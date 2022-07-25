https://arabic.sputniknews.com/20220725/زيادة-ساعات-انقطاع-الكهرباء-وعجز-التوليد-بالشبكة-العامة-في-ليبيا-صور-وفيديو-1065557695.html

زيادة ساعات انقطاع الكهرباء وعجز التوليد بالشبكة العامة في ليبيا... صور وفيديو

زيادة ساعات انقطاع الكهرباء وعجز التوليد بالشبكة العامة في ليبيا... صور وفيديو

زادت ساعات طرح أحمال الكهرباء في ليبيا وغابت الكهرباء لفترات طويلة وصلت لأكثر من 12 ساعة في اليوم الواحد في أغلب المدن والمناطق السكنية في البلاد. 25.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-25T15:47+0000

2022-07-25T15:47+0000

2022-07-25T16:00+0000

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أخبار العالم العربي

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يرجع بعض الخبراء السبب وراء ذلك العجز في الشبكة العامة، بسبب الاعتصامات المتكررة التي أدت إلى إغلاق الحقول والموانئ النفطية التي توفر كميات الغاز لعمل محطات الكهرباء، والبعض الآخر يرجع السبب إلى تهالك الشبكة العامة وانهيارها بسبب الحرب التي طالت أجزاء كثيرة من الشبكات الكهربائية في البلاد لوقوعها في مناطق الاشتباكات.توجهنا بتساؤلاتنا لإدارة التحكم الجهوي بالمنطقة الشرقية في منطقة الكويفية بنغازي عن الأسباب الحقيقية لانقطاع التيار الكهربائي.وقال المهندس مصطفى الشركسي مدير دائرة التشغيل بإدارة التحكم الجهوي الشرقية في تصريح خاص لـ"سبوتنيك": "مهام غرفة التشغيل بدائرة التحكم تتمثل في المحافظة على استقرار الشبكة الكهربائية من حيث التردد والجهد حتى يصل للمستهلك في قيم معينة".وأضاف أن عملية طرح الأحمال يتم اللجوء إليها بشكل طارئ نتيجة لبعض المشاكل منها خروج وحدات التوليد أو نقص أمدادات الغاز أو الوقود، حيث تمتد مهام غرفة التحكم الجهوي على كامل المنطقة الشرقية حتى مدينة الكفرة جنوبا والحدود المصرية شرقا.تفاقم المشكلة والوعود بالانفراجات القريبةوأكد الشركسي أن المشكلة الحالية في عمليات طرح الأحمال تتمثل في نقص إمدادات الغاز من شركة سرت نتيجة لبعض المشاكل التي تعاني منها الشركة، تم على إثرها تخفيض التزويد بالغاز للشركة العامة للكهرباء، ونتج عن ذلك خروج بعض الوحدات وتخفيض أحمال بعض الوحدات الأخرى.وتابع المسؤول أن "النقطة الثانية هي خروج بعض الوحدات العاملة بالشبكة نتيجة بعض العمرات لها استعدادا لفترة الذروة الصيفية المتوقعة في أغسطس (آب) القادم".وأشار إلى أن ذلك يأتي "بالإضافة إلى ارتفاع الأحمال بشكل كبير مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي"، لافتا إلى أن حجم الاستهلاك زاد لأكثر من 200 ميغاوات.وأوضح أن هذه القيمة إضافة مجهدة للشبكة العامة، وتم اتخاذ عدة إجراءات للمحافظة على الشبكة منها تغيير بعض الوحدات العاملة بالغاز إلى وقود نتيجة نقص إمدادات الغاز، ونقل أحمال مدينة طبرق وربطها بالشبكة المصرية ومن ثم نقل أحمال منطقة التميمي للشبكة المصرية، وذلك لتخفيف بعض الأحمال من الجزء الشرقي من الشبكة العامة، ولا يزال هناك عجزا كبيرا يصل في بعض الأحيان إلى 900 ميغاوات، ومشكلة العجز بدأت منذ شهر يونيو/حزيران الماضي ومستمرة حتى الآن.