهم روسيا سلطات كييف بزرع الألغام في البحر الأسود، ما يعيق حركة سفن الشحن؛ موضحة أن أوكرانيا حرقت عمداً مخازن للحبوب في ميناء ماريوبول بجمهورية دونيتسك (عندما كانت تسيطر عليه)، بغية اتهام موسكو بتعمد استهداف المرفأ.
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