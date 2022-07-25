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https://arabic.sputniknews.com/20220725/جنرال-أمريكي-يحذر-من-انهيار-الجيش-الأوكراني-بسبب-نقص-الكوادر-1065558328.html
جنرال أمريكي يحذر من انهيار الجيش الأوكراني بسبب "نقص الكوادر"
جنرال أمريكي يحذر من انهيار الجيش الأوكراني بسبب "نقص الكوادر"
قال الجنرال الأمريكي المتقاعد دانيال ديفيس إن "القوات المسلحة الأوكرانية معرضة لخطر الانهيار إذا استمرت في تكبد خسائر فادحة". 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T15:42+0000
2022-07-25T15:42+0000
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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ونقل موقع "1945" عن الضابط: "تخسر القوات الأوكرانية المسلحة أكثر المقاتلين احترافية كل يوم، وفقدت كييف جزءًا كبيرًا من الأفراد المدربين في معركة ماريوبول".وأضاف ديفيس: "في الوقت نفسه، بدلاً من الجنود المتعاقدين ذوي الخبرة، يتعين على القوات أن تأخذ مجندين لم يحملوا سلاحًا في أيديهم مطلقًا".وأردف: "20% فقط من الأفراد العسكريين الشباب المنضمين إلى القوات الأوكرانية لهم خبرات سابقة في حمل السلاح، وفقًا لدراسة أجراها معهد "مودرن وور".وأشار ديفيس إلى أنه "لا يمكنك إعداد قادة متمرسين، فهم بحاجة إلى تدريب في غضون فترة زمنية معينة، وكلما فقدت أوكرانيا المزيد من الاختصاصيين في المناصب القيادية، قلّ استعداد القوات العامة للقتال".
https://arabic.sputniknews.com/20220725/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-زوارق-أوكرانية-حاولت-التسلل-إلى-مصب-نهر-دنيبر-1065531430.html
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أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

جنرال أمريكي يحذر من انهيار الجيش الأوكراني بسبب "نقص الكوادر"

15:42 GMT 25.07.2022
© Photo / U.S. Army Europeجنود الجيش الأوكراني
جنود الجيش الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2022
© Photo / U.S. Army Europe
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قال الجنرال الأمريكي المتقاعد دانيال ديفيس إن "القوات المسلحة الأوكرانية معرضة لخطر الانهيار إذا استمرت في تكبد خسائر فادحة".
ونقل موقع "1945" عن الضابط: "تخسر القوات الأوكرانية المسلحة أكثر المقاتلين احترافية كل يوم، وفقدت كييف جزءًا كبيرًا من الأفراد المدربين في معركة ماريوبول".
وأضاف ديفيس: "في الوقت نفسه، بدلاً من الجنود المتعاقدين ذوي الخبرة، يتعين على القوات أن تأخذ مجندين لم يحملوا سلاحًا في أيديهم مطلقًا".
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وأردف: "20% فقط من الأفراد العسكريين الشباب المنضمين إلى القوات الأوكرانية لهم خبرات سابقة في حمل السلاح، وفقًا لدراسة أجراها معهد "مودرن وور".

من الصعب المبالغة في تقدير الضرر الذي لحق بالجيش الأوكراني، وهذا ينطبق بشكل خاص على القادة التكتيكيين على مستوى فصيلة وسرية وكتيبة، والخسائر تحرم كييف من الفرصة لتنظيم هجوم مضاد.

وأشار ديفيس إلى أنه "لا يمكنك إعداد قادة متمرسين، فهم بحاجة إلى تدريب في غضون فترة زمنية معينة، وكلما فقدت أوكرانيا المزيد من الاختصاصيين في المناصب القيادية، قلّ استعداد القوات العامة للقتال".
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