وتابع أن الوحدات العاملة بالشبكة حاليا هي الوحدة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والوحدة البخارية لمحطة شمال بنغازي، تقدر إنتاجيتها ما بين 650-680 ميغاوات، الوحدة السادسة نتيجة نقص إمدادات الغاز خفض إنتاجها من 200 ميغاوات إلى 120 ميغاوات، تم الخروج بالوحدة الرابعة بعد تعديل مستوى الغاز فيها، أما محطة الزويتينة تعمل بوحدتين إنتاجيتين الثالثة والسادسة بقيمة إجمالية تصل إلى 180 ميغاوات ومحطة السرير الغربي بقدرة إنتاجية تتجاوز الـ400 ميغاوات نتيجة لانخفاض الوقود للمحطة خرجت إحدى الوحدات وتم فقد ما يقدر بـ 200 ميغاوات، وتسبب نقص الوقود في فقدان إنتاجية تقدر من 600-650 ميغاوات.وأشار إلى جاهزيتهم خلال هذه الفترة لتشغيل الوحدات التي تعمل بالغاز بعد عودة الشركات النفطية للعمل مجددا، خلال الأسبوع المقبل سيكون هناك انفراج كبير في موضوع الغاز الوقود وستكون الوحدة السادسة بمحطة الزويتينة جاهزة للعمل، وكذلك الوحدة الثانية بمحطة السرير ووحدة واحدة من محطة شمال بنغازي سوف تكون جاهزة للعمل الأسبوع المقبل، ربما ستدخل على الشبكة خلال الأسبوع المقبل ما يقدر بـ 500 ميغاوات وهذه القيمة مع العجز الحالي سوف يكون العجز فقط 150 ميغاوات، وبالتالي سوف تقل ساعات طرح الأحمال والتي تجاوزت العشر ساعات لكل منطقة، وربما سيكون الطرح القادم من ساعتين لثلاث ساعات وليست يوميا موزعة على المناطق بشكل متساو.ولفت إلى أن محطة شمال بنغازي هي محطة غازية بعدد ستة وحدات بالإضافة لوحدتين بخاريتين والتي تعمل منها حاليا هي وحدة بخارية وأربع وحدات غازية، خلال الفترة الماضية محاولين تشغيل إحدى الوحدات المتوقفة منذ سنوات، ولكن سرعان ما خرجت بسبب تهالكها وتوقفها لسنوات، ولكن أكد أن الجهود متواصلة للدخول بوحدة قادمة خلال الأسبوع المقبل ليصل الإنتاج إلى 750 ميغاوات في محطة شمال بنغازي.وأن محطة الزويتينة الإنتاجية تعاني من خروج الوحدة الخامسة للعمرة وبعد الصيانة وجهود الفنيين دخلت للشبكة العامة، والوحدة السادسة متوقفة بسبب نقص تزويد الغاز، وتقدر إنتاجيتها بـ 260 ميغاوات، مع توفر الغاز سوف تدخل الوحدة السادسة والتي تقدر إنتاجيتها بـ 250 ميغاوات، سوف تصل قدرتها الإنتاجية إلى 400 ميغاوات.وأضاف أن محطة السرير الغربي تتكون من وحدتين إنتاجيتين تقدر إنتاجية كل واحدة منها بـ 240 ميغاوات واحدة تعمل والأخرى متوقفة بسبب نقص الوقود، سوف ترتفع إنتاجيتها مطلع الأسبوع المقبل لتصل إلى 400 ميغاوات.لافتا إلى أن محطة طبرق تشهد خلال هذه الفترة اختبارات تشغيلية للوحدة الغازية الجديدة التي سوف تدخل على الشبكة العامة في نهاية شهر يوليو/تموز الجاري وسوف تستقر في العمل الرسمي في منتصف أغسطس المقبل بقدرة إنتاجية تقدر بـ 185 ميغاوات وسوف تسهم بدخولها على الشبكة إلى نسبة صفر عجز في الفترة القادمة تحديدا خلال فصل الشتاء المقبل.عندما توجهنا إلى مدينة طبرق التي تبعد شرقي مدينة بنغازي بمسافة 500 كم لمتابعة أعمال إنشاء المحطة الغازية الجديدة، وعندما قمنا بزيارة محطة طبرق الجديدة والتي يتم تنفيذها عن طريق شركة ميتكا اليونانية METKA ومقابلة المدير اليوناني "يني باسيس" الذي رفض الإدلاء بأي تصريحات حاليا، والجدير بالذكر أن محطة طبرق الغازية الجديدة سوف تشهد نهاية يوليو الجاري دخول الوحدة الأولى بقدرة إنتاجية تقدر بـ 185 ميغاوات حسب تصريحات مدير المهندس مصطفى الشركسي مدير دائرة التشغيل بإدارة التحكم الجهوي الشرقية.التعديات على الشبكة وغياب القانونفي هذا الإطار أكد المهندس موسى السليماني مدير الاعلام بالشركة العامة للكهرباء في المنطقة الشرقية أن مشكلة انهيار الشبكة مشكلة قديمة وانطلقت منذ انطلاق ثورة فبراير/شباط عام 2011 والتي تتمثل في عدم مقدرة الشركات الأجنبية من الدخول للبلاد بسبب ظروف الحرب، مع العلم بأن القدرة التشغيلية لوحدات التوليد والتي تعمل تقريبا معدل عمل كحد أقصى يقدر بـ 33 ألف ساعة وبالتالي يجب أن تخرج هذه الوحدات في صيانة كاملة، وهذا ما لم يحدث نتيجة ظروف الحرب، حيث لجأت الشركة لأعمال صيانة مؤقتة عن طريق التواصل مع الشركات عن طريق الإنترنت، مع العلم أن هذه الوحدات عملت بمعدلات مضاعفة فوق قدرتها وطاقتها التشغيلية، لأن الشركات الأجنبية لا تستطيع الدخول إلى البلاد، وبالتالي توقفت الصيانة المطلوبة لهذه الوحدات.