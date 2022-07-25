https://arabic.sputniknews.com/20220725/مدير-مقرب-من-إيلون-ماسك-في-تسلا-يخضع-للتحقيق-بسبب-صفقة-زجاج-مشبوه-1065528563.html
مدير مقرب من إيلون ماسك في "تسلا" يخضع للتحقيق بسبب صفقة زجاج "مشبوه"
مدير مقرب من إيلون ماسك في "تسلا" يخضع للتحقيق بسبب صفقة زجاج "مشبوه"
كشفت تقارير أمريكية أن مدير تنفيذي في شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية، ومقرب من الملياردير، إيلون ماسك، يخضع لتحقيق داخلي بشأن صفقة شراء زجاج يعتبر "مشبوها". 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T10:26+0000
2022-07-25T10:26+0000
2022-07-25T10:26+0000
شركة تسلا
إيلون ماسك
مجتمع
منوعات
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ومن المقرر أن يذهب، أوميد أفشار، وهو المكلف بالإشراف على العمليات في مصنع "تسلا" في ولاية تكساس الأمريكية، في إجازة قبل أن يتم فصله من العمل، وفقا وكالة "بلومبرغ" الأمريكية.وأضاف التقرير أن أفشار قدم طلبا للحصول على نوع "خاص" من الزجاج ليس من السهل الحصول عليه وسط قيود سلسلة التوريد العالمية، وأخبر الموظفين أن ذلك كان من أجل "مشروع سري".وتابعت "بلومبرغ" في تقريرها أن الإدارة المالية في شركة "تسلا" أبلغت عن صفقة شراء الزجاج "المشبوه" في وقت سابق من العام الحالي، الأمر الذي أثار تحقيقا داخليا بقيادة القائم بأعمال رئيس الشؤون القانونية في "تسلا"، ديفيد سيرل.وبينما لا يزال المحققون غير متأكدين مما إذا كان الزجاج "المشبوه" مخصص للاستخدام الشخصي للرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" الملياردير، إيلون ماسك، فإن "بلومبرغ" تشير إلى أن بعض الموظفين المتورطين في الحادث قد تم فصلهم بالفعل.ويعد أوميد أفشار أحد المقربين من إيلون ماسك، داخل شركة "تسلا"، إذ كتب عبر حسابه على منصة التوظيف الأمريكية "لينكد إن" أنه عمل في "مكتب الرئيس التنفيذي في تسلا" منذ عام 2017.وتأتي أنباء الفصل المحتمل لأوميد أفشار عقب رحيل رئيس شركة "تسلا" للذكاء الاصطناعي، أندريه كارباثي.
https://arabic.sputniknews.com/20220717/إيلون-ماسك-يطلب-تأجيل-بدء-محاكمته-بشأن-إلغائه-صفقة-شراء-تويتر-1065169678.html
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شركة تسلا, إيلون ماسك, مجتمع, منوعات
مدير مقرب من إيلون ماسك في "تسلا" يخضع للتحقيق بسبب صفقة زجاج "مشبوه"
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كشفت تقارير أمريكية أن مدير تنفيذي في شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية، ومقرب من الملياردير، إيلون ماسك، يخضع لتحقيق داخلي بشأن صفقة شراء زجاج يعتبر "مشبوها".
ومن المقرر أن يذهب، أوميد أفشار، وهو المكلف بالإشراف على العمليات في مصنع "تسلا" في ولاية تكساس الأمريكية، في إجازة قبل أن يتم فصله من العمل، وفقا وكالة
"بلومبرغ" الأمريكية.
وأضاف التقرير أن أفشار قدم طلبا للحصول على نوع "خاص" من الزجاج ليس من السهل الحصول عليه وسط قيود سلسلة التوريد العالمية، وأخبر الموظفين أن ذلك كان من أجل "مشروع سري".
وتابعت "بلومبرغ" في تقريرها أن الإدارة المالية في شركة "تسلا" أبلغت عن صفقة شراء الزجاج "المشبوه" في وقت سابق من العام الحالي، الأمر الذي أثار تحقيقا داخليا بقيادة القائم بأعمال رئيس الشؤون القانونية في "تسلا"، ديفيد سيرل.
وبينما لا يزال المحققون غير متأكدين مما إذا كان الزجاج "المشبوه" مخصص للاستخدام الشخصي للرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" الملياردير، إيلون ماسك، فإن "بلومبرغ" تشير إلى أن بعض الموظفين المتورطين في الحادث قد تم فصلهم بالفعل.
ويعد أوميد أفشار أحد المقربين من إيلون ماسك، داخل شركة "تسلا"، إذ كتب عبر حسابه على منصة التوظيف الأمريكية "لينكد إن" أنه عمل في "مكتب الرئيس التنفيذي في تسلا" منذ عام 2017.
وتأتي أنباء الفصل المحتمل لأوميد أفشار عقب رحيل رئيس شركة "تسلا" للذكاء الاصطناعي، أندريه كارباثي.