https://arabic.sputniknews.com/20220725/جنوب-أفريقيا-تطلب-من-الإمارات-تسليم-الأخوين-غوبتا-نهبا-المليارات-من-الحكومة-1065557460.html
جنوب أفريقيا تطلب من الإمارات تسليم الأخوين غوبتا... نهبا المليارات من الحكومة
جنوب أفريقيا تطلب من الإمارات تسليم الأخوين غوبتا... نهبا المليارات من الحكومة
قدمت جنوب أفريقيا اليوم الاثنين، طلبا للإمارات، لتسليمها الأخوين غوبتا، المطلوبين بتهمة نهب مليارات الدولارات من كيانات حكومية. 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T15:28+0000
2022-07-25T15:28+0000
2022-07-25T15:28+0000
جنوب أفريقيا
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وقال وزير العدل رونالد لامولا للصحفيين: "تلقينا طلبا من المدير الوطني للنيابات العامة لتسليم الأخوين غوبتا من الإمارات العربية المتحدة إلى جمهورية جنوب أفريقيا، ومحاكمتهما بتهمتي الاحتيال وغسيل الأموال".وأضاف لامولا خلال الإفادة التي ألقاها في العاصمة، بريتوريا: "يمكننا أن نؤكد أن طلب التسليم قد تم تقديمه على النحو الواجب إلى السلطة المركزية في الإمارات العربية المتحدة"، بحسب وكالة "بلومبيرغ".قُبض على راجيش وأتول غوبتا في الإمارات في أوائل يونيو/ حزيران. إنهما مطلوبان بتهم غسل الأموال والاحتيال، وتم اعتقالهما بعد أن وضعتهما منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، على قائمة المطلوبين في فبراير/ شباط.وقالت المديرة الوطنية للنيابة العامة شاميلا باتوحي في إفادة اليوم الاثنين، إن الموعد النهائي لتقديم طلب التسليم الرسمي كان الثاني من أغسطس/ آب.وفصل تحقيق قضائي في الكسب غير المشروع للدولة امتد لأكثر من ثلاث سنوات، الروابط الوثيقة بين الأخوين، والرئيس السابق جاكوب زوما.ويزعم شهود عيان أنهم عملوا معا لسرقة الأموال من شركات النقل والطاقة والسلاح التابعة للدولة، وقرروا بشكل مشترك من سيتم تعيينه في مجلس الوزراء. نفى زوما والأخوان ارتكاب أي مخالفات.قالت باتوحي إن تقديم طلب التسليم هو "معلم مهم في التزام هيئة الادعاء الوطنية بمحاسبة مرتكبي القبض على الدولة ودعم سيادة القانون".وأضافت أن النيابة العامة الوطنية ستواصل التعاون مع نظرائها في الإمارات ودعمهم، لضمان مواجهة الأخوين غوبتا للعدالة في جنوب أفريقيا، رغم أن العملية قد تستغرق أشهر عدة.
https://arabic.sputniknews.com/20220719/استدعاء-رئيس-جنوب-أفريقيا-للتحقيق-في-مزاعم-خطف-وتستر-على-سرقة-1065293361.html
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جنوب أفريقيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
جنوب أفريقيا تطلب من الإمارات تسليم الأخوين غوبتا... نهبا المليارات من الحكومة
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قدمت جنوب أفريقيا اليوم الاثنين، طلبا للإمارات، لتسليمها الأخوين غوبتا، المطلوبين بتهمة نهب مليارات الدولارات من كيانات حكومية.
وقال وزير العدل رونالد لامولا للصحفيين: "تلقينا طلبا من المدير الوطني للنيابات العامة لتسليم الأخوين غوبتا من الإمارات العربية المتحدة إلى جمهورية جنوب أفريقيا، ومحاكمتهما بتهمتي الاحتيال وغسيل الأموال".
وأضاف لامولا خلال الإفادة التي ألقاها في العاصمة، بريتوريا: "يمكننا أن نؤكد أن طلب التسليم قد تم تقديمه على النحو الواجب إلى السلطة المركزية في الإمارات العربية المتحدة"، بحسب وكالة
"بلومبيرغ".
قُبض على راجيش وأتول غوبتا في الإمارات
في أوائل يونيو/ حزيران. إنهما مطلوبان بتهم غسل الأموال والاحتيال، وتم اعتقالهما بعد أن وضعتهما منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، على قائمة المطلوبين في فبراير/ شباط.
وقالت المديرة الوطنية للنيابة العامة شاميلا باتوحي في إفادة اليوم الاثنين، إن الموعد النهائي لتقديم طلب التسليم الرسمي كان الثاني من أغسطس/ آب.
وفصل تحقيق قضائي في الكسب غير المشروع للدولة امتد لأكثر من ثلاث سنوات، الروابط الوثيقة بين الأخوين، والرئيس السابق جاكوب زوما
.
ويزعم شهود عيان أنهم عملوا معا لسرقة الأموال من شركات النقل والطاقة والسلاح التابعة للدولة، وقرروا بشكل مشترك من سيتم تعيينه في مجلس الوزراء. نفى زوما والأخوان ارتكاب أي مخالفات.
قالت باتوحي إن تقديم طلب التسليم هو "معلم مهم في التزام هيئة الادعاء الوطنية بمحاسبة مرتكبي القبض على الدولة ودعم سيادة القانون".
وأضافت أن النيابة العامة الوطنية ستواصل التعاون مع نظرائها في الإمارات ودعمهم، لضمان مواجهة الأخوين غوبتا للعدالة في جنوب أفريقيا، رغم أن العملية قد تستغرق أشهر عدة.