وأضاف السليماني في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" أن التمدد العمراني الذي حدث في الفترة الماضية دون رقابة أو الحصول على أذونات وموافقات من الدولة لعمل الوصلات الكهربائية القانونية، ومن هنا أصبح هناك زيادة في الطلب وكل زيادة في الطلب تسبب عجز في الشبكة العامة، والشبكة لا تستطيع تحمل هذه الأحمال بالكامل منها السكني والتجاري والصناعي التي تعمل من دون تخطيط لها.ولفت إلى أن هناك بعض المشاريع توقفت بعد فبراير ولم يتم استكمالها بسبب التعديات التي تعرض لها المخطط العام، وتوزيع المسارات كمخططات سكنية عشوائية، مضيفا أن الشركة لا تطمح للوصول لمعدلات كبيرة من الإنتاج في مقابل غياب محطات التوزيع حتى يتم استهلاك المنتج ولا نقع في مشاكل التوزيع، وأن التوزيع في الوقت الحالي شبه متوقف تماما، متأملا أن يتم استكمال الخطوط المتوقفة وإنتاج خطوط جديدة حتى يتم تصريف الطاقة بالشكل المطلوب.وأوضح بأن هناك غياب الوعي بضرورة ترشيد الاستهلاك، لأن الاستهلاك كبير جدا وصل لأكثر من 8000 ميغاوات، وهذا الرقم كبير مقارنة بعدد السكان ومقارنة بدول الجوار بسبب غياب الترشيد في الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى سعر التعريفة في الكيلو وات، بالإضافة لخروج أحياء ومناطق سكنية جديدة بدون رقابة أو دفع لفواتير الكهرباء.مشددا على أن كل هذه الإشكاليات لن تُحل حتى تقوم الدولة بشكلها الصحيح المتمثلة في تشديد الرقابة على المنافذ وأن لن يتم دخول أي أجهزة إلا طبقا للمواصفات الاقتصادية، بالإضافة إلى السيطرة على التمدد العمراني خارج المخطط العام، وأن يكون التخطيط عن طريق الدولة وبشكل رسمي، كما شدد على ضرورة الإسراع في صيانة وتنفيذ المحطات المتعثرة والمتوقفة بسبب الحرب وصيانة وإنتاج خطوط النقل، إضافة إلى تذبذب سعر الصرف الرسمي للدينار الليبي غير المستقر خلال الفترة السابقة الأمر الذي أربك كل التعاقدات الرسمية.سوء الإدارة وإقصاء الكفاءاتومن جهته يقول المحلل السياسي إدريس أحمد في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" إن ليبيا تعاني منذ عام 2011 من عدة أزمات انعكست على مناحي الحياة في البلاد ومن أهمها مشكلة الكهرباء أو الطاقة التي تحتاج لترشيد في الاستخدام وصيانة وتطوير المحطات وهذا فقدته ليبيا في ظل الأزمات التي تعانيها البلاد.وأشار إلى أن الكهرباء في ليبيا تستهلك بشكل كبير في ظل غياب برامج الترشيد في هذا القطاع، بالإضافة إلى مشاكل التوصيلات والتعديات على الشبكة العامة، آخرها التعدي على المحطات وسرقة الأسلاك النحاسية وبيعها للتجار الذين يقومون بإخراجها عن طريق موانئ الدولة في غياب الرقابة الجمركية في هذا الجانب.وأكد بأن سوء الإدارة أصبح واضحا جدا، يتمثل ذلك في طرد الخبرات والكفاءات التي كانت تعمل منذ فترة النظام السابق، وبعد فبراير تم طرد كل مسؤولي الشركة العامة للكهرباء وإقصاء البقية كغيرها من الشركات واستبدالهم بأشخاص من خارج القطاع لا يمتلكون الكفاءة وليس لديهم أي خبرة في هذا المجال.ويرى إدريس بأن الحل يبدأ بضرورة استقرار البلاد أولا، أما في ظل غياب الدولة والقانون لا يمكن الحديث عن التطوير في كل القطاعات والكهرباء ليس استثناء.

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