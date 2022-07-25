https://arabic.sputniknews.com/20220725/زيمبابوي-تطرح-عملات-ذهبية-كوسيلة-لوقف-التضخم-1065538435.html
زيمبابوي تطرح عملات ذهبية كوسيلة لوقف التضخم
زيمبابوي تطرح عملات ذهبية كوسيلة لوقف التضخم
طرحت زيمبابوي عملات ذهبية للجمهور في محاولة للحد من التضخم الجامح الذي أدى إلى زيادة تآكل قيمة العملة غير المستقرة في البلاد. 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T12:57+0000
2022-07-25T12:57+0000
2022-07-25T12:57+0000
اقتصاد
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وقالت "أسوشيتد برس" إن البنك المركزي في زيمبابوي أعلن عن هذه الخطوة غير المسبوقة يوم الاثنين لتعزيز الثقة في العملة المحلية، حيث اهتزت الثقة في العملة المحلية بعد أن رأى الناس أن مدخراتهم تلاشت بسبب التضخم المفرط في عام 2008 الذي وصل إلى 5 مليارات%، وفقا لصندوق النقد الدولي.يفضل العديد من الزيمبابويين التعامل مع سوق العملات غير القانونية بحثا عن دولارات أمريكية نادرة للاحتفاظ بها في المنزل كمدخرات أو للمعاملات اليومية، الإيمان بعملة زيمبابوي منخفض بالفعل لدرجة أن العديد من تجار التجزئة لا يقبلونها.ووزع البنك المركزي الزيمبابوي 2000 قطعة نقدية على البنوك التجارية يوم الاثنين، حيث تم سك الدفعة الأولى من العملات الذهبية خارج البلاد، لكن في النهاية سيتم إنتاجها محليا، وفقا لمحافظ بنك الاحتياطي في زيمبابوي، جون مانجوديا.وقال مانجوديا إنه يمكن استخدام العملات المعدنية للشراء في المتاجر، اعتمادا على ما إذا كان المتجر به ما يكفي من التغيير.وقال الخبير الاقتصادي الزيمبابوي بروسبر تشيتامبارا، إن الحكومة تحاول تهدئة الطلب المرتفع للغاية على الدولار الأمريكي لأن هذا الطلب المرتفع لا يقابله العرض.ويمكن شراء العملات الذهبية من الوكلاء المعتمدين مثل البنوك التي تستخدم العملة المحلية أو العملات الأجنبية ويمكن للمشترين اختيار الاحتفاظ بتلك العملات في أحد البنوك أو أخذها إلى المنزل، كما أوضح البنك المركزي إن الأجانب يمكنهم شراء العملات بالعملة الأجنبية فقط.في السياق ذاته، أعرب محللون عن مخاوفهم من أن اضطرار البنك المركزي في زيمبابوي إلى شراء الذهب من عمال مناجم الذهب غير الرسميين يمكن أن يمثل تحديات ويؤدي إلى زيادة التهريب.
https://arabic.sputniknews.com/20220720/خبير-التضخم-في-أمريكا-يعني-أن-الركود-أصبح-أكثر-احتمالا-هذا-العام-1065348307.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
زيمبابوي تطرح عملات ذهبية كوسيلة لوقف التضخم
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طرحت زيمبابوي عملات ذهبية للجمهور في محاولة للحد من التضخم الجامح الذي أدى إلى زيادة تآكل قيمة العملة غير المستقرة في البلاد.
وقالت "أسوشيتد برس" إن البنك المركزي في زيمبابوي أعلن عن هذه الخطوة غير المسبوقة يوم الاثنين لتعزيز الثقة في العملة المحلية، حيث اهتزت الثقة في العملة المحلية بعد أن رأى الناس أن مدخراتهم تلاشت بسبب التضخم المفرط في عام 2008 الذي وصل إلى 5 مليارات%، وفقا لصندوق النقد الدولي.
يفضل العديد من الزيمبابويين التعامل مع سوق العملات غير القانونية بحثا عن دولارات أمريكية نادرة للاحتفاظ بها في المنزل كمدخرات أو للمعاملات اليومية، الإيمان بعملة زيمبابوي منخفض بالفعل لدرجة أن العديد من تجار التجزئة لا يقبلونها.
ووزع البنك المركزي الزيمبابوي 2000 قطعة نقدية على البنوك التجارية يوم الاثنين، حيث تم سك الدفعة الأولى من العملات الذهبية خارج البلاد، لكن في النهاية سيتم إنتاجها محليا، وفقا لمحافظ بنك الاحتياطي في زيمبابوي، جون مانجوديا.
وقال مانجوديا إنه يمكن استخدام العملات المعدنية للشراء في المتاجر، اعتمادا على ما إذا كان المتجر به ما يكفي من التغيير.
وقال الخبير الاقتصادي الزيمبابوي بروسبر تشيتامبارا، إن الحكومة تحاول تهدئة الطلب المرتفع للغاية على الدولار الأمريكي لأن هذا الطلب المرتفع لا يقابله العرض.
ويمكن شراء العملات الذهبية من الوكلاء المعتمدين مثل البنوك التي تستخدم العملة المحلية أو العملات الأجنبية ويمكن للمشترين اختيار الاحتفاظ بتلك العملات في أحد البنوك أو أخذها إلى المنزل، كما أوضح البنك المركزي إن الأجانب يمكنهم شراء العملات بالعملة الأجنبية فقط.
في السياق ذاته، أعرب محللون عن مخاوفهم من أن اضطرار البنك المركزي في زيمبابوي إلى شراء الذهب
من عمال مناجم الذهب غير الرسميين يمكن أن يمثل تحديات ويؤدي إلى زيادة التهريب.